ЗИНОВЬЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
ЗИНОВЬЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ - российский дипломат, востоковед.
Окончил Лазаревский институт восточных языков в Москве. С 1851 года на службе в МИДе. В 1855 году в Санкт-Петербургском университете защитил магистерскую диссертацию «Эпические сказания Ирана» (опубликована в 1855 году). В ней Зиновьев установил, что иранский и индийский эпосы имеют общий источник происхождения - эпосы племён, живших между реками Окс (ныне Амударья) и Инд, а в областях Мидии и Персии произошло лишь оформление иранской народности и языка. Зиновьев показал, что Фирдоуси в своей поэзии «точно следовал подлинным источникам иранских сказаний».
В 1856-1859 годах и 1863-1869 годах на дипломатической службе при российской миссии в Тегеране, консул в Реште (1860-1862 годы), управляющий генеральным консульством в Тавризе (ныне Тебриз; 1862-1863 годы). С 1870 года при российском посольстве в Константинополе. Дипломатический агент и генеральный консул в Румынии (1872-1876 годы). Чрезвычайный посланник и полномочный министра в Персии (1877-1882 годы). Считал присоединение к Российской империи территорий в Средней Азии (вплоть до Афганистана) необходимым для безопасности страны в закаспийских областях и для предотвращения усиления в Средней Азии позиций Великобритании. Обеспечил лояльное отношение Персии к Ахалтекинской экспедиции российских войск в 1880-1881 годах (смотрите Ахалтекинские экспедиции), добился ослабления британского влияния на персидского шаха и доказал ему, что присоединение к России Ахалтекинского оазиса избавит северные провинции Персии от набегов туркмен и укрепит там власть шаха.
Поддержал предложение генерал от инфантерии М. Д. Скобелева присоединить к России Мервский оазис, жители которого ходатайствовали перед Зиновьевым о переходе в российское подданство (эта инициатива была отклонена во избежание дальнейшего обострения британско-российских противоречий и осложнения отношений с Персией). Зиновьев вёл переговоры с персидским шахом о разграничении границ между двумя странами, 09(21).12.1881 года подписал русско-персидскую конвенцию об установлении границы между двумя государствами к востоку от Каспийского моря, которая фактически оформила союз двух стран: Персия отказывалась от вмешательства в дела туркмен, проживавших в Мерве и Теджене, запрещала провоз им оружия и военного снаряжения через свои северные провинции; предоставляла России право проводить войска через персидскую границу. Директор Азиатского департамента МИД (1883-1891 годы). Активно участвовал в процессе т. н. афганского разграничения, 11(23).04-10(22).07.1887 года подписал русско-британские протоколы по определению северо-западной границы Афганистана (между реками Герируд и Амударья).
В ходе Болгарского кризиса 1885-1887 годов Зиновьев поддерживал пропагандировавшуюся М. Н. Катковым (Зиновьев, состоявший с ним в дружеских отношениях, снабжал его дипломатической информацией) и популярную в России идею насильственного отстранения от власти в Болгарии С. Стамболова с помощью пророссийски настроенных болгарских офицеров-эмигрантов, б. ч. которых находилась в Румынии. По поручению императора Александра III Зиновьев осуществлял общую координацию их деятельности (до избрания в 1887 году князем Болгарии Фердинанда I Кобургского).
Чрезвычайный посланник и полномочный министр в Швеции и Норвегии (1891-1897 годы). Чрезвычайный и полномочный посол в Османской империи (1898-1909 годы); настаивал на более активном вмешательстве России в дела Османской империи, указывая на формирование узла противоречий в Македонии и вокруг проливов Босфор и Дарданеллы, а также на обострение армянского вопроса. Предлагал провести судебную реформу в Македонии, подготовил соответствующий проект. Член Государственного совета по назначению (1909-1917 годы), примыкал к группе правых.
Автор очерков о внешней политике России («Россия и Персия», 1897 год; «Россия, Англия и Персия», 1912 год).