ЗЛАТОУСТОВСКАЯ БОЙНЯ 1903

Златоустовская бойня 1903 — расстрел бастующих рабочих казенного оружейного завода в г. Златоусте.

Причины забастовки — требование отмены расчетных книжек нового образца с иными условиями найма, труда и увольнения, урезание льгот, увеличение штрафов. В организации забастовки 11—13 марта 1903 участвовали социалисты, выступавшие от имени народнического «Союза народных прав». Подавление забастовки осуществляли начальник местного горного округа А. Зеленцов и уфимский генерал-губернатор Н. М. Богданович. Аресты активных участников забастовки В. Симонова и И. Филимошкина повлекли за собой новую волну неповиновения. Увещевания и обещания властей не возымели действия. Демонстранты осаждали здание, где прятались Зеленцов и Богданович. Солдатам был отдан приказ открыть огонь, забастовщики были разогнаны. По разным данным (официальным и опубликованным в газете «Искра» ) погибло от 45 до 69 человек, ранено от 87 до более 250, арестовано от 32 до 100 человек. Похороны жертв расстрела также сопровождались массовой демонстрацией 16—17 марта 1903.

Лит.: Яблонский Ф. Забастовка 1903 года // Златоустовская энциклопедия. Златоуст, 1994.