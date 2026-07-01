ЗОГРАФ ЗАХАРИЙ

ЗОГРАФ ЗАХАРИЙ (настоящее имя и фамилия За­ха­рий Хри­стов Ди­мит­ров) - болгарский жи­во­писец.

Сын жи­во­пис­ца Хри­сто Ди­мит­ро­ва (настоящее имя и фамилия Хри­сто Ди­мит­ров Дос­пев­ски; около 1745-1819 годов); учил­ся ико­но­пи­си у сво­его бра­та Ди­ми­та­ра Хри­сто­ва Дос­пев­ски (1796-1860 годы). Один из главных пред­ста­ви­те­лей са­мо­ков­ской шко­лы эпо­хи т. н. Болгарского воз­ро­ж­де­ния. Вы­пол­нял ико­ны и рос­пи­си церк­вей с пло­ско­ст­ны­ми, про­ник­ну­ты­ми кра­соч­ным, по­этическим фольк­лор­ным на­ча­лом изо­бра­же­ния­ми, в ко­то­рые час­то вво­дил пей­заж, жан­ро­вые эле­мен­ты и порт­ре­ты со­вре­мен­ни­ков: в мо­на­сты­рях Бач­ков­ском (1840-1841 годы), Риль­ском (1844 год), Тро­ян­ском (1847-1848 годы), Пре­об­ра­жен­ском (1849-1851 годы) и др. Соз­дал пер­вые в Бол­га­рии стан­ко­вые порт­ре­ты, от­ме­чен­ные лёг­ким, изящ­ным ри­сун­ком и мяг­ким ко­ло­ри­том (Нео­фи­та Риль­ско­го, 1838 год; ав­то­порт­рет, около 1838 года, и др.; все - в Национальной ху­дожественной га­ле­рее, Со­фия).