ЗОГРАФ ЗАХАРИЙ
ЗОГРАФ ЗАХАРИЙ (настоящее имя и фамилия Захарий Христов Димитров) - болгарский живописец.
Сын живописца Христо Димитрова (настоящее имя и фамилия Христо Димитров Доспевски; около 1745-1819 годов); учился иконописи у своего брата Димитара Христова Доспевски (1796-1860 годы). Один из главных представителей самоковской школы эпохи т. н. Болгарского возрождения. Выполнял иконы и росписи церквей с плоскостными, проникнутыми красочным, поэтическим фольклорным началом изображениями, в которые часто вводил пейзаж, жанровые элементы и портреты современников: в монастырях Бачковском (1840-1841 годы), Рильском (1844 год), Троянском (1847-1848 годы), Преображенском (1849-1851 годы) и др. Создал первые в Болгарии станковые портреты, отмеченные лёгким, изящным рисунком и мягким колоритом (Неофита Рильского, 1838 год; автопортрет, около 1838 года, и др.; все - в Национальной художественной галерее, София).