ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК АРХИВИСТА»

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК АРХИВИСТА» - ведущее российское научное издание в области архивоведения.

Российский историко-архивоведческий журнал «Вестник архивиста» публикует научные статьи в соответствии с отраслями науки:

05.25.00 - документальная информация;

07.00.00 - исторические науки и археология;

24.00.00 - культурология в соответствии с номенклатурой научных специальностей;

05.25.02 - документалистика, документоведение, архивоведение;

07.00.02 - отечественная история;

07.00.09 - историография, источниковедение и методы исторического исследования;

24.00.03 - музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов.

Журнал освещает также актуальные проблемы исторической науки, общественных наук, делопроизводства, в том числе электронного документооборота, библиографии, истории массовой коммуникации и СМИ, экскурсионной деятельности.

Журнал осуществляет информационное и методическое обеспечение организационной и научно-просветительской деятельности Российского общества историков-архивистов и Федерального архивного агентства. Публикации материалов преследуют цели ведомственного и профессионального объединения читателей журнала - работников архивов, музеев, библиотек, сотрудников академических научных институтов, профессорско-преподавательского состава, магистрантов и студентов исторических факультетов университетов и гуманитарных факультетов высших учебных заведений, историков, архивистов, ученых, краеведов, а также распространения историко-архивоведческих знаний посредством анализа и публикации исторических источников и введения их в научный оборот.

Журнал «Вестник архивиста» представлен в ведущих библиотеках Российской Федерации и зарубежных стран, включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и Перечень ВАК.

Выходит 4 номера печатной версии в год (один номер в квартал). Журнал распространяется по подписке.