ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ - фор­ма реа­ли­за­ции субъ­ек­тив­но­го пра­ва или вла­ст­ных ли­бо долж­но­ст­ных (ста­тус­ных) пол­но­мо­чий, на­хо­дя­щая­ся в про­ти­во­ре­чии с их на­зна­че­ни­ем, в ре­зуль­та­те че­го при­чи­ня­ет­ся вред пра­вам другим лиц или государственным ли­бо об­щественным ин­те­ре­сам.

Злоупотребление правом упо­ми­на­лось ещё в древнеримских су­деб­ных ис­точ­ни­ках, средневековых нор­ма­тив­ных до­ку­мен­тах, од­на­ко впер­вые прин­цип не­до­пус­ти­мо­сти злоупотребления правом был сфор­му­ли­ро­ван во вре­мя Великой французской ре­во­лю­ции в статье 4 Дек­ла­ра­ции прав че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на 1789 года: «Сво­бо­да со­сто­ит в воз­мож­но­сти де­лать все, что не на­но­сит вре­да дру­го­му…» В су­деб­ной прак­ти­ке до­ре­во­люционной Рос­сии при­ме­ня­лось по­ня­тие «пре­вы­ше­ние за­кон­но­го пра­ва»; в советский пе­ри­од был ус­та­нов­лен за­прет на осу­ще­ст­в­ле­ние пра­ва в про­ти­во­ре­чии с его со­ци­аль­ным на­зна­че­ни­ем.

В со­от­вет­ст­вии с Кон­сти­ту­ци­ей РФ (статья 17) осу­ще­ст­в­ле­ние прав и сво­бод че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на не долж­но на­ру­шать пра­ва и сво­бо­ды др. лиц. Эта по­зи­ция современного российского за­ко­но­да­тель­ст­ва в це­лом сов­па­да­ет с при­ня­той в боль­шин­ст­ве го­су­дарств и в ме­ж­ду­народном пра­ве. Не­га­тив­ное от­но­ше­ние к злоупотреблению правом кон­кре­ти­зи­ру­ет­ся в гражданском, се­мей­ном, уго­лов­ном и др. от­рас­лях пра­ва.

По­ве­де­ние но­си­те­ля прав, сво­бод или пол­но­мо­чий, со­став­ляю­щее зло­упот­реб­ле­ние ими, мо­жет быть: 1) пра­во­мер­ным (как пра­ви­ло, в слу­ча­ях, ко­гда та­ко­му субъ­ек­тив­но­му пра­ву не со­от­вет­ст­ву­ет обя­зан­ность), ко­гда вред при­чи­ня­ет­ся не ох­ра­няе­мым за­ко­ном от­но­ше­ни­ям - в этом слу­чае ча­ще все­го по­ве­де­ние счи­та­ет­ся ли­бо амо­раль­ным, ли­бо не­це­ле­со­об­раз­ным, од­на­ко юри­дическая от­вет­ст­вен­ность не на­сту­па­ет; 2) за­ко­но­да­тель­но ог­ра­ни­чен­ным, ко­гда в ка­че­ст­ве санк­ции мо­жет вы­сту­пать ли­ше­ние та­ко­го пра­ва ли­бо от­каз в его за­щи­те - по­доб­ное по­ве­де­ние вос­при­ни­ма­ет­ся как не­ра­зум­ное ли­бо не­доб­ро­со­ве­ст­ное; 3) про­ти­во­прав­ным - т. е. юри­ди­че­ски на­ка­зуе­мым.

В гражданском пра­ве раз­ли­ча­ют злоупотребление правом в фор­ме дея­ния, на­прав­лен­но­го ис­клю­чи­тель­но на при­чи­не­ние вре­да др. ли­цу, - т. н. ши­ка­на (например, ис­поль­зо­ва­ние про­це­ду­ры бан­крот­ст­ва для ущем­ле­ния ин­те­ресов долж­ни­ка), и злоупотребление правом без на­ме­ре­ния при­чи­нить вред, од­на­ко объ­ек­тив­но ума­ляю­щие или унич­то­жаю­щие ма­те­ри­аль­ные или не­ма­те­ри­аль­ные бла­га (например, рас­про­стра­не­ние ком­мерческой ин­фор­ма­ции, со­от­вет­ст­вую­щей дей­ст­ви­тель­но­сти, но со­дер­жа­щей не­га­тив­ную оцен­ку кон­ку­рен­та).

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