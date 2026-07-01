ЗИНГЕР ИСААК

ЗИНГЕР ИСААК (псевдоним Ба­ше­вис-Зин­гер) - еврейский пи­са­тель, кри­тик, жур­на­лист.

Пи­сал в основном на иди­ше. Ро­дил­ся в се­мье по­том­ствен­ных рав­ви­нов, в 1921-1922 годах учил­ся в рав­вин­ской се­ми­на­рии в Вар­ша­ве, са­мо­стоя­тель­но изу­чал свет­ские нау­ки. В 1923-1933 годах кор­рек­тор в журнале «Ли­те­ра­ри­ше бле­тер»; в 1933-1935 годах со­ре­дак­тор журнала «Гло­бус» (оба - в Вар­ша­ве ); в 1928-1932 годах пе­ре­во­дил на идиш про­из­ве­де­ния Э. М. Ре­мар­ка, Т. Ман­на, С. Цвей­га, К. Гам­су­на и др.

Литературный де­бют - рас­сказ «На ста­рос­ти лет» («Ойф дер эл­тер», 1925 год). Ран­ние рас­ска­зы Зингера на­пи­са­ны под влия­ни­ем на­ту­ра­лиз­ма, осо­бен­но про­зы его стар­ше­го бра­та - И. И. Зин­ге­ра (1893-1944 годы). Од­на­ко уже пер­вое круп­ное про­из­ве­де­ние - по­весть «Са­та­на в Го­рае» («Сотн ин Го­рай», 1935 год) о ра­зо­рён­ном еврейском мес­теч­ке в середине XVII векка, ох­ва­чен­ном мес­си­ан­ски­ми ожи­да­ния­ми, - про­де­мон­ст­ри­ро­ва­ло ха­рак­тер­ные чер­ты его ми­ро­воз­зре­ния и твор­че­ст­ва: раз­оча­ро­ва­ние в современных со­ци­аль­ных тео­ри­ях, тя­го­те­ние к пси­хо­ло­гиз­му и мис­ти­ке, к со­еди­не­нию ис­то­рических и фольк­лор­ных де­та­лей, к изо­бра­же­нию внутренней борь­бы ме­ж­ду стрем­ле­ни­ем к мо­раль­ной чис­то­те и во­ж­де­ле­ни­ем. В 1935 году эмиг­ри­ро­вал в США; вме­сте с бра­том со­труд­ни­чал в газете «Фор­вертс» (Нью-Йорк).

В конце 1930-х - начале 1940-х годов пе­ре­жил творческий кри­зис. Об­рёл при­зна­ние лишь в начале 1950-х годов, по­сле пуб­ли­ка­ции в английском пе­ре­во­де (1950 год) со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гического ро­ма­на «Се­мья Муш­кат» («Ди фа­ми­лие Муш­кат», 1945-1948 годы) о жиз­ни ев­ре­ев в Вар­ша­ве с 1910-х годов вплоть до гит­ле­ров­ской ок­ку­па­ции, а так­же рас­ска­за «Гимпл-ду­рень» («Гимпл Там») в английском пе­ре­во­де С. Бел­лоу (1953 год). В 1953-1955 годах бы­ла на­пе­ча­та­на его ис­то­рическая ди­ло­гия «По­ме­стье» («Дер хойф») о ду­хов­ной и эко­но­мической жиз­ни ев­рей­ст­ва во 2-й половине XIX века.

В ис­то­рической про­зе [ро­ма­ны «Люб­лин­ский шту­карь» («Дер кунц­махер фун Люб­лин», 1960 год, русский перевод 1997 год), «Раб» («Дер кнехт», 1960 год, русский перевод 1976 и 2006 годы), «Князь по­лей» («Дер ке­ниг фун ди фел­дер», 1980) год и др.] по­яв­ля­ет­ся важ­ная для Зингера те­ма взаи­мо­от­но­ше­ний ев­ре­ев и по­ля­ков. В 1950-1970-е годы Зингер ра­бо­тал так­же над ав­то­био­гра­фической про­зой: жизнь в бед­ном еврейском квар­та­ле в Вар­ша­ве и у де­да в Бил­го­рае, уход из тра­диционной еврейской сре­ды - те­мы книги «В су­де у мое­го от­ца» («Майн татнс бейс-дин штуб», 1955-1956 годы, русский перевод 1997 год); пе­ри­од с 1907 года до начала 1960-х годов от­ра­жён в ро­ма­не «Из ста­ро­го и но­во­го до­ма» («Фун дер ал­тер ун най­ер хейм», 1963-1965 годы); в ро­ма­нах «Шо­ша» (1969-1974 годы, русский перевод 1991 год) и «Сер­ти­фи­кат» (1967 год) за­пе­чат­ле­на еврейская по­ли­тическая и литературная жизнь в Вар­ша­ве 1920-1930-х годов, в ро­ма­не «Ме­шу­га» (опубликован посмертно в 1995 году, русский перевод 2001 год) - Нью-Йорк 1950-х годов и ду­шев­ное со­стоя­ние бе­жен­цев, пе­ре­жив­ших хо­ло­кост.

По­сле­во­ен­ной жиз­ни эмиг­ран­тов в США и Из­раи­ле по­свя­ще­ны многие рас­ска­зы, ро­ма­ны «Вра­ги. Ис­тория люб­ви» («Со­ним, ди ге­ших­тэ фун а ли­бэ», 1966 год, русский перевод 2001 год), «Те­ни над Гуд­зо­ном» («Шотнс байм Ход­зон», 1988 год), «Рас­ка­яв­ший­ся» («Дер ба­ал-тшу­вэ», 1974 год, русский перевод 2006 год), ге­рой ко­то­ро­го раз­мыш­ля­ет о кон­флик­те ме­ж­ду ре­лигиозным и свет­ским вос­при­яти­ем жиз­ни. Зингер - ав­тор ста­тей о судь­бе язы­ка идиш и литературы на нём в XX веке, рас­ска­зов (в т. ч. ос­но­ван­ных на еврейском фольк­ло­ре), пьес, книг для де­тей. Но­бе­лев­ская премия (1978 год).