ЗЛАТОВРАТСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Русский пи­са­тель, пуб­ли­цист .

В 1864-1865 годах учил­ся на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом фа­куль­те­те Московского университета; в 1865-1866 годах - на ме­ха­ническом от­де­ле­нии Санкт-Пе­тербургского тех­но­ло­гического института, ко­то­рый ос­та­вил из-за край­ней ну­ж­ды. Де­бю­ти­ро­вал рас­ска­зом «Чу­при­нин­ский мир» (1866 год). Основная те­ма твор­чест­ва - жизнь по­ре­фор­мен­ной де­ревни.

Главное про­из­ве­де­ние - ро­ман «Ус­тои. Ис­то­рия од­ной де­рев­ни» (1878-1882 годы), в ко­то­ром Златовратский в ду­хе идей на­род­ни­че­ст­ва по­эти­зи­ро­вал кре­сть­ян­скую об­щи­ну, про­ти­во­пос­та­вив идеа­ли­зи­ро­ван­ные об­ра­зы кре­сть­ян, чту­щих «де­дов­ские за­ве­ты», пред­ста­ви­те­лям но­вой «прав­ды» - хищ­ни­кам-ку­ла­кам. О на­род­нической ин­тел­ли­ген­ции - по­весть «Зо­ло­тые серд­ца» (1877 год).

Нрав­ст­вен­ные ис­ка­ния Златовратского 1880-х годов, его со­мне­ния от­но­си­тель­но жиз­не­спо­соб­но­сти пат­ри­ар­халь­но­го ук­ла­да и ув­ле­че­ние идея­ми не­про­тив­лен­че­ст­ва Л. Н. Тол­сто­го (с ко­то­рым Златовратский по­зна­ко­мил­ся в 1883) году на­шли от­ра­же­ние в рас­ска­зах: «Мои ви­де­ния. Рас­сказ од­но­го ма­лень­ко­го че­ло­ве­ка» (1885 год), «Как это бы­ло. Мой ма­лень­кий де­душ­ка и Фи­муш­ка» (1890 год), «Бе­лый ста­ри­чок» (1892 год). Во второй половине 1880-х годов на­ме­тил­ся ин­те­рес Златовратского к судь­бам вы­ход­цев из де­рев­ни - го­род­ским про­ле­та­ри­ям (очерк «Го­род ра­бо­чих», 1885 год; по­весть «Меч­та­те­ли», 1893 год).

Сре­ди других со­чи­не­ний: по­вес­ти («Кре­сть­я­не-при­сяж­ные», 1874-1875 годы; «Бар­ская дочь», 1883 год, и др.), рас­ска­зы («В ар­те­ли», 1876 год; «Де­ре­вен­ский ко­роль Лир», 1880 год; цикл «Де­ре­вен­ские по­ли­ти­ки», 1880-1887 годы, и др.), цик­лы очер­ков [«Де­ре­вен­ские буд­ни», 1879 год; «Очер­ки де­ре­вен­ско­го на­строе­ния», «Очер­ки кре­сть­ян­ской об­щи­ны (Де­ре­вен­ские буд­ни)», оба - 1881 год, и др.], ав­то­био­гра­фическая и ме­му­ар­ная про­за (в т. ч. о А. И. Ле­ви­то­ве, И. С. Тур­ге­не­ве, В. М. Гар­ши­не, М. Е. Сал­ты­ко­ве-Щед­ри­не, Н. А. Не­кра­со­ве, Н. А. Доб­ро­лю­бо­ве).