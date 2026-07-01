ЗЛИН

ЗЛИН - го­род на юго-вос­то­ке Че­хии, административный центр Злин­ско­го края.

Население 77,9 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен у от­ро­гов Западных Кар­пат, на реке Држев­ни­це (при­ток реки Мо­ра­ва, бас­сейн Ду­ная).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1322 году как вла­де­ние чешской ко­ро­ле­вы Ели­за­ве­ты (Элиш­ки), вдо­вы Вац­ла­ва II. С 1358 года во вла­де­нии епископа Альб­рех­та фон Штерн­бер­ка, при­бли­жён­но­го Кар­ла IV Люк­сем­бур­га . В 1397 году Злин пре­дос­тав­ле­но городское пра­во. В XVI веке по­лу­чил ши­ро­кие эко­но­мические при­ви­ле­гии, к началу XVII века стал круп­ным цен­тром ре­мес­ла и тор­гов­ли. Силь­но по­стра­дал во вре­мя Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов; эко­но­ми­ка го­ро­да бы­ла вос­ста­нов­ле­на толь­ко к началу XVIII века. С конца XIX века раз­ви­тие Злина свя­за­но с име­нем чешского фаб­ри­кан­та Т. Ба­ти, соз­дав­ше­го здесь круп­ное про­изводство обу­ви (1894 год). В 1920-1930-х годах кон­церн «Bat’a» с го­лов­ным пред­при­яти­ем и штаб-квар­ти­рой в Злине был од­ним из ми­ро­вых ли­де­ров в обув­ной промышленности, вла­дел фаб­ри­ка­ми в ря­де стран Ев­ро­пы и Азии, а так­же в США. С 1918 года Злин в со­ста­ве Че­хо­сло­ва­кии (в 1939-1945 годах под вла­стью на­ци­ст­ской Гер­ма­нии). В 1944 году под­вер­гал­ся бом­бар­ди­ров­кам американской и британской авиа­ции. В 1949-1990 годах на­зы­вал­ся Гот­валь­дов (чешский Gott­wal­dow; в честь К. Гот­валь­да). Во 2-й половине XX века ком­би­нат «Svit» (соз­дан на ба­зе на­цио­на­ли­зи­ро­ван­ных в конце 1940-х годов пред­при­ятий кон­цер­на «Bat’a», обан­кро­тил­ся в 2000 году) был круп­ней­шим в Ев­ро­пе цен­тром обув­ной промышленности (в 1980-х годах еже­год­но вы­пус­кал до 60 млн. пар обу­ви).

Од­на из ар­хитектурных до­ми­нант Злина - ка­то­лическая церковь Свя­тых Фи­лип­па и Яко­ва (XV-XVI века, пе­ре­строе­на в 1800-1830 годах). Городской ар­хитектурный стиль на­чал скла­ды­вать­ся в 1920-1930-х годах, ко­гда Т. Ба­тя при­гла­сил из­вест­ных спе­циа­ли­стов - ар­хи­тек­то­ров и тео­ре­ти­ков сти­лей кон­ст­рук­ти­виз­ма и ра­цио­на­лиз­ма. Пла­ни­ров­ка Злина вклю­ча­ет как ур­ба­ни­стические эле­мен­ты «про­мыш­лен­но­го го­ро­да-са­да» Э. Хоу­ар­да, так и со­ору­же­ния в сти­ле функ­цио­на­лиз­ма Ш. Э. Ле Кор­бю­зье и его по­сле­до­ва­те­лей (в т. ч. чешского архитектора Ф. Га­ху­ра и др.). Основная гра­до­стро­ительная идея за­клю­ча­лась в при­да­нии ар­хитектурного един­ст­ва ин­ду­ст­ри­аль­ным и жи­лым зда­ни­ям го­ро­да. К это­му пе­рио­ду от­но­сят­ся: вил­ла Т. Ба­ти (1909-1911 годы, архитектор Я. Ко­ты­ра; с 1989 года главное зда­ние Фон­да Т. Ба­ти), боль­ни­ца им. Т. Ба­ти (1927 год, Га­ху­ра), круп­ней­шее в Ев­ро­пе 1930-х годов зда­ние ки­но­те­ат­ра (1931-1933 годы, архитектор М. Ло­ренц и Га­ху­ра), зда­ния Фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра (1933 год, Га­ху­ра) и т. н. не­бо­скрё­ба Т. Ба­ти (1938 год, архитектор В. Кар­фик; ны­не зда­ние крае­во­го пра­ви­тель­ст­ва).

Университет имени Т. Ба­ти (до 2000 года фи­ли­ал Тех­нического университета в Брно), Шко­ла ис­кусств. Му­зеи: Юго-Восточной Мо­ра­вии (1953 год; в городском зам­ке, XVI века, пе­ре­стро­ен в XVIII веке; часть экс­по­зи­ции - в зам­ке Ма­ле­но­ви­це, XVI век, к за­па­ду от го­ро­да), ис­то­рии обу­ви (1959 год), клас­сических ав­то­мо­би­лей. Те­атр (1946 год). Фи­лар­мо­ния. Зоо­парк. Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь ки­не­ма­то­гра­фии для де­тей и мо­ло­дё­жи (1961 год). Хок­кей­ный клуб «Злин» (вы­сту­па­ет на аре­не имени Л. Чай­ки, 7,5 тыс. мест) - чем­пи­он Че­хии (2004 год).

Про­изводство ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щих стан­ков (за­вод итальянской фир­мы «Tajmac»), спор­тив­ных са­мо­лё­тов («Moravan-Aero­planes», при­над­ле­жит ирландскому ка­пи­та­лу), ав­то­мо­биль­ных ком­по­нен­тов и элек­тро­ни­ки, а так­же пла­ст­масс и ре­зи­ны (пред­при­ятия чешской ком­па­нии «Mitas» и германской «Barum»), обу­ви (около 30 ма­лых пред­при­ятий), в т. ч. специальной ре­зи­но­вой обу­ви (фаб­ри­ка ком­па­нии «Novesta»); ме­бель­ная, пи­ще­вая промышленность. В Доль­ни-Нем­чи, к юго-за­па­ду от Злина, дей­ст­ву­ет не­боль­шое обув­ное пред­при­ятие ка­надской ком­па­нии «Bat’a».

Близ Злина - ба­роч­ный дво­рец в Ви­зо­вице (1749-1770 годы), го­тическая церковь в Те­чо­ви­цах (XIII век, фре­ски), ба­роч­ная церковь Бо­го­ма­те­ри в Шти­пе (1616-1762 годы).

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