ЗИНОВЬЕВ ГРИГОРИЙ ЕВСЕЕВИЧ
ЗИНОВЬЕВ ГРИГОРИЙ ЕВСЕЕВИЧ (настоящая фамилия, имя и отчество Радомысльский Овсей-Герш Аронович) - российский революционный деятель, советский государственный и партийный деятель.
Из семьи владельца молочной фермы. Получил домашнее образование. В 1899-1901 годах участвовал в полулегальных организациях служащих и в их стачечных комитетах, вёл рабочие кружки. Член РСДРП с 1901 года, после её раскола на 2-м съезде (июль - август 1903 года) примкнул к большевикам, сотрудничал в их еженедельнике «Вперёд!». С 1906 года член исполнительной комиссии Санкт-Петербургского комитета РСДРП. На 5-м съезде РСДРП (май 1907 года) избран в ЦК. В 1908-1917 годах в эмиграции. Член заграничного бюро РСДРП.
Активно поддерживал В. И. Ленина в его борьбе против двух течений в РСДРП - ликвидаторов (считали необходимым свернуть нелегальную деятельность после поражения Революции 1905-1907 годов) и отзовистов (предлагали отозвать членов партии из легальных организаций). Стал самым близким помощником Ленина, в 1912-1914 годах вместе с ним из Кракова руководил работой большевистских организаций в России, писал речи для рабочих - депутатов Государственной думы. В Первую мировую войну выступал за «поражение правительств» воевавших государств, в т. ч. России, против лозунга защиты Отечества, выдвинутого лидерами европейских социал-демократических партий.
После Февральской революции 1917 года возвратился из Швейцарии (через Германию и Швецию) в Петроград в знаменитом «пломбированном вагоне». В большевистской газете «Правда» пропагандировал ленинскую идею перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую путём мирного перехода власти к Советам рабочих и солдатских депутатов. Во время июльских событий 1917 года на заседании ЦК РСДРП поддержал предложение Л. Б. Каменева и др. о необходимости удержать участников антиправительственной демонстрации от вооруженных действий. Скрывался с 7(20) июля до начала августа, избегая ареста по обвинению в государственной измене и шпионаже в пользу Германии. В конце августа - октябре сторонник подготовки и проведения Всероссийского съезда советов, который «один обеспечит созыв и революционную работу Учредительного собрания». Считал, что большевики, имея поддержку только рабочего класса и солдат, а не большинства населения, не смогут победоносно завершить социалистическую революцию.
10(23) октября на заседаниях ЦК РСДРП(б) Зиновьев вместе с Каменевым проголосовал против ленинской резолюции о том, что вооруженное восстание в целях свержения Временного правительства «неизбежно и вполне назрело». Предлагал отказаться от насильственных мер борьбы и добиваться поддержки масс, чтобы получить максимальное представительство в Учредительном собрании. Считал, что немедленное взятие власти большевиками можно было бы оправдать только развитием социалистической революции в Европе, но что до этого ещё далеко. После заседания направил (вместе с Каменевым) заявление в важнейшие организации большевиков на местах с изложением своих доводов против восстания, вёл агитацию среди лидеров петроградской организации большевиков. 16(29) октября на заседании ЦК выдвинул альтернативную ленинской резолюцию, в которой говорилось, что «никакие выступления впредь до совещания с большевистской частью съезда Советов - недопустимы». После принятия ленинской резолюции требовал «немедленного телеграфного созыва пленума». Когда восстание началось, заявил на заседании Петроградского совета, что «мы победим». В начале ноября 1917 года, в противовес позиции В. И. Ленина и большинства членов ЦК, был сторонником создания коалиционного «однородного социалистического правительства», которое включало бы представителей всех социалистических партий и групп - от народных социалистов до большевиков.
Предложенная Зиновьевым и Каменевым резолюция о согласии предоставить 1/2 мест в правительстве эсерам и меньшевикам без упоминания ультимативного требования ЦК о включении в его состав Ленина и Л. Д. Троцкого была принята 3(16) ноября на заседании ВЦИК. В ответ на ленинское ультимативное требование принять меры к исключению Зиновьева и Каменева из партии, если они не подчинятся партийной дисциплине, Зиновьев заявил о выходе из ЦК вместе с Каменевым, А. И. Рыковым, В. П. Ногиным и В. П. Милютиным. Через несколько дней изменил своё решение, заявив, что «никакого раскола в партии нет и не должно быть». Участвовал в переговорах с левыми эсерами, завершившихся 14(27) ноября их вхождением в состав СНК. 13(26) декабря 1917 года избран председателем Петроградского совета. В январе 1918 года первым из членов ЦК РСДРП(б) поддержал ленинское требование о немедленном заключении Брестского мира 1918 года. Один из главных проводников политики «красного террора». Предлагал «разрешить всем рабочим расправляться с интеллигенцией по-своему, прямо на улице». В соответствии с публично высказанной им идеей о физическом уничтожении несогласных с советской властью в Петрограде были расстреляны тысячи заложников. Член РВС 7-й армии (14.07-26.11.1919 года), в конце июля 1919 года возглавил Комитет обороны Петрограда.
В 1919 году избран также председателем исполкома Коммунистического интернационала. В ходе дискуссии о профсоюзах 1920-1921 годов руководил подготовкой ленинской «Платформы десяти», которая осуждала как предложение Л. Д. Троцкого об огосударствлении профсоюзов, так и требование «рабочей оппозиции» передать профсоюзам руководство народным хозяйством. В 1921-1926 годах член Политбюро ЦК РКП(б). Новую экономическую политику рассматривал как временный «самый крупный» и «самый решающий стратегический манёвр пролетарской партии», который предполагает продолжение классовой борьбы в сложных и острых формах. В период болезни В. И. Ленина и после его смерти активно участвовал в борьбе за власть в партии и в стране.
В 1923-1924 годах вместе с И. В. Сталиным и Л. Б. Каменевым выступил против Троцкого, добиваясь его политической дискредитации, в 1925 году вместе с Каменевым выступил против Сталина, который начал отстранять их от принятия решений, опираясь на новых членов Политбюро (Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова, М. П. Томского). На 14-м съезде ВКП(б) в декабре 1925 года Зиновьев выступил с содокладом, оппозиционным политическому отчёту ЦК, зачитанному Сталиным. Пытался защитить себя и ленинградскую партийную организацию от обвинений в стремлении ликвидировать НЭП, в неверии в возможность окончательно построить социализм в одной стране и др. Цитируя Ленина, пытался доказать, что настоящим «ликвидатором» и «пораженцем» является Бухарин, выдвинувший лозунг «Обогащайтесь!», адресованный крестьянству. Предупредил об опасности недооценки экономической и политической роли кулаков и опасности утверждений, что НЭП - это социализм.
Выступление Зиновьева и его сторонников не встретило поддержки на съезде и было квалифицировано как «новая оппозиция» в партии. В начале 1926 года Зиновьев был снят с поста председателя Ленинградского совета и отозван в Москву. В 1926 году он объединился с Троцким против Сталина, сформировав на июльском объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) «объединённую оппозицию». На том же пленуме выведен из Политбюро. В октябре отстранён от руководства Коминтерном (вместо Зиновьева назначен Бухарин). В октябре 1927 года исключён из ЦК. После проведения 07.11.1927 года альтернативных демонстраций в Москве и Ленинграде по случаю 10-й годовщины Октябрьской революции Зиновьев исключён из партии. В 1928 году восстановлен в партии после признания «ошибок».
В октябре 1932 года вновь исключён и отправлен в ссылку в Кустанай за то, что, зная о существовании «контрреволюционной группы» М. Н. Рютина и получая от неё документы, не сообщил об этом руководству партии. В 1933 году снова восстановлен в ВКП(б) после покаяния и обещания сделать «всё, что возможно, чтобы хоть отчасти загладить свою вину перед партией и её ЦК». В 1934 году вновь исключён и арестован по подозрению в причастности к убийству С. М. Кирова. 16.01.1935 года военной коллегией Верховного суда СССР признан виновным в связях с т. н. Ленинградским центром, якобы готовившим и организовавшим это убийство. Приговорён к 10 годам заключения. После повторного следствия 24.08.1936 года обвинён по делу об «антисоветском объединённом троцкистско-зиновьевском центре». Расстрелян. 13.06.1988 года реабилитирован.