ЗИНГЕР ИСААК
ЗИНГЕР ИСААК (псевдоним Башевис-Зингер) - еврейский писатель, критик, журналист.
Писал в основном на идише. Родился в семье потомственных раввинов, в 1921-1922 годах учился в раввинской семинарии в Варшаве, самостоятельно изучал светские науки. В 1923-1933 годах корректор в журнале «Литерарише блетер»; в 1933-1935 годах соредактор журнала «Глобус» (оба - в Варшаве); в 1928-1932 годах переводил на идиш произведения Э. М. Ремарка, Т. Манна, С. Цвейга, К. Гамсуна и др.
Литературный дебют - рассказ «На старости лет» («Ойф дер элтер», 1925 год). Ранние рассказы Зингера написаны под влиянием натурализма, особенно прозы его старшего брата - И. И. Зингера (1893-1944 годы). Однако уже первое крупное произведение - повесть «Сатана в Горае» («Сотн ин Горай», 1935 год) о разорённом еврейском местечке в середине XVII векка, охваченном мессианскими ожиданиями, - продемонстрировало характерные черты его мировоззрения и творчества: разочарование в современных социальных теориях, тяготение к психологизму и мистике, к соединению исторических и фольклорных деталей, к изображению внутренней борьбы между стремлением к моральной чистоте и вожделением. В 1935 году эмигрировал в США; вместе с братом сотрудничал в газете «Форвертс» (Нью-Йорк).
В конце 1930-х - начале 1940-х годов пережил творческий кризис. Обрёл признание лишь в начале 1950-х годов, после публикации в английском переводе (1950 год) социально-психологического романа «Семья Мушкат» («Ди фамилие Мушкат», 1945-1948 годы) о жизни евреев в Варшаве с 1910-х годов вплоть до гитлеровской оккупации, а также рассказа «Гимпл-дурень» («Гимпл Там») в английском переводе С. Беллоу (1953 год). В 1953-1955 годах была напечатана его историческая дилогия «Поместье» («Дер хойф») о духовной и экономической жизни еврейства во 2-й половине XIX века.
В исторической прозе [романы «Люблинский штукарь» («Дер кунцмахер фун Люблин», 1960 год, русский перевод 1997 год), «Раб» («Дер кнехт», 1960 год, русский перевод 1976 и 2006 годы), «Князь полей» («Дер кениг фун ди фелдер», 1980) год и др.] появляется важная для Зингера тема взаимоотношений евреев и поляков. В 1950-1970-е годы Зингер работал также над автобиографической прозой: жизнь в бедном еврейском квартале в Варшаве и у деда в Билгорае, уход из традиционной еврейской среды - темы книги «В суде у моего отца» («Майн татнс бейс-дин штуб», 1955-1956 годы, русский перевод 1997 год); период с 1907 года до начала 1960-х годов отражён в романе «Из старого и нового дома» («Фун дер алтер ун найер хейм», 1963-1965 годы); в романах «Шоша» (1969-1974 годы, русский перевод 1991 год) и «Сертификат» (1967 год) запечатлена еврейская политическая и литературная жизнь в Варшаве 1920-1930-х годов, в романе «Мешуга» (опубликован посмертно в 1995 году, русский перевод 2001 год) - Нью-Йорк 1950-х годов и душевное состояние беженцев, переживших холокост.
Послевоенной жизни эмигрантов в США и Израиле посвящены многие рассказы, романы «Враги. История любви» («Соним, ди гешихтэ фун а либэ», 1966 год, русский перевод 2001 год), «Тени над Гудзоном» («Шотнс байм Ходзон», 1988 год), «Раскаявшийся» («Дер баал-тшувэ», 1974 год, русский перевод 2006 год), герой которого размышляет о конфликте между религиозным и светским восприятием жизни. Зингер - автор статей о судьбе языка идиш и литературы на нём в XX веке, рассказов (в т. ч. основанных на еврейском фольклоре), пьес, книг для детей. Нобелевская премия (1978 год).