ЗИЛЬБЕРМАН

ЗИЛЬБЕРМАН - ди­на­стия немецких ин­ст­ру­мен­таль­ных мас­те­ров - строи­те­лей ор­га­нов, кла­ве­си­нов , кла­ви­кор­дов, фор­те­пиа­но.

Наи­бо­лее из­вест­ные пред­ста­ви­те­ли - Ан­д­ре­ас, Гот­фрид и Ио­ганн Ан­д­ре­ас.

Ан­д­ре­ас (16.05.1678 года, Клайн­боб­рич - 16.03.1734 года, Страс­бург). С 1701 года жил в Страс­бур­ге, в 1704-1706 годах со­вер­шен­ст­во­вал­ся у Ф. Тьер­ри в Па­ри­же. С 1703 года стро­ил ор­га­ны (все­го 35), сре­ди них - ор­га­ны городских ка­фед­раль­ных со­бо­ров в Ба­зе­ле (1711 год) и Страс­бур­ге (1716 год).

Его брат и уче­ник Гот­фрид (14.01.1683 года, Клайн­боб­рич - 04.08.1753 года, Дрез­ден), с 1710 года ра­бо­тал в Сак­со­нии. Был зна­ком с И. С. Ба­хом и В. Ф. Ба­хом, И. Ку­нау и И. Г. Пи­зен­де­лем. Из 46 ор­га­нов его ра­бо­ты наи­бо­лее зна­ме­ни­ты: ор­ган ка­фед­раль­но­го со­бо­ра во Фрай­бер­ге (1714 год) и ор­ган При­двор­ной церк­ви в Дрез­де­не (за­вер­шён в 1754 году его уче­ни­ком З. Гиль­деб­ранд­том). Пер­вым в Гер­ма­нии при­ме­нил в кла­ви­кор­дах фортепианную ме­ха­ни­ку Б. Кри­сто­фо­ри (2 ори­ги­наль­ных ин­ст­ру­мен­та Гот­фри­да Зильбермана хра­нят­ся в Пот­сда­ме, один - в Нюрн­бер­ге). В 1723 году изо­брёл чем­ба­ло д’аморе - род двой­но­го кла­ви­кор­да (не со­хра­ни­лось ни од­но­го эк­зем­п­ля­ра). На кла­ви­кор­де Гот­фри­да Зильбермана иг­рал К. Ф.Э. Бах.

Сын Ан­д­реа­са - Ио­ганн Ан­д­ре­ас (24.06.1712 года, Страс­бург - 11.02.1783 года, там же), учил­ся у от­ца и дя­ди. По­стро­ил 57 ор­га­нов, из ко­то­рых луч­ши­ми счи­та­лись ин­ст­ру­мен­ты Но­вой церк­ви в Страс­бур­ге (1749 год) и ба­ден­ском аб­бат­ст­ве Санкт-Бла­зи­ен (1774 год). Из­вес­тен так­же как ав­тор тру­дов и цен­ных за­пи­сей по ор­га­но­строе­нию.

Эль­зас­ская (страс­бург­ская) и сак­сон­ская кла­виш­ные мас­тер­ские Зильберман ра­бо­та­ли в тес­ном кон­так­те, что под­твер­жда­ет­ся кон­ст­рук­тив­но-сти­ли­стическим род­ст­вом соз­дан­ных в них музыкальных ин­ст­ру­мен­тов. Кла­виш­ные струн­ные ин­ст­ру­мен­ты за ред­ки­ми ис­клю­че­ния­ми име­ют вы­со­кий для тех вре­мён строй («ля» 1-й ок­та­вы - 415 Гц). В на­строй­ке ор­га­нов (на ос­но­ве различных сред­не­то­но­вых тем­пе­ра­ций) нет вы­сот­но­го еди­но­об­ра­зия. Раз­вер­нув­шее­ся в XX веке в Гер­ма­нии по ини­циа­ти­ве А. Швей­це­ра и его сто­рон­ни­ков ан­ти­ро­ман­ти­че­ское ор­ган­ное дви­же­ние (т. н. Orgelbewegung) за вос­ста­нов­ле­ние под­лин­но­го зву­ча­ния му­зы­ки И. С. Ба­ха шло под ло­зун­гом «На­зад к Зиль­бер­ма­ну!». В го­ро­дах и церк­вах Сак­со­нии с 1991 года про­во­дит­ся еже­год­ный Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь ор­ган­ной му­зы­ки имени Гот­фри­да Зиль­бер­ма­на (Gottfried-Sil­ber­mann-Tage), с 1993 года (раз в 2 го­да) так­же Ме­ж­ду­народный кон­курс ор­га­ни­стов имени Гот­фри­да Зиль­бер­ма­на.

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