ЗОМБА
ЗОМБА - город на юге Малави, провинция Южная, район Зомба.
Население 86,2 тысяч человек (2007 год). Расположен на склонах горы Зомба, на высоте свыше 950 м. Узел автодорог.
Основан в 1886 году европейскими поселенцами. В 1891-1964 годах административный центр британского протектората Ньясаленд. В 1964-1974 годах столица независимого Малави. Сохранились дома в колониальном стиле (гольф-клуб Гимкхана). Образовательный и научный центр; НИИ лесного хозяйства (1955 год), Геологическая служба Малави (1921 год). Университет Малави (1964 год), научные библиотечные центры (1965, 1976 годы). Национальный архив (1947 год). Ботанический сад. Предприятия пищевой промышленности. Близ города, на озере Чилва, - климатический курорт.