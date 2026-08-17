ЖВAНИЯ, ЗУРАБ ВИССАРИОНОВИЧ

Жвания, Зураб Виссарионович (09.12.1963, Тбилиси — 03.02.2005, Тбилиси) — грузинский политический и государственный деятель.

Премьер-министр Грузии в 2003—2005. Окончил биологический факультет Тбилисского университета в 1985. В 1985—1992 работал на кафедре физиологии человека и животных этого факультета. Принял участие в созданном в апреле 1988 Экологической ассоциации (ЭА) при всегрузинском обществе Руставели, которую возглавлял член-корр. АН Грузии Г. Туманишвили. ЭА выступала против строительства Кавказской перевальной железной дороги, Худонской арочной высотной плотины и др. проектов, строительство было остановлено. ЭА вошла в Народный фронт Грузии. На основе ЭА 10—13 декабря 1989 было создано Движение зеленых Грузии, Ж. вошел в его Исполнительный комитет. Один из создателей Партии зеленых Грузии как политической части Движения зеленых Грузии в марте 1990. Сопредседатель партии в 1990—1993. Партия перешла в оппозицию к президенту Звиаду Гамсахурдия .

С 1993 Ж. — генеральный секретарь Союза граждан Грузии (СГГ), партии, осуществлявшей политическую поддержку президента Эдуарда Шеварднадзе . С 25 ноября 1995 — председатель парламента Грузии. 1 ноября 2001 подал в отставку с этого поста в связи с несогласием с политикой президента. В 2002 вышел из ССГ и его фракции. 6 июня 2002 возглавил парламентскую фракцию «Демократы». С 17 июня 2002 — председатель политической организации «Объединенные демократы». Один из лидеров предвыборного блока «Бурджанадзе-Демократы» на выборах 2003. Принял участие в «Революции роз» 2003 . Назначен государственным министром (временным главой правительства). С 17 февраля 2004 — премьер-министр Грузии. По официальной версии погиб в результате несчастного случая.

Лит.: Грузия: проблемы и перспективы развития. Т. 1—2. М., 2001—2002; Экологические организации на территории бывшего СССР. М., 1992.