ЗОЛОТAЯ ОРДA

Золотая Орда — империя, созданная монголами на территории Вост. Европы, Средней Азии, Казахстана и Сибири после походов Чингисхана.

Термин появляется в русских источниках 2-й половины XVI в. З. О. стала формироваться после 1124, когда Чингисхан отдал старшему сыну Джучи в удел территории Дешт-и-Кыпчака и Хорезма . При его потомках (джучидах) сформировались территория и границы З. О. Она простиралась по степям от Волги и Дуная до Оби с запада на восток и включала на юге оазисы Отрара и Ургенча. Империя была разделана на два крыла — западное (ак-орда), где правили потомки Бату (Батыя), и восточное (кок-орда), управлявшееся потомками Орду – старшего брата Батыя. Кочевое население составляли в основном ассимилированные кипчаки (в русских источниках – половцы), оседлое население было славянским, финно-угорским, представляло различные племена Северного Кавказа. Крылья делились на подкрылья, улусы и т. д. Хан избирался из «золотого рода» джучидов-чингисидов. Военная власть принадлежала беклербекам. Некоторые из них были фактическими правителями ( Едигей , Мамай , Ногай ). Гражданские функции были возложены на визира (см. Вазир ) и диван (канцелярию). Делопроизводство велось до середины XIV в. на монгольском, потом на тюркском языке. В государстве существовала собственная денежная система. Расцвет экономики связан с развитием международной торговли и ростом городов, где проживали оседлые народы (булгары и др.). Первое время в З. О. сосуществовали разные конфессии. Берке (1257—1266) первым из ханов принял ислам . При Узбеке (1313—1341) ислам стал официальной религией, но представители других конфессий (католицизма, православия) продолжали жить в З. О. После поражения от Тамерлана ( Тимура ) в 1391–1396 начался упадок З. О., от которой постепенно стали отделяться отдельные улусы — Крымское , Казанское , Сибирское , Узбекское ханства, Ногайская орда.

Лит.: Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды / Собр. и обработ. В. Г. Тизенгаузеном и др. Т. 1. СПб., 1884. Т. 2. М.–Л., 1941; Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. М., 1950; Федоров-Давыдов Г. А. Золотоордынские города Поволжья. М., 1994; Золотая Орда в мировой истории. Казань, 2016.