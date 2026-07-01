ЗИГЕН

ЗИГЕН - го­род в Гер­ма­нии, на юге зем­ли Северная Рейн-Вест­фа­лия.

Население 106 тысяч человек (2007 год; 38 тысяч человек в 1950 году; 58 тысяч человек в 1970 году; 108 тысяч человек в 1985 году; 111 тысяч человек в 1990 году). Рас­по­ло­жен на пра­вом при­то­ке Рей­на - реки Зиг, у северного под­но­жья Рейн­ских Слан­це­вых гор (мас­сив Вес­тер­вальд). Зна­чительный транс­порт­ный узел. Че­рез го­род про­хо­дят железнодорожные ли­нии на Зиг­бург - Кёльн, Ги­сен - Франк­фурт-на-Май­не, Ха­ген - Дор­тмунд, Мар­бург - Эр­фурт - Лейп­циг, несколько ав­то­мо­биль­ных ма­ги­ст­ра­лей.

Зиген впер­вые упо­ми­на­ет­ся в до­ку­мен­те, да­ти­руе­мом 1079-1089 годами. В 1224-1421 годах на­хо­дил­ся под сов­мест­ным управ­ле­ни­ем гра­фа Нас­сау и ар­хи­епископа Кёльн­ско­го, в 1303 году по­лу­чил городское пра­во. С 1421 года под вла­стью гра­фов Нас­сау, ко­то­рые зна­чи­тель­но ог­ра­ни­чи­ли городские сво­бо­ды. Зиген - центр промышленного района Зи­гер­ланд, од­но­го из ста­рей­ших в Гер­ма­нии. С конца XIII века из­вес­тен как центр до­бы­чи се­реб­ра, с начала XIV века - как центр гор­но­го де­ла и ме­тал­лур­гии. В XIV-XV веках в Зигене и ок­ре­ст­но­стях на­счи­ты­ва­лось около 300 руд­ни­ков и шахт. В 1495 году впер­вые упо­ми­на­ет­ся шах­та «Eisenzecher Zug», став­шая в XVI веке са­мой глу­бо­кой в ми­ре (1303 м; ны­не не­ко­то­рые штоль­ни пе­ре­обо­ру­до­ва­ны в му­зей).

В 1607-1743 годах Зиген - ре­зи­ден­ция ка­то­лических кня­зей Нас­сау-Зи­ген, в 1743 году пе­ре­шёл под власть про­тес­тант­ско­го кня­же­ско­го до­ма Нас­сау-Диц. В 1806 году вклю­чён На­по­ле­о­ном I Бо­на­пар­том в со­став Ве­ли­ко­го гер­цог­ст­ва Берг. По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов пе­ре­дан Прус­сии (в 1815-1817 годах в провинции Ниж­ний Рейн, с 1817 года в провинции Вест­фа­лия). Со 2-й половины XIX века до середины XX века в Зи­гер­лан­де ди­на­мич­но раз­ви­ва­лась же­ле­зо­руд­ная промышленность; в 1920 году руд­ник «Storch und Schöneburg» в ок­ре­ст­но­стях Зигена стал са­мым круп­ным в Ев­ро­пе по об­щей про­тя­жён­но­сти под­зем­ных вы­ра­бо­ток (92 км). С 1923 года Зиген - го­род рай­он­но­го под­чи­не­ния. 16.12.1944 года центр Зигена был поч­ти пол­но­стью унич­то­жен в ре­зуль­та­те бом­бо­во­го уда­ра американской и британской авиа­ции. В 1970-е годы руд­ни­ки в Зи­гер­лан­де бы­ли за­кры­ты из-за ис­то­ще­ния ме­сто­ро­ж­де­ний и кон­ку­рен­ции бо­лее ка­че­ст­вен­ных им­порт­ных же­лез­ных руд.

Бо́льшая часть городской за­строй­ки от­но­сит­ся к XIX-XX векам. Центр го­ро­да (ис­то­рическое яд­ро час­тич­но вос­ста­нов­ле­но) и ста­ро­про­мыш­лен­ные рай­оны рас­по­ло­же­ны в ни­зин­ной кот­ло­ви­не, ко­то­рую пе­ре­се­ка­ет река Зиг; но­вые жи­лые квар­та­лы фор­ми­ру­ют­ся главным образом по скло­нам гор и хол­мов. Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков: церк­ви Святого Мар­ти­на (XII век, пе­ре­строе­на в 1511-1517 годах), Святого Ни­ко­лая (XIII, XVII века; ко­ро­на на ко­ло­коль­не - 1658 год), Святой Ма­рии (1702-1725 годы); Верх­ний (XIII век, с 1905 года му­зей Зи­гер­лан­да, круп­ней­ший в го­ро­де; в т. ч. ра­бо­ты П. П. Ру­бен­са, уро­жен­ца Зигена) и Ниж­ний (1698-1721 годы; т. н. Тол­стая баш­ня с ка­риль­о­ном) зам­ки .

Центр вы­со­ких тех­но­ло­гий (1992 год), Вы­чис­лительный центр ин­но­вационной ком­па­нии «Sie­mag Rechenzentrum». Университет (1972 год). Ко­ло­коль­ный му­зей (вто­рой по зна­чи­мо­сти в Гер­ма­нии по­сле Му­зея ко­ло­ко­лов города Аполь­да), Му­зей современного ис­кус­ст­ва. Зи­ген­ский те­атр (1957 год), Ма­лый Те­атр Ло­ка­стен (1974 год). Вы­ста­воч­но-кон­церт­ный зал. В 1970 году в Зигене про­хо­ди­ла Все­мир­ная шах­мат­ная олим­пиа­да.

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