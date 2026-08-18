ЖУКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ЮЛИАНОВИЧ
ЖУКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ЮЛИАНОВИЧ - российский и польский живописец.
Сын дворянина, лишённого всех сословных прав и владений за участие в Польском восстании 1863-1864 годов. Учился в МУЖВЗ (1892-1897) у И.И. Левитана, В.Д. Поленова, Л.О. Пастернака. Член ТПХВ (с 1904 года), Союза русских художников (с 1907 года), московского объединения «Изограф» (1917-1919). После 1917 года был членом Комиссии по охране памятников искусства и старины. Жил в Москве, Вятке (1919-1921), Варшаве (с 1923 года). В своих лирических пейзажах развивал традиции Левитана, используя также приёмы пленэрной живописи («Весенняя вода», 1898; «Плотина», 1909; «Весна изумрудная», 1915, все - ГРМ; «Иней», 1928, Национальная галерея, Краков, и др.). Основной мотив его полотен - элегический мир старинных усадеб и парков («Поэзия старого дворянского гнезда», 1912, ГРМ; «Усадьба. Отблески вечерней зари», 1912, Художественный музей, Ярославль; «Комната в имении Брасово», 1916, ГТГ; «Интерьер гостиной дворца в Кусково», 1917, Национальная галерея, Варшава; «Зелёный кабинет в Лазенковском дворце в Варшаве», 1924, там же, и др.; смотри иллюстрации к статье Дворянство). Преподавал в МУЖВЗ (1900-е годы) и в созданной им Художественной школе в Москве (1907-1917).
Иллюстрации:
С.Ю. Жуковский. «Радостный май». 1912. Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ.