ЖОСТОВСКАЯ РОСПИСЬ
ЖОСТОВСКАЯ РОСПИСЬ - русский художественный промысел, живопись на металлических подносах.
Возник в начале XIX века в деревне Жостово (ныне Мытищинского района Московской области) и окрестных селениях, отделившись от лукутинской миниатюры (смотри Федоскинская миниатюра). Первоначально расписывались различные изделия из папье-маше (в том числе подносы); цветочная роспись на железных лакированных подносах появилась в 1840-х годах под влиянием уральской росписи по металлу. Жостовская роспись в своём дальнейшем развитии восприняла цветочные мотивы росписи по фарфору подмосковных заводов и фабрик, набивных ситцев ивановских фабрик, павловских платков и шалей, вышивок бисером и так далее. Известное влияние на жостовскую роспись оказали и подносы санкт-петербургских мастерских Е.Н. Кондратьева и Я.Е. Лабутина (середина XIX века). Жостовская роспись выполняется в 2 слоя: «замалёвка» (подмалёвок) и «выправка», представляющая собой чередование приёмов - «тенежки», «прокладки», «бликовки», «чертёжки», «травки-привязки» и др. Мягкие кисти из беличьего волоса специальные вязки, краски, обильно разбавленные льняным маслом, способствуют наложению (на обработанную густыми грунтами и чёрным лаком поверхность) энергичного и упругого («долгого») мазка. Основной мотив жостовской росписи (цветочный букет) лаконичен по композиции: крупные садовые цветы - в центре букета, вокруг него располагаются мелкие полевые цветы. Объёмно-живописная передача реальной формы цветов сочетается с декоративной красочностью колорита. Борта подносов украшаются лёгким «золотым» растительным орнаментом. Завершённая роспись покрывается 3 слоями светлого лака и затем полируется до зеркального блеска. В конце XIX - начале XX веков промысел пришёл в упадок. После объединения в 1928 году нескольких артелей в одну - «Металлоподнос» (с 1960 года Жостовская фабрика декоративной росписи) промысел вновь получил развитие. Среди мастеров - И.С. Леонтьев, А.И. Лёзнов, Д.С. и Н.С. Клёдовы, А.П. Гогин, М.Р. Митрофанов. (смотри Декоративно-прикладное искусство).
Иллюстрации:
Жостовская роспись. Поднос с цветочной росписью в медальоне. Железо, лак. Конец XIX - начало XX веков. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства (Москва). Архив БРЭ.