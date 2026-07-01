ЗИЛЬБЕРМАН
ЗИЛЬБЕРМАН - династия немецких инструментальных мастеров - строителей органов, клавесинов, клавикордов, фортепиано.
Наиболее известные представители - Андреас, Готфрид и Иоганн Андреас.
Андреас (16.05.1678 года, Клайнбобрич - 16.03.1734 года, Страсбург). С 1701 года жил в Страсбурге, в 1704-1706 годах совершенствовался у Ф. Тьерри в Париже. С 1703 года строил органы (всего 35), среди них - органы городских кафедральных соборов в Базеле (1711 год) и Страсбурге (1716 год).
Его брат и ученик Готфрид (14.01.1683 года, Клайнбобрич - 04.08.1753 года, Дрезден), с 1710 года работал в Саксонии. Был знаком с И. С. Бахом и В. Ф. Бахом, И. Кунау и И. Г. Пизенделем. Из 46 органов его работы наиболее знамениты: орган кафедрального собора во Фрайберге (1714 год) и орган Придворной церкви в Дрездене (завершён в 1754 году его учеником З. Гильдебрандтом). Первым в Германии применил в клавикордах фортепианную механику Б. Кристофори (2 оригинальных инструмента Готфрида Зильбермана хранятся в Потсдаме, один - в Нюрнберге). В 1723 году изобрёл чембало д’аморе - род двойного клавикорда (не сохранилось ни одного экземпляра). На клавикорде Готфрида Зильбермана играл К. Ф.Э. Бах.
Сын Андреаса - Иоганн Андреас (24.06.1712 года, Страсбург - 11.02.1783 года, там же), учился у отца и дяди. Построил 57 органов, из которых лучшими считались инструменты Новой церкви в Страсбурге (1749 год) и баденском аббатстве Санкт-Блазиен (1774 год). Известен также как автор трудов и ценных записей по органостроению.
Эльзасская (страсбургская) и саксонская клавишные мастерские Зильберман работали в тесном контакте, что подтверждается конструктивно-стилистическим родством созданных в них музыкальных инструментов. Клавишные струнные инструменты за редкими исключениями имеют высокий для тех времён строй («ля» 1-й октавы - 415 Гц). В настройке органов (на основе различных среднетоновых темпераций) нет высотного единообразия. Развернувшееся в XX веке в Германии по инициативе А. Швейцера и его сторонников антиромантическое органное движение (т. н. Orgelbewegung) за восстановление подлинного звучания музыки И. С. Баха шло под лозунгом «Назад к Зильберману!». В городах и церквах Саксонии с 1991 года проводится ежегодный Международный фестиваль органной музыки имени Готфрида Зильбермана (Gottfried-Silbermann-Tage), с 1993 года (раз в 2 года) также Международный конкурс органистов имени Готфрида Зильбермана.