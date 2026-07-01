ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ - форма реализации субъективного права или властных либо должностных (статусных) полномочий, находящаяся в противоречии с их назначением, в результате чего причиняется вред правам другим лиц или государственным либо общественным интересам.
Злоупотребление правом упоминалось ещё в древнеримских судебных источниках, средневековых нормативных документах, однако впервые принцип недопустимости злоупотребления правом был сформулирован во время Великой французской революции в статье 4 Декларации прав человека и гражданина 1789 года: «Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому…» В судебной практике дореволюционной России применялось понятие «превышение законного права»; в советский период был установлен запрет на осуществление права в противоречии с его социальным назначением.
В соответствии с Конституцией РФ (статья 17) осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы др. лиц. Эта позиция современного российского законодательства в целом совпадает с принятой в большинстве государств и в международном праве. Негативное отношение к злоупотреблению правом конкретизируется в гражданском, семейном, уголовном и др. отраслях права.
Поведение носителя прав, свобод или полномочий, составляющее злоупотребление ими, может быть: 1) правомерным (как правило, в случаях, когда такому субъективному праву не соответствует обязанность), когда вред причиняется не охраняемым законом отношениям - в этом случае чаще всего поведение считается либо аморальным, либо нецелесообразным, однако юридическая ответственность не наступает; 2) законодательно ограниченным, когда в качестве санкции может выступать лишение такого права либо отказ в его защите - подобное поведение воспринимается как неразумное либо недобросовестное; 3) противоправным - т. е. юридически наказуемым.
В гражданском праве различают злоупотребление правом в форме деяния, направленного исключительно на причинение вреда др. лицу, - т. н. шикана (например, использование процедуры банкротства для ущемления интересов должника), и злоупотребление правом без намерения причинить вред, однако объективно умаляющие или уничтожающие материальные или нематериальные блага (например, распространение коммерческой информации, соответствующей действительности, но содержащей негативную оценку конкурента).