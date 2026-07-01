ЗИЗАНИЙ ЛАВРЕНТИЙ ИВАНОВИЧ
ЗИЗАНИЙ (настоящая фамилия Куколь) ЛАВРЕНТИЙ ИВАНОВИЧ - украинский и белорусский православный духовный писатель, просветитель, переводчик и церковный деятель, протопоп (протоиерей).
Брат С. И. Зизания. Из небогатой православной шляхетской семьи. По некоторым сведениям, образование получил в Острожской школе, где, вероятно, овладел церковнославянским языком, древнегреческим и латинским языками. До 1592 года работал в качестве дидаскала церковнославянского и древнегреческого языков в школе Львовского Успенского братства (смотрите Братские школы), которую покинул из-за конфликта с епископом Львовским Гедеоном Балабаном. В 1592-1595 годах преподавал в Брестской братской школе, в 1595-1597 годах - в Виленской братской школе. В типографии Виленского братства в 1596 году издал составленную им первую печатную «Грамматику словенску», в которой впервые предпринял попытку систематизации грамматического материала церковнославянского языка, осмысления его особенностей. Сведения о церковнославянском языке излагаются в труде Зизания в катехизисной вопросно-ответной форме.
В соответствии с греческой и более ранней славянской (рукописная сравнительная грамматика греческого и церковнославянского языков «Адельфотес», 1591 год) традициями, Зизаний разделил свою грамматику на несколько разделов: грамматика, орфография, просодия, этимология и синтаксис. Выделил 8 частей речи (скопировав их систему с греческой): различие (артикль), имя, местоимение, глагол, причастие, предлог, наречие, союз; впервые описал свойства творительного падежа. В грамматику также включено толкование молитвы «Отче наш». Книга Зизания на протяжении четверти века использовалась как основное учебное пособие в большинстве православных школ Речи Посполитой; оказала воздействие на грамматику Мелетия Смотрицкого. Одновременно Зизаний издал «Азбуку», одной из частей которой был «Лексис» - первый словарь церковнославянского языка (включает толкования 1061 слова; впервые слова располагаются по алфавиту).
Вероятно, с попытками насильственного насаждения Брестской унии 1596 года в Вильне связан уход Зизания из школы Свято-Троицкого братства. В 1597-1603 годах домашний учитель у князей Б. Б. Соломерецкого и А. К. Острожского. Был рукоположен в священный сан, в 1600-х годах служил священником в Ярославе, с 1612 года - в городе Корец-на-Волыни. В 1618 году создал «Поучение пры погребе Софией, княгыни Чарторыской». С 1619 года жил в Киеве, где был участником кружка, объединявшего вокруг Киевского братства наиболее образованных православных священнослужителей и монахов Западной Руси, в т. ч. Елисея Плетенецкого, Захарию Копыстенского, Иова Борецкого, Исайю Копинского, Памву Берынду и др.
Занимался издательской деятельностью. Отредактировал перевод сочинения святителя Иоанна Златоуста «Беседы на Послания святого апостола Павла», подготовленный Киприаном Острожским (опубликован в 1623 году). Перевёл с греческого языка сочинение святого Андрея Кесарийского «Толкование на Апокалипсис» (опубликован в 1625 году). В начале 1620-х годов составил «Большой Катехизис»; объём книги 346 страниц, состоит из трёх частей - учения о вере (по Символу веры), учения о надежде (по Молитве Господней), учения о любви (по 10 заповедям Господним). Исследователи «Катехизиса» отмечают некоторую сумбурность его построения, а также склонность автора к полемике с католиками и протестантами при изложении православного догматического учения. От киевского периода жизни Зизаний сохранилось также несколько небольших стихотворных произведений.
В июне 1626 года приехал в Москву, где был милостиво принят патриархом Филаретом и царём Михаилом Фёдоровичем как гонимый католиками и униатами ревнитель православной веры. В июле 1626 года совершил паломничество в Троице-Сергиев монастырь. Во время пребывания в Москве Зизаний предпринял попытку издать «Катехизис». Передал патриарху Филарету текст книги, язык которой отражал западнорусские диалектные особенности, с просьбой исправить его. «Катехизис» был переведён на церковнославянский язык, издание завершено в январе 1627 года. В феврале 1627 года начались прения Зизания с переводившим «Катехизис» игуменом московского Богоявленского монастыря Илией и справщиком печатного двора Григорием Анисимовым, проходившие в присутствии князя И. Б. Черкасского и думного дьяка Ф. Ф. Лихачёва.
Были выявлены расхождения между догматическими позициями Зизания и московских книжников по ряду вопросов, ошибки в тексте, объяснявшиеся несовершенством перевода ряда греческих текстов и отсутствием чётко выработанной богословской терминологии в церковнославянском языке. По итогам прений Зизаний признал наличие ошибок в своём труде. Патриарх Филарет, проявлявший большую бдительность в отношении любых отступлений от православного вероучения, опасался, что книга Зизания вызовет соблазн у московской паствы. В результате уже изданный «Катехизис» так и не был выпущен в свет (почти весь его тираж был уничтожен, сохранилось лишь 4 экземпляра). Тем не менее «Катехизис» Зизаний приобрёл популярность у русских старообрядцев, которые составляли его списки не только по изданию 1627 года, содержащему 67 глав, но и по рукописи, состоявшей из 80 глав.
В 1627 году Зизаний вернулся в Киев. Вместе с протопопом Андреем Мужиловским проанализировал книгу Мелетия Смотрицкого «Апология». На Киевском соборе (1628 год) выдвинул против сочинения Мелетия 105 пунктов обвинений, рассмотрение которых привело к осуждению «Апологии» как пропагандирующей неправославное учение. Последние годы жизни Зизания прошли в городе Корец, где он продолжал служить протопопом.