ЗИНДЕР

ЗИНДЕР - го­род на юге Ни­ге­ра, административный центр департамента Зин­дер.

Население 202,1 тысячи человек (2007 год; вто­рой по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род стра­ны по­сле Ниа­мея). Узел ав­то­до­рог.

Ос­но­ван в начале XVIII века на древ­нем ка­ра­ван­ном пу­ти, сто­ли­ца сул­та­на­та Да­ма­га­рам. В 1899 году за­хва­чен фран­цу­за­ми, в 1911-1921 годах административный центр «во­енной тер­ри­то­рии Ни­гер», в 1922-1926 годах - ко­ло­нии Ни­гер. С 1960 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мо­го Ни­ге­ра.

Со­хра­ни­лись ос­тат­ки кре­по­ст­ных стен, Боль­шая ме­четь , Дво­рец сул­та­на (середина XIX века), форт Каз­ма­жу (конец XIX - начало XX веков). Национальная фельд­шер­ская шко­ла. Ре­гио­наль­ный му­зей (в зда­нии 1987 года).

Центр сельскохозяйственного рай­она (зер­но­вые, ара­хис, скот). Пред­при­ятия пи­ще­вой (про­изводство му­ки, мас­ла) промышленности; об­ра­бот­ка кож, про­изводство ко­же­вен­ных из­де­лий. Ре­мёс­ла (тка­че­ст­во, пле­те­ние кор­зин и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)