ЗОЛЬНИК
ЗОЛЬНИК - тип археологических памятников.
В широком значении зольник - любая насыпь с включениями золы и т. д. (известны с верхнего палеолита). В узком значении - специальные места, связанные с культовыми действиями, где насыпи нередко достигали значительных размеров. Древнейшие зольники известны в культурах позднего бронзового века евразийской степи и лесостепи. В Древней Греции были зольные жертвенники Зевса в Олимпии, Геры в Пергаме и др. (Павсаний. Описание Эллады. V.13.8-11, VIII.38.7), в древнегреческих поселениях Северного Причерноморья исследовались в Ольвии, Илурате, Мирмекии, на сельских поселениях, где на общие жертвенники собиралась зола из домашних очагов общины. Зольники лесостепных групп скифской археологической культуры и позднескифские подобны греческим. На Северном Кавказе зольники известны в кобанской культуре и меотской археологической культуре.