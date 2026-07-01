ЖУЖОЛ-И-ЖИБЕР ЖОЗЕП МАРИЯ

ЖУЖОЛ-И-ЖИБЕР ЖОЗЕП МАРИЯ - архитектор , представитель каталонского модернизма.

В 1906 году окончил Школу архитектуры в Барселоне, в 1913 году стал ее штатным профессором, в 1924 году - профессором Рабочей школы. С 1906 году тесно сотрудничал с А. Гауди; их совместная деятельность продолжалась вплоть до гибели последнего в 1926 году.

Занимаясь в основном декоративной стороной работ, Ж.М. Жужол-и-Жибер проявил себя как самостоятельный мастер, умеющий ценить деталь, отмеченную человеческим прикосновением, и способный превращать подручные материалы - при минимальном вмешательстве в их природные свойства - в совершенные композиции. Он оказался единственным последователем «органической готики» Гауди. Творчество Ж.М. Жужол-и-Жибер отмечено глубокой религиозностью. Скромные постройки, возводившиеся зачастую лишь силами прихожан, отражают стремление к утраченной цельности средневек овая христианская миросозерцания, свойственное многим архитекторам эпохи модерна.

В 1926 году Ж.М. Жужол-и-Жибер занял место муниципального архитектора в Сан-Джоан-Деспи, пригороде Барселоны, где ранее создал здания, которые отличаются смелыми пространственными и декоративными решениями (Яичная, или Крестовая, башня, 1913-1916 годы; дом Негре, 1915-1926 годы), сближающими их архитектуру с явлениями органического мира. Черты указанных построек в полной мере проявились в церкви Св. Сердца Иисусова в Вистабелье близ Таррагоны (1918-1924 годы), возведенной из кирпича и местного камня. Карнизы оформлены плоскими необработанными кусками, чередующимися в горизонтальной и вертикальной позициях. Оконные проемы пропускают свет сквозь тонкие пластины алебастра. По форме здание напоминает готические постройки. Храм в плане близок к квадрату, при этом вход расположен по диагонали. Общий абрис здания имеет вид пирамиды: высокий свод образован 2 взаимно пересекающимися параболическими арками, над ним возвышается открытая звонница. Росписи интерьера, выполненные Ж.М. Жужол-и-Жибер и Р. Фарре, пострадали в 30-х годы XX века.

Главным произведением Ж.М. Жужол-и-Жибер стал храм Богоматери Монсерратской в Монферри в окрестностях Таррагоны (1926 - 30-е годы XX века, 1990-1999 годы). Здесь Ж.М. Жужол-и-Жибер вновь обратился к образам готики, но в манере, близкой к манере Гауди (см., напр., проект церкви для колонии Гуэля, 1898 год). Храм, построенный из гравия и цемента, стоит на холме, вокруг которого простираются виноградники и сады миндальных деревьев. В плане он похож на корабль, обращенный к горе Монсеррат: пересекающиеся параболические арки образуют многочисленные обтекаемые конусообразные объемы, напоминающие гребень горы Монсеррат. Среди них возвышается центральная башня высотой 33 м, символизирующая Христа (как в соборе Саграда Фамилия А. Гауди, 1883-1926 годы); она увенчана железным крестом-флюгером. Капелла для поклонения Богоматери Монсерратской размещена в заалтарном 8-гранном башнеобразном объеме, также увенчанном крестом.

После 1930 году Ж.М. Жужол-и-Жибер выполнял в основном небольшие частные и церковные заказы.