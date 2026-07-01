ЗИЛОТИ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ
ЗИЛОТИ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ - российский пианист, дирижёр, общественный деятель.
Двоюродный брат С. В. Рахманинова. Ученик Н. С. Зверева. В 1881 году окончил Московскую консерваторию (учился по классу фортепиано Н. Г. Рубинштейна). В 1883-1886 годах совершенствовался у Ф. Листа в Веймаре (фортепиано). Исполнительский стиль Зилоти отличался импровизационной свободой и колористическим мастерством. В 1885 году организовал в Лейпциге Общество Листа. В 1888-1891 годах профессор по классу фортепиано Московской консерватории, среди учеников - Рахманинов (посвятил Зилоти свой 1-й фортепианный концерт, 1891 год), А. Б. Гольденвейзер, К. Н. Игумнов. В 1891-1900 годах жил в Западной Европе, концертировал, часто играл в Москве, в т. ч. в фортепианном дуэте с С. И. Танеевым. В 1900-1901 годах совершил ряд совместных турне с А. В. Вержбиловичем.
С 1880-х годов выступал как дирижёр, в 1901-1902 годах главный дирижёр Московского филармонического общества, где в 1901 году впервые исполнен 2-й концерт С. В. Рахманинова (солистом был автор, дирижёром - Зилоти). В 1903 году в Санкт-Петербурге организовал «Концерты А. Зилоти» - ежегодные циклы абонементных симфонических концертов (проводились до 1917 года); здесь при участии Зилоти впервые в России были сыграны все «Бранденбургские» концерты И. С. Баха, исполнялись сочинения Р. Штрауса, К. Дебюсси, М. Равеля, А. Н. Скрябина, И. Ф. Стравинского, С. С. Прокофьева. В «Концертах А. Зилоти» регулярно пел Ф. И. Шаляпин (с 1905 года), дирижировали Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Глазунов, играли Л. С. Ауэр и А. В. Вержбилович, выступал С. В. Рахманинов (в 1913 году дирижировал премьерой своих «Колоколов»); Зилоти играл вместе с П. Касальсом (1909-1913 годы), Э. Изаи (1900-1912 годы), Ж. Тибо (1906, 1912-1913 годы). В Санкт-Петербурге Зилоти в 1912 году основал Общедоступные концерты для малообеспеченной публики, в 1915 году - Народные бесплатные концерты. В 1916 году по его инициативе основан Русский музыкальный фонд в помощь нуждающимся музыкантам и их семьям.
В 1919 году эмигрировал в Германию, с 1921 года жил в США, приобрёл большую известность как пианист (выступал до 1936 года). В 1925-1942 годах преподавал игру на фортепиано в Джульярдской школе; среди учеников - М. Блицстайн.
Автор фортепианных транскрипций и редакций 1-го и 2-го фортепианного концертов П. И. Чайковского.