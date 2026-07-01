ЗИЧИ МИХАЙ

ЗИЧИ МИХАЙ (Ми­ха­ил Алек­сан­д­ро­вич) - венгерский и российский гра­фик и жи­во­пи­сец.

Учил­ся в Ху­дожественной шко­ле в Пеш­те у Дж. Ма­ра­сто­ни и у Ф. Г. Вальд­мюл­ле­ра в Ве­не (1843-1847 годы). В 1847 году по ре­ко­мен­да­ции Вальд­мюл­ле­ра был при­гла­шён в Санкт-Пе­тер­бург в ка­че­стве учи­те­ля ри­со­ва­ния великой княгини Ека­те­ри­ны Ми­хай­лов­ны. Ос­та­вив вско­ре эту долж­ность, Зичи жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге до кон­ца жиз­ни, за ис­клю­че­ни­ем пре­бы­ва­ния в Па­ри­же, Бу­да­пеш­те, Ве­не и Ве­неции (1874-1881 годы) и пу­те­ше­ст­вия по Кав­ка­зу (1881-1882 годы). В 1859-1873 и 1883-1906 годах был при­двор­ным жи­во­пис­цем.

Твор­че­ст­во Зичи близ­ко вен­ско­му би­дер­май­е­ру и вы­да­ёт так­же влия­ние русской реа­ли­стической жи­во­пи­си. Он из­вес­тен пре­ж­де все­го как пре­вос­ход­ный ри­со­валь­щик: ри­сун­ки и ак­ва­ре­ли на бы­то­вые и ис­то­рические те­мы, на литературные сю­же­ты (по мо­ти­вам про­из­ве­де­ний М. Ю. Лер­мон­то­ва, И. В. Гё­те , Т. Го­тье, Н. В. Го­го­ля, А. С. Пуш­ки­на, Ш. Рус­та­ве­ли и др.), ил­лю­ст­ра­ции к из­да­ни­ям венгерской по­эзии (Ш. Пе­тё­фи, И. Ма­да­ча и др.).

Зна­чительная часть его ху­дожественного на­сле­дия со­став­ля­ет хро­ни­ка при­двор­ной жиз­ни, в ко­то­рой за­пе­чат­ле­ны па­рады, охо­ты, ба­лы, спек­так­ли, юби­леи, пу­те­ше­ст­вия и т. п. Ис­пол­нял так­же живо­пис­ные ра­бо­ты, в ко­то­рых от­ра­зи­лось его ув­ле­чение французским ро­ман­тиз­мом (Ав­то­порт­рет, около 1843 года, Му­зей-усадь­ба М. Зи­чи, За­ла; «Мать пе­ред гро­бом ре­бён­ка», 1846 год; «Спа­са­тель­ная лод­ка», 1847 год; обе - Венгерская национальная га­ле­рея, Бу­да­пешт), позд­нее - склон­ность к ал­ле­го­риз­му («Три­умф де­мо­на раз­ру­ше­ния», 1878 год; «Па­даю­щие звёз­ды», 1879 год, обе - там же).