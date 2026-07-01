«ЗНАНИЕ»

«ЗНАНИЕ» - кни­го­из­да­тель­ское то­ва­ри­ще­ст­во в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1898-1913 годах.

Пер­во­на­чаль­но име­ло про­све­ти­тель­ный ха­рак­тер, вы­пус­ка­ло по­пу­ляр­ные кни­ги по ес­те­ст­во­зна­нию, искусству и др. В 1900 году в «Знание» всту­пил М. Горь­кий , ре­ор­га­ни­зовав­ший его как из­да­тель­ст­во ху­дожественной литературы, рас­счи­тан­ное на ши­ро­кий круг чи­та­те­лей. С 1904 года вы­хо­ди­ли «Сбор­ни­ки то­ва­ри­ще­ст­ва "Зна­ние"» (из­да­но 40 книг), в ко­то­рых пе­ча­та­лись про­из­ве­де­ния М. Горь­ко­го, Л. Н. Ан­д­рее­ва, И. А. Бу­ни­на, В. В. Ве­ре­сае­ва, Н. Г. Га­ри­на-Ми­хай­лов­ско­го, А. И. Ку­при­на, А. С. Се­ра­фи­мо­ви­ча, А. П. Че­хо­ва, Е. Н. Чи­ри­ко­ва; пе­ре­во­ды из Э. Вер­хар­на, У. Уит­ме­на, Г. Га­упт­ма­на, Г. Фло­бе­ра, К. Гам­су­на и др. В 1912 году Горь­кий вы­шел из «Знания», и вско­ре оно пе­ре­ста­ло су­ще­ст­во­вать.

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