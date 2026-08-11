ЖУКОВСКИЙ Владислав Владиславович

Российский предприниматель, общественный и политический деятель, экономист.

Окон­чил ма­те­ма­тич. ф-т Вар­шав­ско­го ун-та (1882) и С.-Пе­терб. гор­ный ин-т (1887). С 1891 член прав­ле­ния Со­сно­виц­ко­го об-ва ка­мен­но­уголь­ных ко­пей, руд­ни­ков и за­во­дов. С 1892 слу­жил в Об-ве Брян­ско­го рель­со­про­кат­но­го, же­ле­зо­де­ла­тель­но­го и ме­ха­нич. за­во­да, в 1896–1905 член его прав­ле­ния. Один из уч­ре­ди­те­лей Сев. бан­ка в С.-Пе­тер­бур­ге (1901), в нач. 1900-х гг. пред. прав­ле­ния С.-Пе­терб. об-ва стра­хо­ва­ния, член прав­ле­ния 1-го об-ва подъ­езд­ных пу­тей и со­ве­та Азов­ско-Дон­ско­го бан­ка. В мар­те 1905 вы­сту­пил с ини­циа­ти­вой объ­е­ди­не­ния пред­ста­ви­тель­ных ор­га­ни­за­ций бур­жуа­зии и соз­да­ния по­сто­ян­но­го ор­га­на та­ко­го объ­еди­не­ния. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции со­ве­та Съез­дов пред­ста­ви­те­лей про­мыш­лен­но­сти и тор­гов­ли (СППиТ; 1906), член со­ве­та СППиТ и К-та со­ве­та СППиТ (1906–15), с 1911 то­ва­рищ пред., в 1915–16 фак­тич. пред. со­ве­та СППиТ, то­ва­рищ пред. 6–8-го СППиТ (1912–14). Ор­га­ни­зо­вал под­го­тов­ку и из­да­ние сб. «Про­мыш­лен­ность и тор­гов­ля в за­ко­нода­тель­ных уч­ре­ж­де­ни­ях» (вып. 1–3, 1912–14). Один из ос­но­ва­те­лей Рус.- англ. тор­го­вой па­ла­ты (1909). В нач. 1-й ми­ро­вой вой­ны раз­ра­бо­тал схе­му во­ен­но-про­мыш­лен­ных ко­ми­те­тов и совм. с Н. С. Ав­да­ко­вым и Н. Н. Из­на­ром воз­гла­вил ра­бо­ту по соз­да­нию Центр. во­ен.-пром. к-та, то­ва­рищ пред. это­го ко­ми­те­та. Пред. Пет­рогр. об-ва по­мо­щи жерт­вам вой­ны (1914–16). В 1916 на­чал раз­ра­ба­ты­вать план де­ми­ли­та­ри­за­ции рос. пром-сти, для че­го ор­га­ни­зо­вал и воз­гла­вил спец. ко­мис­сию со­ве­та СППиТ.

Де­пу­тат 2-й (1907) и 3-й (1907–12) Гос. дум от Пет­ро­ков­ской губ., член, с 1908 пред. Поль­ско­го ко­ло. В Ду­ме вы­сту­пал за не­за­ви­си­мость Цар­ст­ва Поль­ско­го (счи­тал, что оно долж­но иметь вы­ход к Бал­тий­ско­му м. и вла­деть Кё­нигс­бер­гом и Дан­ци­гом) при со­хра­не­нии эко­но­мич. ори­ен­та­ции Поль­ши на Рос­сию.

В 1910–14 чи­тал лек­ции в Кра­ков­ской выс­шей шко­ле по­ли­ти­ко-эко­но­мич. на­ук о пром. раз­ви­тии Цар­ст­ва Поль­ско­го, в 1910–16 – в ВЭО о фи­нан­сах и пром-сти Рос­сии. Ав­тор ря­да ра­бот по эко­но­мич. во­про­сам. Вы­сту­пал за ши­ро­кое при­вле­че­ние иностр. ка­пи­та­ла в рос. эко­но­ми­ку, со­кра­ще­ние гос. хо­зяй­ст­ва (пу­тём пе­ре­да­чи в ча­ст­ные ру­ки гос. зе­мель, ле­сов, недр, ка­зён­ных мо­но­по­лий) и гос. рег­ла­мен­та­ции пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти, за пе­ре­ори­ен­та­цию гос. бюд­же­та на до­хо­ды от пря­мых на­ло­гов . Осо­бое зна­че­ние при­да­вал раз­ви­тию ра­бо­че­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, пред­ла­гал пред­при­ни­ма­те­лям взять часть за­трат на улуч­ше­ние жиз­ни ра­бо­чих на се­бя.

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Архив БРЭ.

Автор статьи: В. В. Ке­ров.