ЗИМИН Александр Александрович
Историк.
Учился на историческом факультете МГУ, окончил историко-филологический факультет Среднеазиатского ГУ (1942). Кандидатская диссертация: «Землевладение и хозяйство Иосифо-Волоколамского монастыря в конце XV – начале XVII века» (ИИ АН СССР, 1947). Докторская: «И.С. Пересветов и его современники» (ИИ АН СССР, 1959). Профессор (1970). Старший референт отделения истории АН СССР (1947), младший научный, старший научный сотрудник Института истории (Института истории СССР) АН СССР (1947-80). Старший преподаватель, доцент, профессор Московского государственного историко-архивного института (1947-72). Доцент Московского государственного педагогического института (1967-68).
Являлся выдающимся специалистом по истории средневековой Руси. Считал, что политика опричнины была направлена на централизацию Московского государства. Широкий общественный резонанс вызвала его попытка доказать подложность «Слова о полку Игореве». В конце жизни развивал полицентрическую концепцию формирования русского централизованного государства.
Сочинения:
И. С. Пересветов и его современники. Очерки по истории русской общественно-политической мысли середины XVI в. М., 1958;
Реформы Ивана Грозного: Очерки социально-экономической истории России середины XVI в. М.,
1960; Опричнина Ивана Грозного. М., 1964;
Россия на пороге нового времени: (Очерки политической истории России первой трети XVI в.). М., 1972;
Холопы на Руси (с древнейших времён до конца XV в.). М., 1973;
Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец XV—XVI вв.). М., 1977;
Россия на рубеже XV-XVI столетий (очерки социально-политической истории). М., 1982;
В канун грозных потрясений: Предпосылки первой крестьянской войны в России. М., 1986;
Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988;
Витязь на распутье: феодальная война в России XV в. М., 1991;
Правда Русская. М., 1999;
«Слово о полку Игореве». СПб., 2006.