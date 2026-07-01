ЗИНДЖИ

Зинджи (араб. от перс. занги — «негр», мн. ч. — зунудж) — собирательное название негроидных народов Вост. и Южн. (побережье Индийского океана) Африки в средневековой арабской литературе.

Первые достоверные сведения о З. содержатся в трудах арабского историка, географа и путешественника первой половины Х в. ал-Масуди. К моменту проникновения арабов на Африканское побережье Индийского океана у З. существовала развитая культура железного века. Основу экономики З. составляли земледелие и скотоводство, развита была металлургия. З. вели активную внешнюю торговлю, главными предметами вывоза были слоновая кость, изделия из бронзы, керамика. Некоторые группы З. были предками современных суахили, другие — бантусских народов внутренних районов Восточной и большой части восточного побережья Южной Африки. Активное проникновение на Восточноафриканское побережье арабо-персидских торговцев привело к возникновению на стыке местной и мусульманской культур суахилийской цивилизации. К IX в. образовались восточноафриканские города-государства Малинди, Момбаса, Кильва, Пате, Ламу и др., большинство населения которых составляли африканцы. Они сменили традиционные религиозные анимистические представления на ислам , сохраняя, однако, свой язык и культурную самобытность. «З.» также называли рабов, вывозимых в страны Ближнего Востока из Африки. Ныне этноним «З.» сохранился только в названии острова Занзибар, обозначающем «Берег З.».

Лит.: Жуков А. А. Культура, язык и литература суахили (доколониальный период). Л., 1983; Толмачева М. А. Восточное побережье Африки в арабской географической литературе //Страны и народы Востока. Вып. 9. М., 1969.