ЗИГИНШОР

ЗИГИНШОР - го­род на юго-за­па­де Се­не­га­ла , административный центр области Зи­гин­шор.

Население 163,9 тысяч человек (2007 год). Рас­поло­жен в устье реки Ка­за­манс (впа­да­ет в Ат­лан­ти­че­ский оке­ан). Порт (гру­зо­обо­рот свыше 150 тысяч тон в 2006 году; в основном вы­воз ара­хи­са).

Ос­но­ван пор­ту­галь­ца­ми в 1645 году. В 1886 году ус­ту­п­лен Фран­ции, с 1904 года административный центр области Ка­за­манс, с 1984 года - области Зи­гин­шор. Со­хра­ни­лась за­строй­ка ко­ло­ни­аль­ной ар­хи­тек­ту­ры XVIII-XIX веков. Тор­го­вый центр сельскохозяйственного ре­гио­на (ара­хис, рис). Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности (про­изводство ара­хи­со­во­го мас­ла, овощ­ных кон­сер­вов, пе­ре­ра­бот­ка мо­ре­про­дук­тов). Кус­тар­ные про­мыс­лы (из­де­лия из ме­тал­ла, главным образом се­реб­ра, и де­ре­ва). К за­па­ду от го­ро­да - фер­ма по се­лек­ции и раз­ве­де­нию цен­ных по­род де­ревь­ев (в т. ч. по­став­ля­ет са­жен­цы в круп­ней­шие бо­та­нические са­ды ми­ра).

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