ЗИНОВЬЕВ ГРИГОРИЙ ЕВСЕЕВИЧ

ЗИНОВЬЕВ ГРИГОРИЙ ЕВСЕЕВИЧ (настоящая фамилия, имя и от­че­ст­во Ра­до­мысль­ский Ов­сей-Герш Аро­но­вич) - российский ре­во­люционный дея­тель, советский государственный и партийный дея­тель.

Из се­мьи вла­дель­ца мо­лоч­ной фер­мы. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. В 1899-1901 годах уча­ст­во­вал в по­лу­ле­галь­ных ор­га­ни­за­ци­ях слу­жа­щих и в их ста­чеч­ных ко­ми­те­тах, вёл ра­бо­чие круж­ки. Член РСДРП с 1901 года, по­сле её рас­ко­ла на 2-м съез­де (июль - август 1903 года) примк­нул к боль­ше­ви­кам, со­труд­ни­чал в их еже­не­дель­ни­ке «Впе­рёд!». С 1906 года член ис­пол­ни­тель­ной ко­мис­сии Санкт-Пе­тербургского комитета РСДРП. На 5-м съез­де РСДРП (май 1907 года) из­бран в ЦК. В 1908-1917 годах в эмиг­ра­ции. Член за­гра­нич­но­го бю­ро РСДРП.

Ак­тив­но под­дер­жи­вал В. И. Ле­ни­на в его борь­бе про­тив двух те­че­ний в РСДРП - ли­к­ви­да­то­ров (счи­та­ли не­об­хо­ди­мым свер­нуть не­ле­галь­ную дея­тель­ность по­сле по­ра­же­ния Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов) и от­зо­ви­стов (пред­ла­га­ли ото­звать чле­нов пар­тии из ле­галь­ных ор­га­ни­за­ций). Стал са­мым близ­ким по­мощ­ни­ком Ле­ни­на, в 1912-1914 годах вме­сте с ним из Кра­ко­ва ру­ко­во­дил ра­бо­той боль­ше­ви­ст­ских ор­га­ни­за­ций в Рос­сии, пи­сал ре­чи для ра­бо­чих - де­пу­та­тов Государственной ду­мы. В Первую ми­ровую вой­ну вы­сту­пал за «по­ра­же­ние пра­ви­тельств» вое­вав­ших го­су­дарств, в т. ч. Рос­сии, про­тив ло­зун­га за­щи­ты Оте­че­ст­ва, вы­дви­ну­то­го ли­де­ра­ми ев­ропейских со­ци­ал-де­мо­кра­тических пар­тий.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года воз­вра­тил­ся из Швей­ца­рии (че­рез Гер­ма­нию и Шве­цию) в Пет­ро­град в зна­ме­ни­том «плом­би­ро­ван­ном ва­го­не». В боль­ше­вист­ской газете «Прав­да» про­па­ган­ди­ро­вал ле­нин­скую идею пе­ре­рас­та­ния бур­жу­аз­но-де­мо­кра­тической ре­во­лю­ции в со­циа­ли­сти­че­скую пу­тём мир­но­го пе­ре­хо­да вла­сти к Со­ве­там ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов. Во вре­мя июль­ских со­бы­тий 1917 года на за­се­да­нии ЦК РСДРП под­дер­жал пред­ло­же­ние Л. Б. Ка­ме­не­ва и др. о не­об­хо­ди­мо­сти удер­жать уча­ст­ни­ков ан­ти­прави­тель­ст­вен­ной де­мон­ст­ра­ции от во­оруженных дей­ст­вий. Скры­вал­ся с 7(20) ию­ля до начала ав­гу­ста, из­бе­гая аре­ста по об­ви­не­нию в государственной из­ме­не и шпио­на­же в поль­зу Гер­ма­нии. В конце ав­гу­ста - ок­тяб­ре сто­рон­ник под­го­тов­ки и про­ве­де­ния Все­российского съез­да со­ве­тов, ко­то­рый «один обес­пе­чит со­зыв и ре­во­лю­ци­он­ную ра­бо­ту Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния». Счи­тал, что боль­ше­ви­ки, имея под­держ­ку толь­ко ра­бо­че­го клас­са и сол­дат, а не боль­шин­ст­ва на­се­ле­ния, не смо­гут по­бе­до­нос­но за­вер­шить со­циа­ли­стическую ре­во­лю­цию.

10(23) октября на за­се­да­ни­ях ЦК РСДРП(б) Зиновьев вме­сте с Ка­ме­не­вым про­го­ло­со­вал про­тив ле­нин­ской ре­зо­лю­ции о том, что воо­руженное вос­ста­ние в це­лях свер­же­ния Временного пра­ви­тель­ст­ва «не­из­беж­но и впол­не на­зре­ло». Пред­ла­гал от­ка­зать­ся от на­сильственных мер борь­бы и до­би­вать­ся под­держ­ки масс, что­бы по­лу­чить максимальное пред­ста­ви­тель­ст­во в Уч­ре­ди­тель­ном со­б­ра­нии. Счи­тал, что не­мед­лен­ное взя­тие вла­сти боль­ше­ви­ка­ми мож­но бы­ло бы оп­рав­дать толь­ко развитием со­циа­ли­стической ре­во­лю­ции в Ев­ро­пе, но что до это­го ещё да­ле­ко. По­сле за­се­да­ния на­пра­вил (вме­сте с Ка­ме­не­вым ) за­яв­ле­ние в важ­ней­шие ор­га­ни­за­ции боль­ше­ви­ков на мес­тах с из­ло­же­ни­ем сво­их дово­дов про­тив вос­ста­ния, вёл аги­та­цию сре­ди ли­де­ров пет­роградской ор­га­ни­за­ции боль­ше­ви­ков. 16(29) октября на за­се­да­нии ЦК вы­дви­нул аль­тер­на­тив­ную ле­нин­ской ре­зо­лю­цию, в ко­то­рой го­во­ри­лось, что «ни­ка­кие вы­сту­п­ле­ния впредь до со­ве­ща­ния с боль­ше­ви­ст­ской ча­стью съез­да Со­ве­тов - не­до­пус­ти­мы». По­сле при­ня­тия ле­нин­ской ре­зо­лю­ции тре­бо­вал «не­мед­лен­но­го те­ле­граф­но­го со­зы­ва пле­ну­ма». Ко­гда вос­ста­ние на­ча­лось, зая­вил на за­се­да­нии Пет­ро­град­ско­го со­ве­та, что «мы по­бе­дим». В начале но­ября 1917 года, в про­ти­во­вес по­зи­ции В. И. Ле­ни­на и боль­шин­ст­ва чле­нов ЦК, был сто­рон­ни­ком соз­да­ния коа­ли­ци­он­но­го «од­но­род­но­го со­циа­ли­сти­че­ско­го пра­ви­тель­ст­ва», ко­то­рое вклю­ча­ло бы пред­ста­ви­те­лей всех со­циа­ли­стических пар­тий и групп - от народных со­циа­листов до боль­ше­ви­ков.

Пред­ло­жен­ная Зиновьевым и Ка­ме­не­вым ре­зо­лю­ция о со­гла­сии пре­дос­та­вить 1/2 мест в пра­ви­тель­ст­ве эсе­рам и мень­ше­ви­кам без упо­ми­на­ния уль­ти­ма­тив­но­го тре­бо­ва­ния ЦК о вклю­че­нии в его со­став Ле­ни­на и Л. Д. Троц­ко­го бы­ла при­ня­та 3(16) но­ября на за­се­да­нии ВЦИК. В от­вет на ле­нин­ское уль­ти­ма­тив­ное тре­бо­ва­ние при­нять ме­ры к ис­клю­че­нию Зиновьева и Ка­ме­не­ва из пар­тии, ес­ли они не под­чи­нят­ся партийной дис­ци­п­ли­не, Зиновьев зая­вил о вы­хо­де из ЦК вме­сте с Ка­ме­не­вым, А. И. Ры­ко­вым, В. П. Но­ги­ным и В. П. Ми­лю­ти­ным. Че­рез несколько дней из­ме­нил своё ре­ше­ние, зая­вив, что «ни­ка­ко­го рас­ко­ла в пар­тии нет и не долж­но быть». Уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с ле­вы­ми эсе­ра­ми, за­вер­шив­ших­ся 14(27) но­яб­ря их вхо­ж­де­ни­ем в со­став СНК. 13(26) декабря 1917 года из­бран председателем Пет­роградского со­ве­та. В январе 1918 года пер­вым из членов ЦК РСДРП(б) под­дер­жал ле­нин­ское тре­бо­ва­ние о не­мед­лен­ном за­клю­че­нии Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 года. Один из главных про­вод­ни­ков по­ли­ти­ки «крас­но­го тер­ро­ра». Пред­ла­гал «раз­ре­шить всем ра­бо­чим рас­прав­лять­ся с ин­тел­ли­ген­ци­ей по-сво­ему, пря­мо на ули­це». В со­от­вет­ст­вии с пуб­лич­но вы­ска­зан­ной им иде­ей о фи­зическом унич­то­же­нии не­со­глас­ных с советской вла­стью в Пет­ро­гра­де бы­ли рас­стре­ля­ны ты­ся­чи за­лож­ни­ков. Член РВС 7-й ар­мии (14.07-26.11.1919 года), в конце ию­ля 1919 года воз­гла­вил Комитет обо­ро­ны Пет­ро­гра­да.

В 1919 году из­бран так­же председателем ис­пол­ко­ма Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла. В хо­де дис­кус­сии о проф­сою­зах 1920-1921 годов ру­ко­во­дил под­го­тов­кой ле­нин­ской «Плат­фор­мы де­ся­ти», ко­то­рая осу­ж­да­ла как пред­ло­же­ние Л. Д. Троц­ко­го об ого­су­дар­ст­вле­нии проф­сою­зов, так и тре­бо­ва­ние «ра­бо­чей оп­по­зи­ции» пе­ре­дать проф­сою­зам ру­ко­во­дство народным хо­зяй­ст­вом. В 1921-1926 годах член По­лит­бю­ро ЦК РКП(б). Но­вую эко­но­ми­че­скую по­ли­ти­ку рас­смат­ри­вал как вре­мен­ный «са­мый круп­ный» и «са­мый ре­шаю­щий стра­те­ги­че­ский ма­нёвр про­ле­тар­ской пар­тии», ко­то­рый пред­по­ла­га­ет про­дол­же­ние клас­со­вой борь­бы в слож­ных и ост­рых фор­мах. В пе­ри­од бо­лез­ни В. И. Ле­ни­на и по­сле его смер­ти ак­тив­но уча­ст­во­вал в борь­бе за власть в пар­тии и в стра­не.

В 1923-1924 годах вме­сте с И. В. Ста­ли­ным и Л. Б. Ка­ме­не­вым вы­сту­пил про­тив Троц­ко­го, до­би­ва­ясь его по­ли­тической дис­кре­ди­та­ции, в 1925 году вме­сте с Ка­ме­не­вым вы­сту­пил про­тив Ста­ли­на, ко­то­рый на­чал от­стра­нять их от при­ня­тия ре­ше­ний, опи­ра­ясь на но­вых чле­нов По­лит­бю­ро (Н. И. Бу­ха­ри­на, А. И. Ры­ко­ва, М. П. Том­ско­го). На 14-м съез­де ВКП(б) в декабре 1925 года Зиновьев вы­сту­пил с со­док­ла­дом, оп­по­зи­ци­он­ным по­ли­тическому от­чё­ту ЦК, за­чи­тан­но­му Ста­ли­ным . Пы­тал­ся за­щи­тить се­бя и ле­нинградскую партийную ор­га­ни­за­цию от об­ви­не­ний в стрем­ле­нии ли­к­ви­ди­ро­вать НЭП, в не­ве­рии в воз­мож­ность окон­ча­тель­но по­стро­ить со­циа­лизм в од­ной стра­не и др. Ци­ти­руя Ле­ни­на, пы­тал­ся до­ка­зать, что на­стоя­щим «ли­к­ви­да­то­ром» и «по­ра­жен­цем» яв­ля­ет­ся Бу­ха­рин, вы­дви­нув­ший ло­зунг «Обо­га­щай­тесь!», ад­ре­со­ван­ный кре­сть­ян­ст­ву. Пре­ду­пре­дил об опас­но­сти не­до­оцен­ки эко­но­мической и по­ли­тической ро­ли ку­ла­ков и опас­но­сти ут­вер­жде­ний, что НЭП - это со­циа­лизм.

Вы­сту­п­ле­ние Зиновьева и его сто­рон­ни­ков не встре­ти­ло под­держ­ки на съез­де и бы­ло ква­ли­фи­ци­ро­ва­но как «но­вая оп­по­зи­ция» в пар­тии. В начале 1926 года Зиновьев был снят с по­ста председателя Ле­нинградского со­ве­та и ото­зван в Мо­ск­ву. В 1926 году он объ­е­ди­нил­ся с Троц­ким про­тив Ста­ли­на, сфор­ми­ро­вав на июль­ском объ­еди­нён­ном пле­ну­ме ЦК и ЦКК ВКП(б) «объ­е­ди­нён­ную оп­по­зи­цию». На том же пле­ну­ме вы­ве­ден из По­лит­бю­ро. В ок­тяб­ре от­стра­нён от ру­ко­во­дства Ко­мин­тер­ном (вме­сто Зиновьева на­зна­чен Бу­ха­рин). В октябре 1927 года ис­клю­чён из ЦК. По­сле про­ве­де­ния 07.11.1927 года аль­тер­на­тив­ных де­мон­ст­ра­ций в Мо­ск­ве и Ле­нин­гра­де по слу­чаю 10-й го­дов­щи­ны Октябрьской ре­во­лю­ции Зиновьев ис­клю­чён из пар­тии. В 1928 году вос­ста­нов­лен в пар­тии по­сле при­зна­ния «оши­бок».

В октябре 1932 года вновь ис­клю­чён и от­прав­лен в ссыл­ку в Кус­та­най за то, что, зная о су­ще­ст­во­ва­нии «контр­ре­во­лю­ци­он­ной груп­пы» М. Н. Рю­ти­на и по­лу­чая от неё до­ку­мен­ты, не со­об­щил об этом ру­ко­во­дству пар­тии. В 1933 году сно­ва вос­ста­нов­лен в ВКП(б) по­сле по­кая­ния и обе­ща­ния сде­лать «всё, что воз­мож­но, что­бы хоть от­час­ти за­гла­дить свою ви­ну пе­ред пар­ти­ей и её ЦК». В 1934 году вновь ис­клю­чён и аре­сто­ван по по­доз­ре­нию в при­ча­ст­но­сти к убий­ст­ву С. М. Ки­ро­ва. 16.01.1935 года во­енной кол­ле­ги­ей Вер­хов­но­го су­да СССР при­знан ви­нов­ным в свя­зях с т. н. Ле­нинградским цен­тром, яко­бы го­то­вив­шим и ор­га­ни­зо­вав­шим это убий­ст­во. При­го­во­рён к 10 го­дам за­клю­че­ния. По­сле по­втор­но­го след­ст­вия 24.08.1936 года об­ви­нён по де­лу об «ан­ти­со­вет­ском объ­е­ди­нён­ном троц­ки­ст­ско-зи­новь­ев­ском цен­тре». Рас­стре­лян. 13.06.1988 года реа­би­ли­ти­ро­ван.