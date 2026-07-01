ЗИЛОТИ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

ЗИЛОТИ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ - российский пиа­нист, ди­ри­жёр, об­щественный дея­тель.

Двою­род­ный брат С. В. Рах­ма­ни­но­ва . Уче­ник Н. С. Зве­ре­ва. В 1881 году окон­чил Московскую консерваторию (учил­ся по клас­су фортепиано Н. Г. Ру­бин­штей­на). В 1883-1886 годах со­вер­шен­ст­во­вал­ся у Ф. Лис­та в Вей­ма­ре (фортепиано). Ис­пол­ни­тель­ский стиль Зилоти от­ли­чал­ся им­про­ви­зационной сво­бо­дой и ко­ло­ри­стическим мас­тер­ст­вом. В 1885 году ор­га­ни­зо­вал в Лейп­ци­ге Общество Лис­та. В 1888-1891 годах профессор по клас­су фортепиано Московской консерватории, сре­ди уче­ни­ков - Рах­ма­ни­нов (по­свя­тил Зилоти свой 1-й фортепианный кон­церт, 1891 год), А. Б. Голь­ден­вей­зер, К. Н. Игум­нов. В 1891-1900 годах жил в Западной Ев­ро­пе, кон­цер­ти­ро­вал, час­то иг­рал в Мо­ск­ве, в т. ч. в фортепианном ду­эте с С. И. Та­нее­вым. В 1900-1901 годах со­вер­шил ряд со­вме­ст­ных тур­не с А. В. Вер­жби­ло­ви­чем.

С 1880-х годов вы­сту­пал как ди­ри­жёр, в 1901-1902 годах главный ди­ри­жёр Московского фи­лар­мо­нического общества, где в 1901 году впер­вые ис­пол­нен 2-й кон­церт С. В. Рах­ма­ни­но­ва (со­лис­том был ав­тор, ди­ри­жё­ром - Зилоти). В 1903 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге ор­га­ни­зо­вал «Кон­цер­ты А. Зи­ло­ти» - еже­год­ные цик­лы або­не­мент­ных сим­фо­нических кон­цер­тов (про­во­ди­лись до 1917 года); здесь при уча­стии Зилоти впер­вые в Рос­сии бы­ли сыг­ра­ны все «Бран­ден­бург­ские» кон­цер­ты И. С. Ба­ха , ис­пол­ня­лись со­чи­не­ния Р. Штрау­са, К. Де­бюс­си, М. Ра­ве­ля, А. Н. Скря­би­на, И. Ф. Стра­вин­ско­го, С. С. Про­кофь­е­ва. В «Кон­цер­тах А. Зи­ло­ти» ре­гу­ляр­но пел Ф. И. Ша­ля­пин (с 1905 года), ди­ри­жи­ро­ва­ли Н. А. Рим­ский-Кор­са­ков, А. К. Гла­зу­нов, иг­ра­ли Л. С. Ау­эр и А. В. Вер­жби­ло­вич, вы­ступал С. В. Рах­ма­ни­нов (в 1913 году ди­рижи­ро­вал пре­мье­рой сво­их «Ко­ло­ко­лов»); Зилоти иг­рал вме­сте с П. Ка­саль­сом (1909-1913 годы), Э. Изаи (1900-1912 годы), Ж. Ти­бо (1906, 1912-1913 годы). В Санкт-Пе­тер­бур­ге Зилоти в 1912 году ос­но­вал Об­ще­дос­туп­ные кон­цер­ты для ма­ло­обес­пе­чен­ной пуб­ли­ки, в 1915 году - Народные бес­плат­ные кон­цер­ты. В 1916 году по его ини­циа­ти­ве ос­но­ван Русский музыкальный фонд в по­мощь ну­ж­даю­щим­ся му­зы­кан­там и их семь­ям.

В 1919 году эмиг­ри­ро­вал в Гер­ма­нию, с 1921 года жил в США, при­об­рёл боль­шую из­вест­ность как пиа­нист (вы­сту­пал до 1936 года). В 1925-1942 годах пре­по­да­вал иг­ру на фортепиано в Джуль­ярд­ской шко­ле; сре­ди уче­ни­ков - М. Блиц­стайн.

Ав­тор фортепианных транс­крип­ций и ре­дак­ций 1-го и 2-го фортепианного кон­цер­тов П. И. Чай­ков­ско­го.