ЗОЛЬНИК

ЗОЛЬНИК - тип ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков.

В широком значении зольник - любая насыпь с включениями золы и т. д. (известны с верхнего палеолита ). В узком значе­нии - специальные места, связанные с культовыми дей­ствиями, где насыпи нередко достигали значительных размеров. Древ­ней­шие зольники из­вест­ны в культурах позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка евразийской степи и лесостепи. В Древ­ней Гре­ции бы­ли золь­ные жерт­вен­ни­ки Зев­са в Олим­пии, Ге­ры в Пер­га­ме и др. (Пав­са­ний. Опи­са­ние Эл­ла­ды. V.13.8-11, VIII.38.7), в древнегреческих по­се­ле­ни­ях Северного При­чер­но­мо­рья ис­сле­до­ва­лись в Оль­вии, Илу­ра­те, Мир­ме­кии, на сель­ских по­се­ле­ни­ях, где на об­щие жерт­вен­ни­ки со­би­ра­лась зо­ла из до­маш­них оча­гов об­щи­ны. Зольники ле­со­степ­ных групп скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры и позд­не­скиф­ские по­доб­ны гре­че­ским. На Северном Кав­ка­зе зольники из­вест­ны в ко­бан­ской куль­ту­ре и ме­от­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ре.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)