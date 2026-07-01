ЗИЧИ МИХАЙ
ЗИЧИ МИХАЙ (Михаил Александрович) - венгерский и российский график и живописец.
Учился в Художественной школе в Пеште у Дж. Марастони и у Ф. Г. Вальдмюллера в Вене (1843-1847 годы). В 1847 году по рекомендации Вальдмюллера был приглашён в Санкт-Петербург в качестве учителя рисования великой княгини Екатерины Михайловны. Оставив вскоре эту должность, Зичи жил в Санкт-Петербурге до конца жизни, за исключением пребывания в Париже, Будапеште, Вене и Венеции (1874-1881 годы) и путешествия по Кавказу (1881-1882 годы). В 1859-1873 и 1883-1906 годах был придворным живописцем.
Творчество Зичи близко венскому бидермайеру и выдаёт также влияние русской реалистической живописи. Он известен прежде всего как превосходный рисовальщик: рисунки и акварели на бытовые и исторические темы, на литературные сюжеты (по мотивам произведений М. Ю. Лермонтова, И. В. Гёте, Т. Готье, Н. В. Гоголя, А. С. Пушкина, Ш. Руставели и др.), иллюстрации к изданиям венгерской поэзии (Ш. Петёфи, И. Мадача и др.).
Значительная часть его художественного наследия составляет хроника придворной жизни, в которой запечатлены парады, охоты, балы, спектакли, юбилеи, путешествия и т. п. Исполнял также живописные работы, в которых отразилось его увлечение французским романтизмом (Автопортрет, около 1843 года, Музей-усадьба М. Зичи, Зала; «Мать перед гробом ребёнка», 1846 год; «Спасательная лодка», 1847 год; обе - Венгерская национальная галерея, Будапешт), позднее - склонность к аллегоризму («Триумф демона разрушения», 1878 год; «Падающие звёзды», 1879 год, обе - там же).