ЗИНДЕР
ЗИНДЕР - город на юге Нигера, административный центр департамента Зиндер.
Население 202,1 тысячи человек (2007 год; второй по численности населения город страны после Ниамея). Узел автодорог.
Основан в начале XVIII века на древнем караванном пути, столица султаната Дамагарам. В 1899 году захвачен французами, в 1911-1921 годах административный центр «военной территории Нигер», в 1922-1926 годах - колонии Нигер. С 1960 года в составе независимого Нигера.
Сохранились остатки крепостных стен, Большая мечеть, Дворец султана (середина XIX века), форт Казмажу (конец XIX - начало XX веков). Национальная фельдшерская школа. Региональный музей (в здании 1987 года).
Центр сельскохозяйственного района (зерновые, арахис, скот). Предприятия пищевой (производство муки, масла) промышленности; обработка кож, производство кожевенных изделий. Ремёсла (ткачество, плетение корзин и др.).