ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ - па­мят­ник ар­хи­тек­ту­ры в Санкт-Пе­тер­бур­ге, на бе­ре­гу Не­вы .

До 1917 года ре­зи­ден­ция российских им­пе­ра­то­ров, ны­не вхо­дит в со­став му­зея Эр­ми­таж. Ис­то­рия императорских зим­них ре­зи­ден­ций в цен­тре но­вой сто­ли­цы на­чи­на­ет­ся со скром­ных «Зим­них ма­лень­ких хо­ром» Пет­ра I, по­стро­ен­ных пред­по­ло­жи­тель­но архитектором Д. Тре­зи­ни в 1708 году (не бо­лее 10 ком­нат и мас­тер­ская; в 1711 году этот жи­лой дом Пет­ра I пе­ре­ве­зён на Пет­ров­ский ост­ров, ра­зо­бран в XVIII веке). В 1711-1712 годах воз­ве­де­ны «Сва­деб­ные па­ла­ты» Пет­ра I (пред­по­ло­жи­тель­но тот же ар­хи­тек­тор; ра­зо­бра­ны в 1726 году). В 1716-1720 годах на этом же уча­стке, ог­ра­ни­чен­ном с за­па­да про­ры­той в 1718-1720 годах Зим­ней ка­нав­кой, на мес­те современного Эр­ми­таж­но­го те­ат­ра по­стро­ен но­вый «Зим­ний дом» Пет­ра I (архитектор Г. И. Мат­тар­но­ви; рас­ши­рен в 1719-1722 годах); к не­му в 1726-1727 годах при­строе­ны Зимний дворец Ека­те­ри­ны I и слу­жеб­ные кор­пу­са (архитектор Тре­зи­ни).

В 1726-1728 годах на Ва­силь­ев­ском ост­ро­ве со­ору­жён Зим­ний Пре­об­ра­жен­ский дво­рец Пет­ра II (архитектор Тре­зи­ни; пе­ре­стро­ен в 1759-1761 годах; ны­не зда­ние фи­ло­ло­гического факультета Санкт-Пе­тербургского университета). В 1730-1760-е годы строи­тель­ст­во императорских двор­цов в сто­ли­це воз­глав­ля­ли К. Б. Рас­трел­ли и Б. Ф. Рас­трел­ли: в 1732-1736 годах ими воз­ве­дён «3им­ний дом» Ан­ны Ива­нов­ны (с ис­поль­зо­ва­ни­ем фраг­мен­тов двор­ца Ф. М. Ап­рак­си­на, за­ло­жен­но­го в 1716 году по про­ек­ту Ж. Б. Леб­ло­на; не сохранился), в 1755 году - временный де­ре­вян­ный Зимний дворец Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны на уг­лу Нев­ско­го проспекта и на­бе­реж­ной Мой­ки (архитектор Б. Ф. Рас­трел­ли; ра­зо­бран в 1765-1768 годах). Ны­не су­ще­ст­вую­щий но­вый ка­мен­ный Зимний дворец Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны по­стро­ен Б. Ф. Рас­трел­ли в 1753-1762 годах на мес­те двор­ца Ан­ны Ива­нов­ны.

Трёх­этаж­ное зда­ние Зимнего дворца пред­став­ля­ет со­бой замк­ну­тое ка­ре с внутренним дво­ром. Фа­са­ды об­ра­ще­ны к Не­ве (дли­на фа­са­да 137 м; по цен­тру рас­по­ло­жен главный вход - Иор­дан­ский подъ­езд с Иор­дан­ской ле­ст­ни­цей, пла­фон ра­бо­ты Г. Ди­циа­ни), к Ад­ми­рал­тей­ст­ву (Сал­ты­ков­ский, или «Его ве­ли­че­ст­ва», подъ­езд вы­хо­дил на бывшею Раз­вод­ную площадь, где про­во­ди­лись раз­во­ды ка­рау­лов и смот­ры войск) и к Двор­цо­вой пло­ща­ди (подъ­ез­ды «Её ве­ли­че­ст­ва» и Ко­мен­дант­ский). Гран­ди­оз­ные раз­ме­ры двор­ца в сти­ле ба­рок­ко (пер­во­на­чаль­но в нём бы­ло свыше 1000 по­ме­ще­ний, 117 ле­ст­ниц, бо­лее 3800 две­рей и окон), силь­но вы­сту­паю­щие ри­за­ли­ты, ак­цен­ти­ров­ка сту­пен­ча­тых уг­лов, из­мен­чи­вый ритм ко­лонн со­з­да­ют впе­чат­ле­ние пла­стической мо­щи, тор­же­ст­вен­но­сти и ве­ли­ко­ле­пия.

Пыш­ная от­дел­ка фа­са­дов (скульп­ту­ры из пу­дож­ско­го из­вест­ня­ка над па­ра­пе­та­ми и фрон­то­на­ми, в 1892-1894 годах под руководством скульп­то­ра М. П. По­по­ва за­ме­нён­ные пус­то­те­лы­ми, вы­би­ты­ми из лис­то­вой ла­ту­ни; ко­ва­ные узор­ные ре­шёт­ки) и рас­по­ло­жен­ных ан­фи­ла­да­ми па­рад­ных за­лов и жи­лых по­ко­ев под­чёр­ки­ва­ет ре­пре­зен­та­тив­ное на­зна­че­ние Зимнего дворца. Двор­цо­вая церковь Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го по­строе­на в 1753-1762 годах; её внутреннее уб­ран­ст­во так­же ис­пол­не­но итальянскими и русскими мас­те­ра­ми под руководством Б. Ф. Рас­трел­ли (жи­во­пис­ный пла­фон ра­бо­ты Ф. Фон­те­бас­со). В эти же го­ды соо­ру­же­на Ма­лая (Сре­тен­ская) цер­ковь в по­ко­ях им­пе­рат­ри­цы (вос­ста­нов­ле­на пос­ле по­жа­ра в 1838-1839 годах).

По­сле 1762 года ра­бо­ту по внутренней от­дел­ке про­дол­жи­ли по­мощ­ни­ки Б. Ф. Рас­трел­ли - С. И. Че­ва­кин­ский и Ю. М. Фель­тен; вско­ре бы­ли при­вле­че­ны так­же Ж. Б. Вал­лен-Де­ла­мот и А. Ри­наль­ди. В конце XVIII - начале XX веков ин­терь­е­ры Зимнего дворца не­од­но­крат­но пе­ре­де­лы­ва­лись. В 1791-1793 годах соз­да­на Нев­ская ан­фи­ла­да, вклю­чав­шая Аван­зал, Боль­шой и Кон­церт­ный за­лы (ар­хи­тек­то­ры Дж. Ква­рен­ги, И. Е. Ста­ров); во 2-м эта­же но­во­го кор­пу­са (1783-1792 годы, Ква­рен­ги), со­еди­нив­ше­го Зимний дворец с Ма­лым Эр­ми­та­жем, бы­ли раз­ме­ще­ны ко­пии рос­пи­сей Лод­жий Ра­фа­эля в Ва­ти­ка­не; в 1795 году соз­дан па­рад­ный Ге­ор­ги­ев­ский (Боль­шой Трон­ный) зал (Ква­рен­ги; ко­лон­на­да ко­ринф­ско­го ор­де­ра - 1837-1842 годы, ар­хи­тек­то­ры В. П. Ста­сов и Н. Е. Ефи­мов).

В 1826 году от­кры­та Во­енная га­ле­рея 1812 го­да (К. И. Рос­си; порт­ре­ты ге­ро­ев Отечественной вой­ны 1812 года ра­бо­ты Дж. Доу и его по­мощ­ни­ков). В 1822-1837 годах по про­ек­там О. Р. де Мон­фер­ра­на де­ко­ри­ро­ва­ны за­лы Ма­рии Фё­до­ров­ны (Гос­ти­ная с ко­лон­на­ми из яш­мы, ны­не Ма­ла­хи­то­вый зал), соз­да­ны Ро­тон­да, Пет­ров­ский и Фельд­мар­шаль­ский за­лы. Поч­ти пол­но­стью унич­то­жен­ные по­жа­ром 17-19(29-31).12.1837 года ин­терь­е­ры к 1841 году вос­ста­нов­ле­ны А. П. Брюл­ло­вым и Ста­со­вым при уча­стии многих мас­те­ров; при­ме­не­ны ме­тал­лические кон­ст­рук­ции пе­ре­кры­тий (шпрен­ге­ли по про­ек­ту инженера М. Е. Клар­ка), час­тич­но за­ме­нён­ные в 1886-1887 годах.

Во второй половине XVIII-XIX веках с восточной сто­ро­ны к Зимнему дворцу при­строе­ны зда­ния, вхо­дя­щие ны­не в ан­самбль му­зея Эр­ми­таж : Ма­лый Эр­ми­таж с Северной, Южжной па­виль­о­на­ми и Ви­ся­чим са­дом (1764-1775 годы, ар­хи­тек­то­ры Ж. Б. Вал­лен-Де­ла­мот, Ю. М. Фель­тен; 4-й этаж над­стро­ен в 1840-1843 годах, В. П. Ста­сов; Па­виль­он­ный зал - 1850-1858 годы, А. И. Шта­кенш­ней­дер); Боль­шой, или Ста­рый, Эр­ми­таж (1771-1787 годы, Фель­тен; пе­ре­стро­ен в 1851-1859 годах, Шта­кенш­ней­дер), свя­зан­ный ароч­ным пе­ре­хо­дом над Зим­ней ка­нав­кой с Эр­ми­таж­ным те­ат­ром [1783-1789 годы, Дж. Ква­рен­ги; зал-ам­фи­те­атр де­ко­ри­ро­ван ко­лон­на­ми ко­ринф­ско­го ор­де­ра и ни­ша­ми со скульп­ту­рой; от­дел­ка фойе - 1904 год, архитектор Л. Н. Бе­нуа]; Но­вый Эр­ми­таж (1842-1851 годы, по про­ек­ту Л. фон Клен­це, под руководством Ста­со­ва и Н. Е. Ефи­мо­ва; пор­тик с ат­лан­та­ми - 1846 год - 48, скульп­тор А. И. Те­ре­бе­нёв).

05(17).02.1880 года на­ро­до­во­лец С. Н. Хал­ту­рин про­из­вёл в Зимнем дворце взрыв, по­вре­див­ший под­вал, га­упт­вах­ту и сто­ло­вую. По­сле убий­ст­ва Алек­сан­д­ра II [01(13).03.1881 года] Алек­сандр III пе­ре­нёс свою ре­зи­ден­цию в Гат­чи­ну и ис­поль­зо­вал Зимний дворец в основном для па­рад­ных це­ре­мо­ний. С во­ца­ре­ни­ем Ни­ко­лая II (1894 год) императорская фа­ми­лия вер­ну­лась в Зимний дворец (бывшие по­кои Ни­ко­лая I за­но­во от­де­ла­ны, например биб­лио­те­ка - архитектор А. Ф. Кра­сов­ский). В 1904 Ни­ко­лай II с семь­ёй пе­ре­ехал в Цар­ское Се­ло. В начале Первой ми­ро­вой вой­ны в за­лах Нев­ской ан­фи­ла­ды раз­ме­щал­ся гос­пи­таль.

С ию­ля 1917 года Зимний дворец - ре­зи­ден­ция Временного пра­ви­тель­ст­ва; в ночь с 25 на 26.10(с 07 на 08.11).1917 года был за­хва­чен ре­во­люционными вой­ска­ми. В 1918 году пе­ре­име­но­ван во Дво­рец ис­кусств (на­зва­ние не при­жи­лось). С 1920 года в час­ти по­ме­ще­ний рас­по­ла­гал­ся Му­зей ре­во­лю­ции. До 1922 года в Зимнем дворце на­хо­ди­лись: при­ём­ный пункт для во­ен­но­плен­ных, об­ще­жи­тие дет­ской ко­ло­нии, Штаб по уст­рой­ст­ву мас­со­вых тор­жеств; Ни­ко­ла­ев­ский зал пе­ре­обо­ру­до­ван под ки­но­зал. В 1922 году б ́оль­шая часть Зимнего дворца пе­ре­да­на Эр­ми­та­жу (це­ли­ком пе­ре­дан в 1945 году).

Ши­ро­ко­мас­штаб­ные рес­тав­рационные ра­бо­ты ве­лись в 1920-1930-х годах и в 1940-1960-х годах, по­сле по­па­да­ния артиллерийских сна­ря­дов и авиа­бомб во вре­мя бло­ка­ды. В 1946 году фа­са­ды ок­ра­ше­ны в пер­во­на­чаль­ный би­рю­зо­вый цвет (в конце XIX века бы­ли тём­но-крас­ны­ми, с 1911 года ро­зо­вы­ми). В 1971 году в со­ста­ве Эр­ми­та­жа соз­да­ны Рес­тав­рационные мас­тер­ские, ко­то­рые ве­дут все ра­бо­ты по вос­ста­нов­ле­нию и со­хра­не­нию Зимнего дворца. В 2001 году для пуб­ли­ки от­крыт внутренний двор, где про­во­дят­ся лет­ние сим­фо­нические кон­цер­ты. В со­ста­ве па­мят­ни­ков ис­то­рического цен­тра Санкт-Пе­тер­бур­га Зимний дворец вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)