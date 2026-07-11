ЗЛАТОВРАТСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Русский писатель, публицист.
В 1864-1865 годах учился на историко-филологическом факультете Московского университета; в 1865-1866 годах - на механическом отделении Санкт-Петербургского технологического института, который оставил из-за крайней нужды. Дебютировал рассказом «Чупрининский мир» (1866 год). Основная тема творчества - жизнь пореформенной деревни.
Главное произведение - роман «Устои. История одной деревни» (1878-1882 годы), в котором Златовратский в духе идей народничества поэтизировал крестьянскую общину, противопоставив идеализированные образы крестьян, чтущих «дедовские заветы», представителям новой «правды» - хищникам-кулакам. О народнической интеллигенции - повесть «Золотые сердца» (1877 год).
Нравственные искания Златовратского 1880-х годов, его сомнения относительно жизнеспособности патриархального уклада и увлечение идеями непротивленчества Л. Н. Толстого (с которым Златовратский познакомился в 1883) году нашли отражение в рассказах: «Мои видения. Рассказ одного маленького человека» (1885 год), «Как это было. Мой маленький дедушка и Фимушка» (1890 год), «Белый старичок» (1892 год). Во второй половине 1880-х годов наметился интерес Златовратского к судьбам выходцев из деревни - городским пролетариям (очерк «Город рабочих», 1885 год; повесть «Мечтатели», 1893 год).
Среди других сочинений: повести («Крестьяне-присяжные», 1874-1875 годы; «Барская дочь», 1883 год, и др.), рассказы («В артели», 1876 год; «Деревенский король Лир», 1880 год; цикл «Деревенские политики», 1880-1887 годы, и др.), циклы очерков [«Деревенские будни», 1879 год; «Очерки деревенского настроения», «Очерки крестьянской общины (Деревенские будни)», оба - 1881 год, и др.], автобиографическая и мемуарная проза (в т. ч. о А. И. Левитове, И. С. Тургеневе, В. М. Гаршине, М. Е. Салтыкове-Щедрине, Н. А. Некрасове, Н. А. Добролюбове).