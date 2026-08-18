ЖУКОВСКИЙ Василий Андреевич
Русский поэт, переводчик, живописец, рисовальщик.
Отец П. В. Жуковского. Внебрачный сын помещика А. И. Бунина и пленной турчанки Сальхи (фамилию получил от холостого дворянина А. Г. Жуковского, восприемника при крещении). В 1797–1800 учился в Благородном пансионе при Моск. ун-те, где про- никся возвышенным религ. умонастроением, идеями нравственного самосовершенствования, а также приобщился к лит. творчеству (первая публикация – стих. «Майское утро», 1797, в ж. «Полезное и приятное препровождение времени»). По выходе из пансиона стал одним из основателей «Дружеского литературного общества». В 1801 числился на службе в моск. Гл. соляной конторе. В 1802–1807 жил в Мишенском, усиленно занимаясь самообразованием, вёл дневники, составлял конспекты трудов по теории лит-ры и иск-ва, перевёл «Дон-Кихота» М. де Сервантеса (с франц. переделки Ж. П. К. де Флориана; изд. в 1804–06). Элегии «Сельское кладбище» (1802, вольный перевод из Т. Грея) и «Вечер» (1807) принесли Ж. лит. успех, упроченный первой в России романтич. балладой «Людмила» (1808, переделка баллады Г. А. Бюргера «Ленора»; позднейшая баллада Ж. «Светлана» – вариация того же сюжета). В 1808–11 Ж. сотрудничал в ж. «Вестник Европы» (до сер. 1809 редактор, до нач. 1811 соредактор М. Т. Каченовского), опубликовал ряд переводов по эстетике и оригинальных лит.-критич. статей, в т. ч. «О басне и баснях Крылова» (1809), «О сатире и сатирах Кантемира» (1810). Во время Отеч. войны 1812 добровольно вступил в Моск. ополчение, написал гимн «Певец во стане русских воинов», пользовавшийся популярностью благодаря множеству поимённо прославленных в нём участников войны.
В стихотворениях 1802–14 Ж. явился создателем рус. психологич. лирики, заложив основы т. н. элегич. школы, господствовавшей в рус. поэзии 1810 – нач. 1820-х гг. Отличит. чертами новой школы стали: сосредоточенность на «жизни души» с её главными ценностями (дружба, любовь, воспоминание), чувствительное, поэтизирующее восприятие природы, интонация грусти, стилистич. гармония, мелодичность стиха. В 1815 вокруг Ж. сплотились литераторы-карамзинисты, составившие об-во «Арзамас». Между тем сам Ж. всё более уходил от карамзинистской умеренности и светского изящества, тяготея к христианской дидактике и прямому нравоучению («Теон и Эсхин», 1815, и др.). В лирике 1815–24 («Славянка», 1815; «Невыразимое», «На кончину её величества королевы Виртембергской», «Цвет завета», все 1819; «Таинственный посетитель», «Мотылёк и цветы», оба 1824; и др.; также баллада «Эолова арфа», 1815) религ.-филос. мотивы уже преобладают, скорбь и страдание трактуются как неотъемлемые атрибуты земного бытия, а упование на загробное воздаяние сопряжено с идеалами жертвенности и самоотречения. В балладах Ж., повествующих о борьбе добра и зла, о грехе и неотвратимом наказании и часто изобилующих инфернальными ужасами, также очевиден нравоучит. пафос (почти все баллады – переводы из англ. и нем. авторов: И. В. Гёте, Р. Саути, В. Скотта, Л. Уланда, Ф. Шиллера и др.; поэма «Двенадцать спящих дев» по мотивам одноимённого романа Х. Г. Шписа состоит из двух баллад: «Громобой», 1811, и «Вадим», 1817). Ж. остался чужд мятежному, индивидуалистическому романтизму 1820-х гг., хотя его перевод поэмы Дж. Байрона «Шильонский узник» (1822) оказал влияние на становление рус. романтич. поэмы.
В 1817 Ж. был приглашён учителем рус. языка к вел. княгине, будущей имп. Александре Фёдоровне; в 1826–41 Ж. являлся воспитателем наследника престола, будущего имп. Александра II. Последовательно осуществляя программу «образования царской души» в духе идеалов просвещённой монархии, сопровождал его в поездках по России и Европе. Своё положение при дворе Ж., вызывая неудовольствие имп. Николая I, использовал для защиты осуждённых (в т. ч. декабристов), постоянно хлопотал по делам А. С. Пушкина, а после его гибели добился разрешения разобрать бумаги поэта и издал первое посмертное собрание его сочинений. Из произведений самого Ж. в этот период наиболее значительны сказки, написанные в творч. состязании с Пушкиным («Сказка о спящей царевне», 1832, и «Сказка о царе Берендее», 1833), стихотв. повесть «Ундина» (1831–36, полное изд. – 1837; переложение романа Ф. де ла Мотт Фуке) и поэма «Камоэнс» (1839; вольный перевод поэмы Ф. Гальма).
В 1841, выйдя в оставку в чине тайного советника и с пожизненным пенсионом, Ж. уехал в Германию, где женился на дочери нем. художника Г. фон Рейтерна Елизавете. В Россию Ж. уже не вернулся. Гл. его трудом в это время стал перевод поэмы «Одиссея» (1842–1849, опубл. в 1849), лежавший в русле интереса Ж. к древним эпич. поэмам [по мотивам «Махабхараты» написана его поэма «Наль и Дамаянти» (1837–1841), по мотивам «Шахнамэ» Фирдоуси – «Рустем и Зораб» (1846–47)] и народным сказкам («Кот в сапогах» по Ш. Перро; «Тюльпанное дерево» по сказке бр. Гримм; «Сказка об Иване-царевиче и Сером волке» по мотивам рус. сказок; все 1845). Последняя, оригинальная поэма Ж. «Агасфер, Вечный жид» (изд. в 1857), основой для которой послужила известная христианская легенда, осталась незавершённой.
Ж. был проф. художником; начал заниматься рисованием и живописью в годы обучения в Благородном пансионе. Учился гравированию у К. А. Зенфа в Дерпте (1817), пользовался советами Н. И. Уткина. Во время путешествий по Европе познакомился с К. Д. Фридрихом (испытал сильное его влияние), И. Ф. Овербеком, Ж. О. Д. Энгром, Б. Торвальдсеном. Коллекционировал произведения иск-ва. Редактируя «Вестник Европы», впервые ввёл отдел «Обозрение произведений искусства». Исполнил ок. 2 тыс. рисунков, преим. контурных, – виды городов и разл. местностей европ. стран и России (во время поездки с наследником престола в 1837), своего рода «графич. дневник» (св. 20 альбомов, хранящихся в РНБ, РГБ, ИРЛИ РАН), графич. и акварельные портреты (в т. ч. рисунок «Пушкин в гробу», 1837, ИРЛИ РАН), иллюстрации к собств. произведениям и к элегии «Сельское кладбище» Т. Грея (в переводе Ж., 1839). По мн. своим рисункам Ж. исполнил офорты и литографии; с его рисунками изданы альбомы «Шесть видов Павловска…» (1824), «Виды месторождения В. Жуковского, им самим же гравированные» (б. г.), «Путеводитель по саду и городу Павловску…» (1843). Автор живописных пейзажей («Холмистый пейзаж с рекой и водопадом», 1851, ГРМ, и др.). Худож. творчество Ж. сыграло большую роль в развитии романтич. пейзажа в России.
Сочинения:
Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1902;
Стихотворения: В 2 т. Л., 1939–1940;
Собр. соч.: В 4 т. М.; Л., 1959–1960;
Соч.: В 3 т. М., 1980;
Зарубежная поэзия в пер. В. А. Жуковского: В 2 т. М., 1985;
Эстетика и критика. М., 1985;
Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1999–2004–. Т. 1–2, 13, 14–.
Дополнительная литература:
Зейдлиц К. К. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского. СПб., 1883;
Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». СПб., 1904. М., 1999;
Резанов В. И. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. СПб., 1906–1916. Ч. 1–2;
Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965. М., 1995;
Корнилов П. Е. Офортные занятия В. А. Жуковского // Книга и графика. М., 1972;
Семенко И. М. Жизнь и поэзия Жуковского. М., 1975;
Либман М. Я. Жуковский-рисовальщик // Античность. Средние века. Новое время. М., 1977; он же. Жуковский и немецкие художники // Взаимосвязи русского и советского искусства и немецкой художественной культуры. М., 1980.
Иллюстрации:
В. А. Жуковский. Портрет работы О. А. Кипренского. 1816. Архив БРЭ;
В. А. Жуковский. «Кладбище в Виндзоре». Иллюстрация к элегии Т. Грея «Сельское кладбище». Литография. 1839. Архив БРЭ.
Авторы статьи: В. Л. Коровин; Р. В. Дуганов (изобразительное искусство).