ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ
ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ - памятник архитектуры в Санкт-Петербурге, на берегу Невы.
До 1917 года резиденция российских императоров, ныне входит в состав музея Эрмитаж. История императорских зимних резиденций в центре новой столицы начинается со скромных «Зимних маленьких хором» Петра I, построенных предположительно архитектором Д. Трезини в 1708 году (не более 10 комнат и мастерская; в 1711 году этот жилой дом Петра I перевезён на Петровский остров, разобран в XVIII веке). В 1711-1712 годах возведены «Свадебные палаты» Петра I (предположительно тот же архитектор; разобраны в 1726 году). В 1716-1720 годах на этом же участке, ограниченном с запада прорытой в 1718-1720 годах Зимней канавкой, на месте современного Эрмитажного театра построен новый «Зимний дом» Петра I (архитектор Г. И. Маттарнови; расширен в 1719-1722 годах); к нему в 1726-1727 годах пристроены Зимний дворец Екатерины I и служебные корпуса (архитектор Трезини).
В 1726-1728 годах на Васильевском острове сооружён Зимний Преображенский дворец Петра II (архитектор Трезини; перестроен в 1759-1761 годах; ныне здание филологического факультета Санкт-Петербургского университета). В 1730-1760-е годы строительство императорских дворцов в столице возглавляли К. Б. Растрелли и Б. Ф. Растрелли: в 1732-1736 годах ими возведён «3имний дом» Анны Ивановны (с использованием фрагментов дворца Ф. М. Апраксина, заложенного в 1716 году по проекту Ж. Б. Леблона; не сохранился), в 1755 году - временный деревянный Зимний дворец Елизаветы Петровны на углу Невского проспекта и набережной Мойки (архитектор Б. Ф. Растрелли; разобран в 1765-1768 годах). Ныне существующий новый каменный Зимний дворец Елизаветы Петровны построен Б. Ф. Растрелли в 1753-1762 годах на месте дворца Анны Ивановны.
Трёхэтажное здание Зимнего дворца представляет собой замкнутое каре с внутренним двором. Фасады обращены к Неве (длина фасада 137 м; по центру расположен главный вход - Иорданский подъезд с Иорданской лестницей, плафон работы Г. Дициани), к Адмиралтейству (Салтыковский, или «Его величества», подъезд выходил на бывшею Разводную площадь, где проводились разводы караулов и смотры войск) и к Дворцовой площади (подъезды «Её величества» и Комендантский). Грандиозные размеры дворца в стиле барокко (первоначально в нём было свыше 1000 помещений, 117 лестниц, более 3800 дверей и окон), сильно выступающие ризалиты, акцентировка ступенчатых углов, изменчивый ритм колонн создают впечатление пластической мощи, торжественности и великолепия.
Пышная отделка фасадов (скульптуры из пудожского известняка над парапетами и фронтонами, в 1892-1894 годах под руководством скульптора М. П. Попова заменённые пустотелыми, выбитыми из листовой латуни; кованые узорные решётки) и расположенных анфиладами парадных залов и жилых покоев подчёркивает репрезентативное назначение Зимнего дворца. Дворцовая церковь Спаса Нерукотворного построена в 1753-1762 годах; её внутреннее убранство также исполнено итальянскими и русскими мастерами под руководством Б. Ф. Растрелли (живописный плафон работы Ф. Фонтебассо). В эти же годы сооружена Малая (Сретенская) церковь в покоях императрицы (восстановлена после пожара в 1838-1839 годах).
После 1762 года работу по внутренней отделке продолжили помощники Б. Ф. Растрелли - С. И. Чевакинский и Ю. М. Фельтен; вскоре были привлечены также Ж. Б. Валлен-Деламот и А. Ринальди. В конце XVIII - начале XX веков интерьеры Зимнего дворца неоднократно переделывались. В 1791-1793 годах создана Невская анфилада, включавшая Аванзал, Большой и Концертный залы (архитекторы Дж. Кваренги, И. Е. Старов); во 2-м этаже нового корпуса (1783-1792 годы, Кваренги), соединившего Зимний дворец с Малым Эрмитажем, были размещены копии росписей Лоджий Рафаэля в Ватикане; в 1795 году создан парадный Георгиевский (Большой Тронный) зал (Кваренги; колоннада коринфского ордера - 1837-1842 годы, архитекторы В. П. Стасов и Н. Е. Ефимов).
В 1826 году открыта Военная галерея 1812 года (К. И. Росси; портреты героев Отечественной войны 1812 года работы Дж. Доу и его помощников). В 1822-1837 годах по проектам О. Р. де Монферрана декорированы залы Марии Фёдоровны (Гостиная с колоннами из яшмы, ныне Малахитовый зал), созданы Ротонда, Петровский и Фельдмаршальский залы. Почти полностью уничтоженные пожаром 17-19(29-31).12.1837 года интерьеры к 1841 году восстановлены А. П. Брюлловым и Стасовым при участии многих мастеров; применены металлические конструкции перекрытий (шпренгели по проекту инженера М. Е. Кларка), частично заменённые в 1886-1887 годах.
Во второй половине XVIII-XIX веках с восточной стороны к Зимнему дворцу пристроены здания, входящие ныне в ансамбль музея Эрмитаж: Малый Эрмитаж с Северной, Южжной павильонами и Висячим садом (1764-1775 годы, архитекторы Ж. Б. Валлен-Деламот, Ю. М. Фельтен; 4-й этаж надстроен в 1840-1843 годах, В. П. Стасов; Павильонный зал - 1850-1858 годы, А. И. Штакеншнейдер); Большой, или Старый, Эрмитаж (1771-1787 годы, Фельтен; перестроен в 1851-1859 годах, Штакеншнейдер), связанный арочным переходом над Зимней канавкой с Эрмитажным театром [1783-1789 годы, Дж. Кваренги; зал-амфитеатр декорирован колоннами коринфского ордера и нишами со скульптурой; отделка фойе - 1904 год, архитектор Л. Н. Бенуа]; Новый Эрмитаж (1842-1851 годы, по проекту Л. фон Кленце, под руководством Стасова и Н. Е. Ефимова; портик с атлантами - 1846 год - 48, скульптор А. И. Теребенёв).
05(17).02.1880 года народоволец С. Н. Халтурин произвёл в Зимнем дворце взрыв, повредивший подвал, гауптвахту и столовую. После убийства Александра II [01(13).03.1881 года] Александр III перенёс свою резиденцию в Гатчину и использовал Зимний дворец в основном для парадных церемоний. С воцарением Николая II (1894 год) императорская фамилия вернулась в Зимний дворец (бывшие покои Николая I заново отделаны, например библиотека - архитектор А. Ф. Красовский). В 1904 Николай II с семьёй переехал в Царское Село. В начале Первой мировой войны в залах Невской анфилады размещался госпиталь.
С июля 1917 года Зимний дворец - резиденция Временного правительства; в ночь с 25 на 26.10(с 07 на 08.11).1917 года был захвачен революционными войсками. В 1918 году переименован во Дворец искусств (название не прижилось). С 1920 года в части помещений располагался Музей революции. До 1922 года в Зимнем дворце находились: приёмный пункт для военнопленных, общежитие детской колонии, Штаб по устройству массовых торжеств; Николаевский зал переоборудован под кинозал. В 1922 году б ́ольшая часть Зимнего дворца передана Эрмитажу (целиком передан в 1945 году).
Широкомасштабные реставрационные работы велись в 1920-1930-х годах и в 1940-1960-х годах, после попадания артиллерийских снарядов и авиабомб во время блокады. В 1946 году фасады окрашены в первоначальный бирюзовый цвет (в конце XIX века были тёмно-красными, с 1911 года розовыми). В 1971 году в составе Эрмитажа созданы Реставрационные мастерские, которые ведут все работы по восстановлению и сохранению Зимнего дворца. В 2001 году для публики открыт внутренний двор, где проводятся летние симфонические концерты. В составе памятников исторического центра Санкт-Петербурга Зимний дворец включён в список Всемирного наследия.