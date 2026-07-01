ЗМАЙ ЙОВАН

ЗМАЙ ЙОВАН [псевдоним; настоящая фамилия Йо­ва­но­вич (Joвановић )] - сербский по­эт.

По­лу­чил юри­дическое (1853-1857 годы) и медицинское (1870 год) об­ра­зо­ва­ние, ра­бо­тал вра­чом. Ак­тив­ный сто­рон­ник национального и по­ли­тического ос­во­бо­ж­де­ния сер­бов, один из идео­ло­гов дви­же­ния «Ом­ла­ди­на»; ре­дак­тор ря­да об­щественно-по­ли­тического и са­ти­рического жур­на­лов, в т. ч. «Змай» (буквально - змей), по названию ко­то­ро­го взял псев­до­ним.

Пе­ча­тал­ся с 1861 года. Пред­ста­ви­тель сербского ро­ман­тиз­ма, ав­тор сти­хов пат­рио­тического со­дер­жа­ния, са­ти­рической и лю­бов­ной по­эзии. Наи­бо­лее из­вест­ные цик­лы сти­хов Змайя - «Ро­зы» («Ћу­лићи», 1864 год) и «Увяд­шие ро­зы» («Ћу­лићи уве­о­ци», 1882 год) - ут­вер­жде­ни­ем тра­диционных мо­раль­ных норм, а так­же рит­ми­ко-син­так­сическим стро­ем близ­ки фольк­ло­ру .

Сре­ди других со­чи­не­ний: кни­ги для де­тей и юно­ше­ст­ва; сти­ли­за­ции народных пе­сен [«Сно­ви­де­ния» («Снох­ва­ти­це», 1895-1900 годы)]; ко­ме­дия «Карп» («Ша­ран», 1864 год, русский перевод 1893 год); пе­ре­во­ды по­эзии А. С. Пуш­ки­на, М. Ю. Лер­мон­то­ва, Н. А. Не­кра­со­ва, И. В. Гё­те, Г. Гей­не, В. Гю­го и др.