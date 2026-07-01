ЗИГЕН
ЗИГЕН - город в Германии, на юге земли Северная Рейн-Вестфалия.
Население 106 тысяч человек (2007 год; 38 тысяч человек в 1950 году; 58 тысяч человек в 1970 году; 108 тысяч человек в 1985 году; 111 тысяч человек в 1990 году). Расположен на правом притоке Рейна - реки Зиг, у северного подножья Рейнских Сланцевых гор (массив Вестервальд). Значительный транспортный узел. Через город проходят железнодорожные линии на Зигбург - Кёльн, Гисен - Франкфурт-на-Майне, Хаген - Дортмунд, Марбург - Эрфурт - Лейпциг, несколько автомобильных магистралей.
Зиген впервые упоминается в документе, датируемом 1079-1089 годами. В 1224-1421 годах находился под совместным управлением графа Нассау и архиепископа Кёльнского, в 1303 году получил городское право. С 1421 года под властью графов Нассау, которые значительно ограничили городские свободы. Зиген - центр промышленного района Зигерланд, одного из старейших в Германии. С конца XIII века известен как центр добычи серебра, с начала XIV века - как центр горного дела и металлургии. В XIV-XV веках в Зигене и окрестностях насчитывалось около 300 рудников и шахт. В 1495 году впервые упоминается шахта «Eisenzecher Zug», ставшая в XVI веке самой глубокой в мире (1303 м; ныне некоторые штольни переоборудованы в музей).
В 1607-1743 годах Зиген - резиденция католических князей Нассау-Зиген, в 1743 году перешёл под власть протестантского княжеского дома Нассау-Диц. В 1806 году включён Наполеоном I Бонапартом в состав Великого герцогства Берг. По решению Венского конгресса 1814-1815 годов передан Пруссии (в 1815-1817 годах в провинции Нижний Рейн, с 1817 года в провинции Вестфалия). Со 2-й половины XIX века до середины XX века в Зигерланде динамично развивалась железорудная промышленность; в 1920 году рудник «Storch und Schöneburg» в окрестностях Зигена стал самым крупным в Европе по общей протяжённости подземных выработок (92 км). С 1923 года Зиген - город районного подчинения. 16.12.1944 года центр Зигена был почти полностью уничтожен в результате бомбового удара американской и британской авиации. В 1970-е годы рудники в Зигерланде были закрыты из-за истощения месторождений и конкуренции более качественных импортных железных руд.
Бо́льшая часть городской застройки относится к XIX-XX векам. Центр города (историческое ядро частично восстановлено) и старопромышленные районы расположены в низинной котловине, которую пересекает река Зиг; новые жилые кварталы формируются главным образом по склонам гор и холмов. Среди архитектурных памятников: церкви Святого Мартина (XII век, перестроена в 1511-1517 годах), Святого Николая (XIII, XVII века; корона на колокольне - 1658 год), Святой Марии (1702-1725 годы); Верхний (XIII век, с 1905 года музей Зигерланда, крупнейший в городе; в т. ч. работы П. П. Рубенса, уроженца Зигена) и Нижний (1698-1721 годы; т. н. Толстая башня с карильоном) замки.
Центр высоких технологий (1992 год), Вычислительный центр инновационной компании «Siemag Rechenzentrum». Университет (1972 год). Колокольный музей (второй по значимости в Германии после Музея колоколов города Апольда), Музей современного искусства. Зигенский театр (1957 год), Малый Театр Локастен (1974 год). Выставочно-концертный зал. В 1970 году в Зигене проходила Всемирная шахматная олимпиада.