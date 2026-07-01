ЖУКОВСКИЙ
Город в России, в Московской области.
Нас. 102,0 тыс. чел. (2007). Расположен к юго-востоку от Москвы, на р. Москва, близ ж.-д. ст. Отдых.
Основан в 1935 как пос. Отдых (переименован в Стаханово) при строительстве комплекса новых зданий Аэрогидродинамического института; ген. план утверждён в окт. 1933. В 1947 преобразован в город Ж. (назван в честь Н. Е. Жуковского). В 2007 Ж. присвоен статус «Наукоград РФ».
Один из ведущих рос. центров н.-и., опытно-конструкторских и опытно-эксперим. разработок в области проектирования и произ-ва авиац. техники (см. Авиация). В Ж. – Аэрогидродинамич. ин-т, Лётно-исследовательский ин-т им. М. М. Громова (при ин-те – испытательный аэродром), Московский НИИ «Агат», НИИ приборостроения им. В. В. Тихомирова, НИИ авиац. оборудования, «Эксперим. машиностроит. завод им. В. М. Мясищева». Среди учебных заведений – ф-т аэромеханики и летат. техники Моск. физико-технич. ин-та, ф-т «Стрела» МАИ, Муниципальный ин-т г. Жуковский (1999), Междунар. ин-т менеджмента ЛИНК (1992), филиалы Моск. гос. ун-та культуры и искусств и Совр. гуманитарного ун-та, авиац. техникум. Раз в два года в Ж. проходит Междунар. авиакосмич. салон (с 1993). Музей истории покорения неба (2005; в помещении гор. музея). Муниципальный театр «Стрела». Жуковский симфонич. оркестр. Спортивный комплекс «Метеор». Памятник Н. Е. Жуковскому (1970, скульптор Г. М. Тоидзе, арх. Б. И. Тхор).
Произ-во котлов центр. отопления, радиаторов и санитарно-технич. изделий, стройматериалов; деревообработка. Предприятия пищевой промышленности.
Близ Ж. сохранились: комплекс усадьбы Быково; в с. Верхнее Мячково – 5-главая белокаменная ц. Рождества Богородицы с шатровой колокольней (обе – 1760–70-е гг.) и трапезной (перестроена в 1847). В окрестностях Ж. расположен аэропорт Быково.
Автор статьи: А. А. Агирречу.