ЖУКОВСКИЙ

Город в России, в Московской области.

Нас. 102,0 тыс. чел. (2007). Рас­по­ло­жен к юго-вос­то­ку от Мо­ск­вы, на р. Мо­ск­ва, близ ж.-д. ст. От­дых.

Ос­но­ван в 1935 как пос. От­дых (пе­ре­име­но­ван в Ста­ха­но­во) при строи­тель­ст­ве ком­плек­са но­вых зда­ний Аэ­ро­гид­ро­ди­на­ми­че­ско­го ин­сти­ту­та; ген. план ут­вер­ждён в окт. 1933. В 1947 пре­об­ра­зо­ван в го­род Ж. (на­зван в честь Н. Е. Жу­ков­ско­го). В 2007 Ж. при­сво­ен ста­тус «Нау­ко­град РФ».

Один из ве­ду­щих рос. цен­тров н.-и., опыт­но-кон­ст­рук­тор­ских и опыт­но-экс­пе­рим. раз­ра­бо­ток в об­лас­ти про­ек­ти­ро­ва­ния и про­из-ва авиац. тех­ни­ки (см. Авиация ). В Ж. – Аэ­ро­гид­ро­ди­на­мич. ин-т, Лёт­но-ис­сле­до­ва­тель­ский ин-т им. М. М. Гро­мо­ва (при ин-те – ис­пы­та­тель­ный аэ­ро­дром), Мо­сков­ский НИИ «Агат», НИИ при­бо­ро­строе­ния им. В. В. Ти­хо­ми­ро­ва, НИИ авиац. обо­ру­до­ва­ния, «Экс­пе­рим. ма­ши­но­стро­ит. за­вод им. В. М. Мя­си­ще­ва». Сре­ди учеб­ных за­ве­де­ний – ф-т аэ­ро­ме­ха­ни­ки и ле­тат. тех­ни­ки Моск. фи­зи­ко-тех­нич. ин-та, ф-т «Стре­ла» МАИ, Му­ни­ци­паль­ный ин-т г. Жу­ков­ский (1999), Ме­ж­ду­нар. ин-т ме­недж­мен­та ЛИНК (1992), фи­лиа­лы Моск. гос. ун-та куль­ту­ры и ис­кус­ств и Совр. гу­ма­ни­тар­но­го ун-та, авиац. тех­ни­кум. Раз в два го­да в Ж. про­хо­дит Ме­ж­ду­нар. авиа­кос­мич. са­лон (с 1993). Му­зей ис­то­рии по­ко­ре­ния не­ба (2005; в по­ме­ще­нии гор. му­зея). Му­ни­ци­паль­ный те­атр «Стре­ла». Жу­ков­ский сим­фо­нич. ор­кестр. Спор­тив­ный ком­плекс «Ме­теор». Па­мят­ник Н. Е. Жу­ков­ско­му (1970, скульп­тор Г. М. То­и­дзе, арх. Б. И. Тхор).

Про­из-во кот­лов центр. ото­пле­ния, ра­диа­то­ров и са­ни­тар­но-тех­нич. из­де­лий, строй­ма­те­риа­лов; де­ре­во­об­ра­бот­ка. Пред­при­ятия пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

Близ Ж. со­хра­ни­лись: ком­плекс усадь­бы Бы­ко­во; в с. Верх­нее Мяч­ко­во – 5-гла­вая бе­ло­ка­мен­ная ц. Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы с шат­ро­вой ко­ло­коль­ней (обе – 1760–70-е гг.) и тра­пез­ной (пе­ре­строе­на в 1847). В ок­рест­но­стях Ж. рас­по­ло­жен аэро­порт Бы­ко­во.

Автор статьи: А. А. Агир­ре­чу.

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