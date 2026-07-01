ЗЛАТОУСТОВСКАЯ БОЙНЯ 1903
Златоустовская бойня 1903 — расстрел бастующих рабочих казенного оружейного завода в г. Златоусте.
Причины забастовки — требование отмены расчетных книжек нового образца с иными условиями найма, труда и увольнения, урезание льгот, увеличение штрафов. В организации забастовки 11—13 марта 1903 участвовали социалисты, выступавшие от имени народнического «Союза народных прав». Подавление забастовки осуществляли начальник местного горного округа А. Зеленцов и уфимский генерал-губернатор Н. М. Богданович. Аресты активных участников забастовки В. Симонова и И. Филимошкина повлекли за собой новую волну неповиновения. Увещевания и обещания властей не возымели действия. Демонстранты осаждали здание, где прятались Зеленцов и Богданович. Солдатам был отдан приказ открыть огонь, забастовщики были разогнаны. По разным данным (официальным и опубликованным в газете «Искра») погибло от 45 до 69 человек, ранено от 87 до более 250, арестовано от 32 до 100 человек. Похороны жертв расстрела также сопровождались массовой демонстрацией 16—17 марта 1903.
Лит.: Яблонский Ф. Забастовка 1903 года // Златоустовская энциклопедия. Златоуст, 1994.