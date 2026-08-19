ЖОРДАНИЯ ФЁДОР ДАВИДОВИЧ

ЖОРДАНИЯ ФЕДОР (Тедо, Тевдоре) ДАВИДОВИЧ - грузинский историк, филолог, археограф, педагог , общественный деятель.

Родился в семье свящ. Давида Жордании, более 50 лет служившего в церкви при монастыре Мокви и внесшего значительный вклад в восстановление христианства в регионе. После кончины супруги свящ. Давид принял монашеский постриг с именем Афанасий. Брат Ф.Д. Жординаия, Иосиф, по окончании Тифлисской ДС также стал монахом. Внук Ф.Д. Жордания - историк проф. Г.Г. Жордания.

Ф.Д. Жордания учился в моквской начальной приходской школе, Кутаисском ДУ (1866-1870 годы) и Тифлисской ДС (1870-1875 годы). В 1879 году со степенью кандидата богословия и с «правом получить степень магистра без нового устного испытания» окончил за казенный счет 34-й курс исторического отделения МДА (Послужной список Ф. Жордании // ЦГА г. Кутаиси. Ф. 21. Ед. хр. 24124). В том же году было опубликовано его 1-е научное сочинение, посвященное отношениям государства и Церкви в период Вселенских Соборов. В.О. Ключевский, руководивший его работой, предлагал Ф.Д. Жордания продолжить научные изыскания в Москве. Однако Ф.Д. Жордания вернулся в Грузию, где с 1 сентября 1879 года преподавал географию и арифметику в Тифлисском ДУ, в 1880 году стал смотрителем уч-ща.

Ф.Д. Жордания принимал активное участие в общественной жизни Грузии, в т. ч. в движении за восстановление автокефалии Грузинской Православной Церкви (ГПЦ), отстаивал право грузин на обучение и издание литературы на родном языке. 17 сентября 1882 года Ф.Д. Жордания представил выполненный по поручению экзарха Грузии архиеп. Павла (Лебедева) проект «Об изменении постановки учебного дела в духовных училищах Грузинского Экзархата», на основании которого во всех духовных учебных заведениях Тифлисской и Кутаисской губерний были созданы кафедры грузинского языка (Там же; Надирадзе. 2001. С. 20-21).

С 1883 года Ф.Д. Жордания преподавал церковную историю в Тифлисской ДС, в 1885 году основал кафедру груз. языка и ГПЦ, которой заведовал в течение многих лет. В 1888-1896 годы был заведующим открывшимся Церковным музеем Грузинского Экзархата РПЦ, в 1889 году вошел в состав правления Общества по распространению грамотности среди грузин. 27 сентября того же года назначен членом Грузинского епархиального училищного совета, в 1890 году ревизовал приходские школы Тифлисской губ. (ДВГЭ. 1891. № 14. С. 30-32), с 14 апреля 1893 года член педагогического собрания правления Тифлисской ДС. В 1894 года составил утвержденную Святейшим Синодом программу, по которой в духовных школах грузинскому языку было отведено 12 часов в неделю, русскому - 6 часов. В марте 1896 года Ф.Д. Жордания получил чин действительного статского советника (Указ. 1893. С. 1-5) и был назначен смотрителем приходских школ Гурийско-Мингрельской епархии. В 1902 году в связи с поднятым вопросом о расхищении церковного имущества возглавил группу, приступившую по разрешению экзарха архиеп. Алексия (Опоцкого) к сбору церковных ценностей (ЦГИАГ. Ф. 488. Ед. хр. 22364. Л. 2; Ф. 489. Ед. хр. 46364. Л. 9; Ед. хр. 46852. Л. 1-2, 7, 10-11).

В 1907 году Ф.Д. Жордания вошел в состав образованного Историко-этнографического общества. В 1911 годы подал в отставку по болезни и поселился в г. Гори; последние годы жизни провел в Каспи, где у него был дом. Награжден орденами св. Станислава 3-й (16 июня 1889 год) и 2-й (6 мая 1901 год) степени. Похоронен в Дидубийском пантеоне общественных деятелей в Тбилиси; одна из улиц города носит его имя.

Ф.Д. Жордания занимался сбором, изучением и публикацией грузинских исторических источников, был одним из основателей грузинского источниковедения. В 1902-1903 годы, использовав каталоги Д.З. Бакрадзе, Ф.Д. Жордания осуществил 1-е издание грузинских рукописей - 2-томное описание фонда Тифлисского церковного музея (3-й т. изд. М. Джанашвили в 1908 год). Ф.Д. Жордания много путешествовал по Грузии, собирал рукописи, переписывал лапидарные, чеканные и фресковые надписи, искал и описывал заброшенные церкви, занимался поиском древностей в грузинских семьях, работал в фондах Общества по распространению грамотности и Церковного музея. На основе «Археологического путешествия» по Картли, Гурии, Имерети, Мегрелии и Кахети, содержащегося в 7 блокнотах (Фонд Ф. Жордании // НЦРГ), Ф.Д. Жордания написал сочинение «Хроники и другой материал для истории и литературы Грузии» (1893. Т. 1; 1897. Т. 2; 1967. Т. 3), до настоящего времени имеющее источниковедческое значение для истории средневек. Грузии и ГПЦ. В 1-м томе помещены источники до 1213 года, во 2-м - относящиеся к 1214-1699 годам, в 3-м - к началу XVIII - 80-м годам XIX веков. Комментарии Ф.Д. Жордании содержат хронологию правления грузинских царей и католикосов, исторических событий и христианизации Картли и др.

Ф.Д. Жордания первым изучил структурный состав свода древнегрузинских летописей «Картлис Цховреба» и разделил его на 9 исторических сочинений. Текстологическое исследование памятников позволило ему определить, что «Жизнеописание Багратионов» послужило источником для «Матиане Картлисай» (Обращение Картли); для сочинений летописца монгольского периода Ф.Д. Жордания ввел в научный оборот название «Вековая летопись» и выдвинул предположение, что Леонтий Мровели был не автором летописи, а редактором, и др. На основе сочинений историков св. царицы Тамары и св. царя Давида IV Строителя Ж. восполнил мн. хронологические лакуны истории Грузии: напр., установил год смерти царя Георгия II (1112 год), год женитьбы Давида Сослана и царицы св. Тамары (1189 год), дату Шамхорской битвы (1195 год) и т. д.

В «Духовном вестнике Грузинского Экзархата» Ф.Д. Жордания опубликовал монографию о католикосе-патриархе всей Грузии Антонии I (Багратиони; 1744-1755, 1764-1788 годы) с подробным описанием жизненного пути первоиерарха (1891-1892 годы); исследование о состоянии разрушавшегося в XIX веке храма Атени Сиони и очерк о найденных ораре и омофоре XIV века (1891 год); анализ греческие летописи VIII века, сохранившейся в грузинских рукописях XI, XV и XVI веков (1902 год), и 5 грузинских исторических хроник (1903 год); «Хронику Абхазских царей» (1902 год) и др. Деятельности груз. поэта Давида Гурамишвили (1705-1792 годы) посвящены статьи в газете «Иверия» за 1880 год; истории миссионерства католической Церкви в Грузии - статья в журнале «Кавказ» (1885 год); серия очерков об араб. экспансии в Грузию в VIII века помещена в нескольких номерах газеты«Сакартвело» (Грузия) за 1915 год. В 1893 году в Ставрополе была опубликована работа, посвященная хронологическому и историческому исследованию деятельности Абхазских (Западногрузинских) католикосов. В 1895 году в Москве и Тифлисе вышли 2 обзора источников по истории Грузии XI-XII веков и «Завещание св. царя Давида IV Строителя, данное монастырю Шиомгвиме в 1123-1124 годы»; в 1905 году в Кутаиси - «Краткие исторические сведения об автокефалии Грузинской Церкви».