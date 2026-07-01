ЖИВОПИСНОЙ КУЛЬТУРЫ МУЗЕЙ
ЖИВОПИСНОЙ КУЛЬТУРЫ МУЗЕЙ - один из первых в России музеев современного искусства.
Основан Наркомпросом в 1919 году; был призван демонстрировать достижения новейшей живописи и утверждение новых методов в искусстве. Первоначально располагался в особняке на улице Волхонка; первым заведующим был В.В. Кандинский (до 1921 года). Коллекция музея состояла преимущественно из произведений художников левых авангардных направлений (от «Бубнового валета» до супрематизма и абстракционизма), приобретённых закупочной комиссией Наркомпроса (работы Н.С. Гончаровой, В.В. Кандинского, П.П. Кончаловского, П.В. Кузнецова, А.В. Куприна, М.Ф. Ларионова, А.В. Лентулова, К.С. Малевича, И.И. Машкова, А.А. Осмёркина, Л.С. Поповой, А.М. Родченко, В.Е. Татлина, Р.Р. Фалька и др.). В июне 1921 года музей был закрыт, картины переданы на хранение в музейное бюро Наркомпроса. С апреля 1922 года вновь открыт на улице Поварская, с октября 1922 года находился на улице Большая Дмитровка. Коллекция Живописной культуры музея продолжала пополняться за счёт обмена с другими музеями и из запасов Государственного фонда. Заведующими музеем были А.М. Родченко (1922), затем П.В. Вильямс (1922-1923) и Л.Я. Вайнер (с 1923 года). В 1923 году Живописной культуры музей был переведён в здание Вхутемаса (улица Рождественка) и фактически стал его составной частью. В Живописной культуры музее происходили выставки и встречи художников (в частности, будущих членов Общества художников-станковистов, ОСТ), читались лекции и доклады (Малевичем, С.Б. Никритиным и др.). Был ликвидирован в конце 1928 года; фонды переданы в ГТГ и ленинградский Эрмитаж. Музеи живописной культуры были организованы также в 22 городах страны и стали основой современных музеев в этих городах; в 1919 году в Петрограде был создан Музей художественной культуры (смотри в статье Институт художественной культуры государственный).