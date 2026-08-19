ЖОРДАНИЯ ГИВИ ГЕОРГИЕВИЧ

ЖОРДАНИЯ ГИВИ ГЕОРГИЕВИЧ - грузинский историк, педагог , общественный деятель.

Родился в семье юриста и этнографа Георгия Жордании и Нино Кумсиашвили, внук Ф. Д. Жордании. В 1929 году с отличием окончил 1-ю тифлисскую среднюю школу, в 1930 году поступил на исторический факультет МГУ, по окончании был оставлен в аспирантуре, в 1937 году защитил под руководством академика С.Д. Сказкина кандидатская диссертация «Экономическая политика правительства кардинала Ришелье». В конце того же года вернулся в Грузию, где читал курс лекций по истории Европы в Кутаисском и Горийском педагогических ин-тах.

С 1940 года доцент в Тбилисском государственном университете (ТГУ), с 1963 года профессор. В 1961-1969 годы возглавлял кафедру истории средних веков, в 1969-1991 годы - кафедру новой истории ТГУ. В 1959 году издал монографию по франко-русским отношениям в конец XVI – первой половины XVII веков, в 1960 году на ее основе защитил докторскую диссертацию, ввел в научный оборот мн. архивные материалы. Несколько трудов Г.Г. Жордания посвящены истории Кавказского музея в Тбилиси (ныне Национальный музей Грузии). В 1967 году совместно с профессором Ш. Хантадзе подготовил к изданию 3-й т. сочинения Ф. Жордании «Хроники и другой материал для истории и литературы Грузии». В 1994 году в соавторстве с З. Гамезардашвили выпустил книгу, посвященную деятельности римско-католич. миссии в Грузии в конце XVI - 30-х годах XVII веков, где опубликовал архивные материалы, хранящиеся в Ватикане.

Г.Г. Жордания изучал судьбу церковных ценностей и исторических памятников, вывезенных после революции 1917 г ода из тбилисских музеев (Общества по распространению грамотности среди грузин, Общества истории и этнографии, Национального музея Грузии, Национальной галереи и т. д.), 24-летний период их пребывания во Франции, обстоятельства возвращения в Грузию, деятельность прав. Евфимия Такаишвили. Результатом этой работы стала монография «Возвращенные сокровища» (1983 год). Последние годы жизни Г.Г.Жордания посвятил расследованию обстоятельств убийства прав. Илии Чавчавадзе в с. Цицамури. Изучив архивный материал, он подготовил к изданию монографию, которая вышла в свет после его смерти (во время летнего отдыха утонул в Чёрном море).

Г.Г. Жорданию присвоено звание заслуженного деятеля науки ГССР (1979 год), он был награжден медалью И. Джавахишвили (1991 год). Похоронен в Дидубийском пантеоне общественных деятелей в Тбилиси.