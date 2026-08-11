ЖУКОВСКИЙ Владислав Владиславович
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, экономист.
Окончил математич. ф-т Варшавского ун-та (1882) и С.-Петерб. горный ин-т (1887). С 1891 член правления Сосновицкого об-ва каменноугольных копей, рудников и заводов. С 1892 служил в Об-ве Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механич. завода, в 1896–1905 член его правления. Один из учредителей Сев. банка в С.-Петербурге (1901), в нач. 1900-х гг. пред. правления С.-Петерб. об-ва страхования, член правления 1-го об-ва подъездных путей и совета Азовско-Донского банка. В марте 1905 выступил с инициативой объединения представительных организаций буржуазии и создания постоянного органа такого объединения. Активно участвовал в организации совета Съездов представителей промышленности и торговли (СППиТ; 1906), член совета СППиТ и К-та совета СППиТ (1906–15), с 1911 товарищ пред., в 1915–16 фактич. пред. совета СППиТ, товарищ пред. 6–8-го СППиТ (1912–14). Организовал подготовку и издание сб. «Промышленность и торговля в законодательных учреждениях» (вып. 1–3, 1912–14). Один из основателей Рус.- англ. торговой палаты (1909). В нач. 1-й мировой войны разработал схему военно-промышленных комитетов и совм. с Н. С. Авдаковым и Н. Н. Изнаром возглавил работу по созданию Центр. воен.-пром. к-та, товарищ пред. этого комитета. Пред. Петрогр. об-ва помощи жертвам войны (1914–16). В 1916 начал разрабатывать план демилитаризации рос. пром-сти, для чего организовал и возглавил спец. комиссию совета СППиТ.
Депутат 2-й (1907) и 3-й (1907–12) Гос. дум от Петроковской губ., член, с 1908 пред. Польского коло. В Думе выступал за независимость Царства Польского (считал, что оно должно иметь выход к Балтийскому м. и владеть Кёнигсбергом и Данцигом) при сохранении экономич. ориентации Польши на Россию.
В 1910–14 читал лекции в Краковской высшей школе политико-экономич. наук о пром. развитии Царства Польского, в 1910–16 – в ВЭО о финансах и пром-сти России. Автор ряда работ по экономич. вопросам. Выступал за широкое привлечение иностр. капитала в рос. экономику, сокращение гос. хозяйства (путём передачи в частные руки гос. земель, лесов, недр, казённых монополий) и гос. регламентации предпринимательской деятельности, за переориентацию гос. бюджета на доходы от прямых налогов. Особое значение придавал развитию рабочего законодательства, предлагал предпринимателям взять часть затрат на улучшение жизни рабочих на себя.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Автор статьи: В. В. Керов.