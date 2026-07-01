«ЗНАНИЕ»
«ЗНАНИЕ» - книгоиздательское товарищество в Санкт-Петербурге в 1898-1913 годах.
Первоначально имело просветительный характер, выпускало популярные книги по естествознанию, искусству и др. В 1900 году в «Знание» вступил М. Горький, реорганизовавший его как издательство художественной литературы, рассчитанное на широкий круг читателей. С 1904 года выходили «Сборники товарищества "Знание"» (издано 40 книг), в которых печатались произведения М. Горького, Л. Н. Андреева, И. А. Бунина, В. В. Вересаева, Н. Г. Гарина-Михайловского, А. И. Куприна, А. С. Серафимовича, А. П. Чехова, Е. Н. Чирикова; переводы из Э. Верхарна, У. Уитмена, Г. Гауптмана, Г. Флобера, К. Гамсуна и др. В 1912 году Горький вышел из «Знания», и вскоре оно перестало существовать.