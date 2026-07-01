ЗЛИН
ЗЛИН - город на юго-востоке Чехии, административный центр Злинского края.
Население 77,9 тысяч человек (2007 год). Расположен у отрогов Западных Карпат, на реке Држевнице (приток реки Морава, бассейн Дуная).
Впервые упоминается в 1322 году как владение чешской королевы Елизаветы (Элишки), вдовы Вацлава II. С 1358 года во владении епископа Альбрехта фон Штернберка, приближённого Карла IV Люксембурга. В 1397 году Злин предоставлено городское право. В XVI веке получил широкие экономические привилегии, к началу XVII века стал крупным центром ремесла и торговли. Сильно пострадал во время Тридцатилетней войны 1618-1648 годов; экономика города была восстановлена только к началу XVIII века. С конца XIX века развитие Злина связано с именем чешского фабриканта Т. Бати, создавшего здесь крупное производство обуви (1894 год). В 1920-1930-х годах концерн «Bat’a» с головным предприятием и штаб-квартирой в Злине был одним из мировых лидеров в обувной промышленности, владел фабриками в ряде стран Европы и Азии, а также в США. С 1918 года Злин в составе Чехословакии (в 1939-1945 годах под властью нацистской Германии). В 1944 году подвергался бомбардировкам американской и британской авиации. В 1949-1990 годах назывался Готвальдов (чешский Gottwaldow; в честь К. Готвальда). Во 2-й половине XX века комбинат «Svit» (создан на базе национализированных в конце 1940-х годов предприятий концерна «Bat’a», обанкротился в 2000 году) был крупнейшим в Европе центром обувной промышленности (в 1980-х годах ежегодно выпускал до 60 млн. пар обуви).
Одна из архитектурных доминант Злина - католическая церковь Святых Филиппа и Якова (XV-XVI века, перестроена в 1800-1830 годах). Городской архитектурный стиль начал складываться в 1920-1930-х годах, когда Т. Батя пригласил известных специалистов - архитекторов и теоретиков стилей конструктивизма и рационализма. Планировка Злина включает как урбанистические элементы «промышленного города-сада» Э. Хоуарда, так и сооружения в стиле функционализма Ш. Э. Ле Корбюзье и его последователей (в т. ч. чешского архитектора Ф. Гахура и др.). Основная градостроительная идея заключалась в придании архитектурного единства индустриальным и жилым зданиям города. К этому периоду относятся: вилла Т. Бати (1909-1911 годы, архитектор Я. Котыра; с 1989 года главное здание Фонда Т. Бати), больница им. Т. Бати (1927 год, Гахура), крупнейшее в Европе 1930-х годов здание кинотеатра (1931-1933 годы, архитектор М. Лоренц и Гахура), здания Филармонического оркестра (1933 год, Гахура) и т. н. небоскрёба Т. Бати (1938 год, архитектор В. Карфик; ныне здание краевого правительства).
Университет имени Т. Бати (до 2000 года филиал Технического университета в Брно), Школа искусств. Музеи: Юго-Восточной Моравии (1953 год; в городском замке, XVI века, перестроен в XVIII веке; часть экспозиции - в замке Маленовице, XVI век, к западу от города), истории обуви (1959 год), классических автомобилей. Театр (1946 год). Филармония. Зоопарк. Международный фестиваль кинематографии для детей и молодёжи (1961 год). Хоккейный клуб «Злин» (выступает на арене имени Л. Чайки, 7,5 тыс. мест) - чемпион Чехии (2004 год).
Производство металлообрабатывающих станков (завод итальянской фирмы «Tajmac»), спортивных самолётов («Moravan-Aeroplanes», принадлежит ирландскому капиталу), автомобильных компонентов и электроники, а также пластмасс и резины (предприятия чешской компании «Mitas» и германской «Barum»), обуви (около 30 малых предприятий), в т. ч. специальной резиновой обуви (фабрика компании «Novesta»); мебельная, пищевая промышленность. В Дольни-Немчи, к юго-западу от Злина, действует небольшое обувное предприятие канадской компании «Bat’a».
Близ Злина - барочный дворец в Визовице (1749-1770 годы), готическая церковь в Течовицах (XIII век, фрески), барочная церковь Богоматери в Штипе (1616-1762 годы).