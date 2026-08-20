ЖУРНАЛ «ИСТОРИЯ В ПОДРОБНОСТЯХ»

ЖУРНАЛ «ИСТОРИЯ В ПОДРОБНОСТЯХ» - российское научное издание по истории.

«История в подробностях» - научно-популярный исторический журнал для историков и всех, кто интересуется историей. Издается с 2010 года. Выходит 12 раз в год.

На страницах журнала в деталях и подробностях освещаются известные и малоизвестные исторические факты и события. Они рассматриваются в контексте эпохи, всей совокупности явлений и сторон общественной жизни (экономики, политики, культуры, быта и т.д.).