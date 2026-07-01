ЗОМБА

ЗОМБА - го­род на юге Ма­ла­ви, провинция Юж­ная, район Зом­ба.

Население 86,2 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на скло­нах го­ры Зом­ба, на высоте свыше 950 м. Узел авто­до­рог.

Ос­но­ван в 1886 году ев­ропейскими по­се­лен­цами. В 1891-1964 годах административный центр британского про­тек­то­ра­та Нья­са­ленд. В 1964-1974 годах сто­ли­ца не­за­ви­си­мо­го Ма­ла­ви . Со­хра­ни­лись до­ма в ко­ло­ни­аль­ном сти­ле (гольф-клуб Гимк­ха­на). Об­ра­зо­ва­тель­ный и на­уч­ный центр; НИИ лес­но­го хо­зяй­ст­ва (1955 год), Гео­ло­гическая служ­ба Ма­ла­ви (1921 год). Университет Ма­ла­ви (1964 год), на­учные биб­лио­теч­ные цен­тры (1965, 1976 годы). Национальный ар­хив (1947 год). Бо­та­нический сад. Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности. Близ го­ро­да, на озере Чил­ва, - кли­ма­тический ку­рорт.

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