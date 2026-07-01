ЗИЗАНИЙ ЛАВРЕНТИЙ ИВАНОВИЧ

ЗИЗАНИЙ (настоящая фамилия Ку­коль) ЛАВРЕНТИЙ ИВАНОВИЧ - украинский и бе­ло­русский пра­во­слав­ный ду­хов­ный пи­са­тель, про­све­ти­тель, пе­ре­во­дчик и цер­ков­ный дея­тель, про­то­поп (про­тои­е­рей).

Брат С. И. Зи­за­ния. Из не­бо­га­той пра­во­слав­ной шля­хет­ской се­мьи. По не­ко­то­рым све­де­ни­ям, об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Ост­рож­ской шко­ле, где, ве­ро­ят­но, ов­ла­дел цер­ков­но­сла­вян­ским язы­ком, древ­не­гре­че­ским и ла­тин­ским язы­ка­ми. До 1592 года ра­бо­тал в ка­че­ст­ве ди­да­ска­ла цер­ков­но­сла­вян­ско­го и древ­не­гре­че­ско­го язы­ков в шко­ле Львов­ско­го Ус­пен­ско­го брат­ст­ва (смотрите Брат­ские шко­лы), ко­то­рую по­ки­нул из-за кон­флик­та с епископом Львов­ским Ге­де­о­ном Ба­ла­ба­ном. В 1592-1595 годах пре­по­да­вал в Бре­ст­ской брат­ской шко­ле, в 1595-1597 годах - в Ви­лен­ской брат­ской школе. В ти­по­гра­фии Ви­лен­ско­го брат­ст­ва в 1596 году из­дал со­став­лен­ную им пер­вую пе­чат­ную «Грам­ма­ти­ку сло­вен­ску», в ко­то­рой впер­вые пред­при­нял по­пыт­ку сис­те­ма­ти­за­ции грам­ма­тического ма­те­риа­ла цер­ков­но­сла­вян­ско­го языка, ос­мыс­ле­ния его осо­бен­но­стей. Све­де­ния о цер­ков­но­сла­вян­ском языке из­ла­га­ют­ся в тру­де Зизания в ка­те­хи­зис­ной во­прос­но-от­вет­ной фор­ме.

В со­от­вет­ст­вии с гре­че­ской и бо­лее ран­ней сла­вян­ской (ру­ко­пис­ная срав­ни­тель­ная грам­ма­ти­ка гре­че­ско­го и цер­ков­но­сла­вян­ско­го язы­ков «Адель­фо­тес», 1591 год) тра­ди­ция­ми, Зизаний раз­де­лил свою грам­ма­ти­ку на несколько раз­де­лов: грам­ма­ти­ка, ор­фогра­фия, про­со­дия, эти­мо­ло­гия и син­так­сис. Вы­де­лил 8 час­тей ре­чи (ско­пи­ро­вав их си­сте­му с гре­че­ской): раз­ли­чие (ар­тикль), имя, ме­сто­име­ние, гла­гол, при­час­тие, пред­лог, на­ре­чие, со­юз; впер­вые опи­сал свой­ст­ва тво­ри­тель­но­го па­де­жа. В грам­ма­ти­ку так­же вклю­че­но тол­ко­ва­ние мо­лит­вы «От­че наш». Кни­га Зизания на про­тя­же­нии чет­вер­ти ве­ка ис­поль­зо­ва­лась как основное учеб­ное по­со­бие в боль­шин­ст­ве пра­во­слав­ных школ Ре­чи Пос­по­ли­той; ока­за­ла воз­дей­ст­вие на грам­ма­ти­ку Ме­ле­тия Смот­риц­ко­го. Од­но­вре­мен­но Зизаний из­дал «Аз­бу­ку», од­ной из час­тей ко­то­рой был «Лек­сис» - пер­вый сло­варь цер­ков­но­сла­вян­ско­го языка (вклю­ча­ет тол­ко­ва­ния 1061 сло­ва; впер­вые сло­ва рас­по­ла­га­ют­ся по ал­фа­ви­ту).

Ве­ро­ят­но, с по­пыт­ка­ми на­силь­ст­вен­но­го на­са­ж­де­ния Бре­ст­ской унии 1596 года в Виль­не свя­зан уход Зизания из шко­лы Свя­то-Тро­иц­ко­го брат­ст­ва. В 1597-1603 годах до­маш­ний учи­тель у кня­зей Б. Б. Со­ло­ме­рец­ко­го и А. К. Ост­рож­ско­го. Был ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ный сан, в 1600-х годах слу­жил свя­щен­ни­ком в Яро­сла­ве, с 1612 года - в городе Ко­рец-на-Во­лы­ни. В 1618 году соз­дал «По­уче­ние пры по­гре­бе Со­фи­ей, кня­гы­ни Чар­то­ры­ской». С 1619 года жил в Кие­ве, где был уча­ст­ни­ком круж­ка, объ­е­ди­няв­ше­го во­круг Ки­ев­ско­го брат­ст­ва наи­бо­лее об­ра­зо­ван­ных пра­во­слав­ных свя­щен­но­слу­жи­те­лей и мо­на­хов Западной Ру­си, в т. ч. Ели­сея Пле­те­нец­ко­го, За­ха­рию Ко­пы­стен­ско­го, Иова Бо­рец­ко­го, Исайю Ко­пин­ско­го, Пам­ву Бе­рын­ду и др.

За­ни­мал­ся из­да­тель­ской дея­тель­но­стью. От­ре­дак­ти­ро­вал пе­ре­вод со­чи­не­ния святителя Ио­ан­на Зла­то­ус­та «Бе­се­ды на По­сла­ния святого апо­сто­ла Пав­ла», под­го­тов­лен­ный Ки­приа­ном Ост­рож­ским (опубликован в 1623 году). Пе­ре­вёл с греческого языка со­чи­не­ние святого Ан­д­рея Ке­са­рий­ско­го «Тол­ко­ва­ние на Апо­ка­лип­сис» (опубликован в 1625 году). В начале 1620-х годов со­ста­вил «Боль­шой Ка­те­хи­зис»; объ­ём кни­ги 346 стра­ниц, со­сто­ит из трёх час­тей - уче­ния о ве­ре (по Сим­во­лу ве­ры), уче­ния о на­де­ж­де (по Мо­лит­ве Гос­под­ней), уче­ния о люб­ви (по 10 за­по­ве­дям Гос­под­ним). Ис­сле­до­ва­те­ли «Ка­те­хи­зи­са» от­ме­ча­ют не­ко­то­рую сум­бур­ность его по­строе­ния, а так­же склон­ность ав­то­ра к по­ле­ми­ке с ка­то­ли­ка­ми и про­тес­тан­та­ми при из­ло­же­нии пра­во­слав­но­го дог­ма­тического уче­ния. От ки­ев­ско­го пе­рио­да жиз­ни Зизаний со­хра­ни­лось так­же несколько не­боль­ших сти­хотворных про­из­ве­де­ний.

В ию­не 1626 года прие­хал в Мо­ск­ву, где был ми­ло­сти­во при­нят пат­ри­ар­хом Фи­ла­ре­том и ца­рём Ми­хаи­лом Фё­до­ро­ви­чем как го­ни­мый ка­то­ли­ка­ми и униа­та­ми рев­ни­тель пра­во­слав­ной ве­ры. В ию­ле 1626 года со­вер­шил па­лом­ни­че­ст­во в Трои­це-Сер­ги­ев монастырь. Во вре­мя пре­бы­ва­ния в Мо­ск­ве Зизаний пред­при­нял по­пыт­ку из­дать «Ка­те­хи­зис». Пе­ре­дал пат­ри­ар­ху Фи­ла­ре­ту текст кни­ги, язык ко­то­рой от­ра­жал западнорусские диа­лект­ные осо­бен­но­сти, с прось­бой ис­пра­вить его. «Ка­те­хи­зис» был пе­ре­ве­дён на цер­ков­но­сла­вян­ский язык, из­да­ние за­вер­ше­но в январе 1627 года. В феврале 1627 года на­ча­лись пре­ния Зизания с пе­ре­во­див­шим «Ка­те­хи­зис» игу­ме­ном московского Бо­го­яв­лен­ско­го монастыря Или­ей и справ­щиком пе­чат­но­го дво­ра Гри­го­ри­ем Ани­си­мо­вым, про­хо­див­шие в при­сут­ст­вии князя И. Б. Чер­кас­ско­го и дум­но­го дья­ка Ф. Ф. Ли­ха­чё­ва.

Бы­ли вы­яв­ле­ны рас­хо­ж­де­ния ме­ж­ду дог­ма­тическими по­зи­ция­ми Зизания и московских книж­ни­ков по ря­ду во­про­сов, ошиб­ки в тек­сте, объ­яс­няв­шие­ся не­со­вер­шен­ст­вом пе­ре­во­да ря­да греческих тек­стов и от­сут­ст­ви­ем чёт­ко вы­ра­бо­тан­ной бо­го­слов­ской тер­ми­но­ло­гии в цер­ков­но­сла­вян­ском языке. По ито­гам пре­ний Зизаний при­знал на­ли­чие оши­бок в сво­ём тру­де. Пат­ри­арх Фи­ла­рет, про­яв­ляв­ший боль­шую бди­тель­ность в от­но­ше­нии лю­бых от­сту­п­ле­ний от пра­во­слав­но­го ве­ро­уче­ния, опа­сал­ся, что кни­га Зизания вы­зо­вет со­блазн у московской па­ст­вы. В ре­зуль­та­те уже из­дан­ный «Ка­те­хи­зис» так и не был вы­пу­щен в свет (поч­ти весь его ти­раж был унич­то­жен, со­хра­ни­лось лишь 4 экземпляра). Тем не ме­нее «Ка­те­хи­зис» Зизаний при­об­рёл по­пу­ляр­ность у русских ста­ро­об­ряд­цев, ко­то­рые со­став­ля­ли его спи­ски не толь­ко по из­да­нию 1627 года, со­дер­жа­ще­му 67 глав, но и по ру­ко­пи­си, со­сто­яв­шей из 80 глав.

В 1627 году Зизаний вер­нул­ся в Ки­ев. Вме­сте с про­то­по­пом Ан­д­ре­ем Му­жи­лов­ским про­ана­ли­зи­ро­вал кни­гу Ме­ле­тия Смот­риц­ко­го «Апо­ло­гия». На Ки­ев­ском со­бо­ре (1628 год) вы­дви­нул про­тив со­чи­не­ния Ме­ле­тия 105 пунк­тов об­ви­не­ний, рас­смот­ре­ние ко­то­рых при­ве­ло к осу­ж­де­нию «Апо­ло­гии» как про­па­ган­ди­рую­щей не­пра­во­слав­ное уче­ние. По­след­ние го­ды жиз­ни Зизания про­шли в городе Ко­рец, где он про­дол­жал слу­жить про­то­по­пом.