ЗМАЙ ЙОВАН
ЗМАЙ ЙОВАН [псевдоним; настоящая фамилия Йованович (Joвановић )] - сербский поэт.
Получил юридическое (1853-1857 годы) и медицинское (1870 год) образование, работал врачом. Активный сторонник национального и политического освобождения сербов, один из идеологов движения «Омладина»; редактор ряда общественно-политического и сатирического журналов, в т. ч. «Змай» (буквально - змей), по названию которого взял псевдоним.
Печатался с 1861 года. Представитель сербского романтизма, автор стихов патриотического содержания, сатирической и любовной поэзии. Наиболее известные циклы стихов Змайя - «Розы» («Ћулићи», 1864 год) и «Увядшие розы» («Ћулићи увеоци», 1882 год) - утверждением традиционных моральных норм, а также ритмико-синтаксическим строем близки фольклору.
Среди других сочинений: книги для детей и юношества; стилизации народных песен [«Сновидения» («Снохватице», 1895-1900 годы)]; комедия «Карп» («Шаран», 1864 год, русский перевод 1893 год); переводы поэзии А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, И. В. Гёте, Г. Гейне, В. Гюго и др.