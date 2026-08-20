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ЖУРНАЛ «ИСТОРИЯ В ПОДРОБНОСТЯХ»
ЖУРНАЛ «ИСТОРИЯ В ПОДРОБНОСТЯХ» - российское научное издание по истории.
«История в подробностях» - научно-популярный исторический журнал для историков и всех, кто интересуется историей. Издается с 2010 года. Выходит 12 раз в год.
На страницах журнала в деталях и подробностях освещаются известные и малоизвестные исторические факты и события. Они рассматриваются в контексте эпохи, всей совокупности явлений и сторон общественной жизни (экономики, политики, культуры, быта и т.д.).
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