ЖИВОПИСНОЙ КУЛЬТУРЫ МУЗЕЙ

ЖИВОПИСНОЙ КУЛЬТУРЫ МУЗЕЙ - один из первых в России музеев современного искусства.

Ос­но­ван Нар­ком­про­сом в 1919 году; был при­зван де­мон­ст­ри­ро­вать дос­ти­же­ния но­вей­шей жи­во­пи­си и ут­вер­жде­ние но­вых ме­то­дов в искусстве. Пер­во­началь­но рас­по­ла­гал­ся в особ­ня­ке на улице Вол­хон­ка; пер­вым за­ве­дую­щим был В.В. Кан­дин­ский (до 1921 года). Кол­лек­ция му­зея со­стоя­ла пре­имущественно из про­из­ве­де­ний ху­дож­ни­ков ле­вых аван­гард­ных на­прав­ле­ний (от «Буб­но­во­го ва­ле­та» до су­пре­ма­тиз­ма и аб­ст­рак­цио­низ­ма), при­об­ре­тён­ных за­ку­поч­ной ко­мис­си­ей Нар­ком­про­са (ра­бо­ты Н.С. Гон­ча­ро­вой, В.В. Кан­дин­ско­го, П.П. Кон­ча­лов­ско­го, П.В. Куз­не­цо­ва, А.В. Ку­при­на, М.Ф. Ла­рио­но­ва, А.В. Лен­ту­ло­ва, К.С. Ма­ле­ви­ча , И.И. Маш­ко­ва, А.А. Ос­мёр­ки­на, Л.С. По­по­вой, А.М. Род­чен­ко, В.Е. Тат­ли­на, Р.Р. Фаль­ка и др.). В ию­не 1921 года му­зей был за­крыт, кар­ти­ны пе­ре­да­ны на хра­не­ние в му­зей­ное бю­ро Нар­ком­про­са. С апреля 1922 года вновь от­крыт на улице По­вар­ская, с октября 1922 года на­хо­дил­ся на улице Боль­шая Дмит­ров­ка. Кол­лек­ция Живописной культуры музея про­дол­жа­ла по­пол­нять­ся за счёт об­ме­на с другими му­зея­ми и из за­па­сов Государственного фон­да. За­ве­дую­щи­ми му­зе­ем бы­ли А.М. Род­чен­ко (1922), за­тем П.В. Виль­ямс (1922-1923) и Л.Я. Вай­нер (с 1923 года). В 1923 году Живописной культуры музей был пе­ре­ве­дён в зда­ние Вху­те­ма­са (улица Ро­ж­де­ст­вен­ка) и фак­ти­че­ски стал его со­став­ной ча­стью. В Живописной культуры музее про­ис­хо­ди­ли вы­став­ки и встре­чи ху­дож­ни­ков (в ча­ст­но­сти, бу­ду­щих чле­нов Об­ще­ст­ва ху­дож­ни­ков-стан­ко­вис­тов, ОСТ ), чи­та­лись лек­ции и док­ла­ды (Ма­ле­ви­чем, С.Б. Ник­ри­ти­ным и др.). Был ли­к­ви­ди­ро­ван в конце 1928 года; фон­ды пе­ре­да­ны в ГТГ и ле­нинградский Эр­ми­таж. Му­зеи жи­во­пис­ной куль­ту­ры бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны так­же в 22 го­ро­дах стра­ны и ста­ли ос­но­вой современных му­зе­ев в этих го­ро­дах; в 1919 году в Пет­ро­гра­де был соз­дан Му­зей ху­дожественной куль­ту­ры (смотри в статье Ин­сти­тут ху­до­же­ст­вен­ной куль­ту­ры государственный).

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