ЗИГИНШОР
ЗИГИНШОР - город на юго-западе Сенегала, административный центр области Зигиншор.
Население 163,9 тысяч человек (2007 год). Расположен в устье реки Казаманс (впадает в Атлантический океан). Порт (грузооборот свыше 150 тысяч тон в 2006 году; в основном вывоз арахиса).
Основан португальцами в 1645 году. В 1886 году уступлен Франции, с 1904 года административный центр области Казаманс, с 1984 года - области Зигиншор. Сохранилась застройка колониальной архитектуры XVIII-XIX веков. Торговый центр сельскохозяйственного региона (арахис, рис). Предприятия пищевой промышленности (производство арахисового масла, овощных консервов, переработка морепродуктов). Кустарные промыслы (изделия из металла, главным образом серебра, и дерева). К западу от города - ферма по селекции и разведению ценных пород деревьев (в т. ч. поставляет саженцы в крупнейшие ботанические сады мира).