«ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ»

«ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ» - одна из основных групп обновленчества.

[ЖЦ; живоцерковники; живцы] (1922-1936 годы). Возникновение и деятельность «Жвой церкви», как и других обновленческих организаций, происходили при активной поддержке ГПУ (с ноября 1923 года ОГПУ) и были связаны с антирелигиозной политикой советских властей, стремившихся сначала контролировать, а затем и уничтожить православняя Церковь в России. Выступала с декларативными требованиями реформы Церкви и защиты сословных интересов белого духовенства , якобы ущемленного монашеским епископатом. Формально «Живая церковь» представляла собой отделившуюся от православной Церкви пресвитерианскую организацию, однако фактически она целиком находилась под контролем государственных органов, и связь ее с верующими была весьма незначительной.

Деятельность «Живой старины» началась еще до ее организационного оформления и была связана с гонениями на Церковь весной 1922 года в связи с начавшейся кампанией по изъятию церковных ценностей. 6 мая привлеченный к Московскому процессу против духовенства и мирян Патриарх св. Тихон был взят под домашний арест в своей резиденции на Троицком подворье. 9 мая в Москву прибыли члены «Петроградской группы прогрессивного духовенства» - прот. А.И. Введенский и свящ. Е.Х. Белков. Вместе с приехавшим ранее В.Д. Красницким они установили контакты с единомышленниками - московскими священниками С.В. Калиновским (впосл. снял с себя сан), И. Борисовым, В. Быковым и находившимися в Москве саратовскими протоиереями Н. Русановым и С. Ледовским. Калиновский к тому времени подготовил к печати № 1 журнала «Живая Церковь». Было принято решение дать будущей организации то же название.

13 мая появилось подписанное петроградскими, московскими и саратовскими священниками-обновленцами, а также пребывавшим на покое еп. Владикавказским и Моздокским Антонином (Грановским) воззвание «Верующим сынам Православной Церкви России» (опубликовано на следующий день в центральной газ. «Известия»). В воззвании, называвшем деятельность советской власти «борьбой за благо и счастье человечества», осуждались как «контрреволюционеры» иерархи и пастыри, противодействовавшие мероприятиям по изъятию церковных ценностей, предлагался немедленный созыв Поместного Собора «для суда над виновниками церковной разрухи, для решения вопроса управления церковью и об установлении нормальных отношений между нею и советской властью».

12-18 мая ГПУ были организованы визиты к находившемуся под домашним арестом на Троицком подворье свт. Тихону делегаций священников-обновленцев, которые требовали устранения Патриарха от управления Церковью. Ввиду угрозы новых гонений на верующих Патриарх составил и передал письма о временном переходе Высшего церковного управления к Ярославскому митр. священноисп. Агафангелу (Преображенскому) в связи со своим привлечением к гражданскому суду. 18 мая, во время 3-го посещения свт. Тихона, священники Введенский, Белков и Калиновский (Красницкий выехал в Ярославль для встречи с митр. Агафангелом) просили о передаче им патриаршей канцелярии. Свт. Тихон на прошении написал поручение его подателям передать дела Синода митр. Агафангелу по его прибытии в Москву.

Власти, опасаясь твердой позиции митр. Агафангела по защите Церкви, воспрепятствовали его выезду из Ярославля. Пользуясь отсутствием в Москве Патриаршего Местоблюстителя, организаторы устранения Патриарха от управления Церковью истолковали резолюцию свт. Тихона как разрешение на передачу им высшей церковной власти. 19 мая Патриарх Тихон был переведен сотрудниками НКВД из Троицкого подворья в московский Донской монастырь, где содержался под домашним арестом в строгой изоляции. В тот же день в бывш. Патриаршей резиденции было официально организовано Высшее церковное управление (ВЦУ) во главе с еп. Антонином (Грановским). В состав ВЦУ также вошли Верненский еп. Леонид (Скобеев) и представители ЖЦ: Введенский, Красницкий, Калиновский и Белков и др. (в дальнейшем состав ВЦУ неоднократно менялся).

29 мая на Троицком подворье Учредительное собрание «Живой церкви» приняло «Основные положения группы православного духовенства и мирян «Живая Церковь» как программный документ, содержавший положения об изменении многих сторон церковной жизни. Целями «Живой церкци» провозглашались: «а) пересмотр действующих законов о церковном управлении с целью выяснения, какие из них аннулированы самой жизнью и даже вредны для церкви; б) пересмотр церковной догматики с целью выделения тех особенностей, которые были внесены в нее бывшим в России строем; в) пересмотр церковной литургики с целью выяснения и устранения тех наслоений, которые внесены в православное богослужение пережитым периодом союза Церкви и государства, и обеспечение свободы пастырского творчества в области богослужения, без нарушения совершительных обрядов таинств; г) пересмотр положения о приходе в связи с современными условиями церковной жизни; д) пересмотр церковной этики и разработка учения о христианской общественной жизни применительно к социальным задачам, выдвигаемым переживаемым временем; е) вообще - пересмотр и изменение всех сторон жизни церковной, какие повелительно требуются современной жизнью» (Живая Церковь. 1922. № 3. С. 11-12).

На этом собрании были избраны Центральный комитет (ЦК) «Живой церкци», а также президиум во главе с Красницким. Было определено, что в губернских и уездных городах должны быть образованы отделения ЖЦ, объединявшие не менее 3 человек. Создание групп живоцерковников на местах происходило при прямой поддержке органов власти, и прежде всего ГПУ. Печатным органом ЖЦ и ВЦУ являлся ж. «Живая Церковь» (№ 1 вышел в первой половине мая 1922 года; всего было выпущено 11 номеров (8 книжек, 3 номера были сдвоенными), последний вышел 1 февраля 1923 года). Распространением журнала занимались, не афишируя своего участия, органы власти на местах. В ряде случаев издавались особые директивные распоряжения о распространении журнала (см., напр.: Каиль М. В. Власть и правосл. верующие в российских провинции начала 1920-х годов Смоленск, 2008 год. С. 199).

Претендуя на руководящую роль в обновленчестве, «Живая церковь» придавала большое значение созданию собственного епископата . 3 июня 1922 года «для обеспечения родника епископской благодати» примкнувшие к обновленчеству епископы Антонин (Грановский) и Леонид (Скобеев) «рукоположили» настоятеля московской церковь Воскресения в Барашах прот. Иоанна Чанцева во епископа Бронницкого, постриженного в монашество с именем Иоанникий. 11 июня был «хиротонисан во епископа без принятия монашества» настоятель петроградского Матфиевского собора вдовый прот. Иоанн Альбинский. Впоследствии живоцерковниками был совершен еще ряд «хиротоний», в т. ч. были поставлены во «епископы» священнослужители, состоявшие в браке. Довольно значительный по численности состав ЖЦ вызывал крайне негативные оценки даже у ее организаторов. В сводках ГПУ подчеркивалось, что «контингент вербованных» в обновленчество «состоит из большого количества пьяниц, обиженных и недовольных князьями церкви... среди них последний сброд, не имеющий авторитета среди верующей массы» («Совершенно секретно»: Лубянка - Сталину о положении в стране. М., 2001 год. Т. 1. Ч. 1. С. 217).

Лето 1922 года было временем наибольшего усиления «Живой церкви». Обманом и угрозами ее представители добивались захвата власти в православных епархиях, требуя признания обновленческого ВЦУ высшей церковной властью. В случае если живоцерковники встречали отпор со стороны правящих архиереев, те подвергались репрессиям со стороны советских властей. 18 июня Патриарший Местоблюститель Ярославский митр. Агафангел (Преображенский) составил послание, в котором призвал не подчиняться обновленческому ВЦУ, правящим архиереям было рекомендовано до восстановления высшей церковной власти самостоятельно управлять епархиями, сообразуясь с каноном и архиерейской присягой. К августу 1922 года из 97 правящих архиереев 37 признали платформу «Живой церкви», 36 высказались против обновленческой организации, 24 не определили своего отношения к происходившему.

3 августа 1922 года на частном совещании была открыта работа «Всероссийского съезда белого духовенства и мирян «Живая Церковь»», 6-17 августа проходили «деловые заседания». В бывшем здании Московской ДС (в то время 3-й Дом Советов) заседали 190 делегатов (из них 150 имели решающий голос), представлявших 24 епархии. На съезде также присутствовали представители Александрийского и Константинопльского польского Патриархов в России. Председателем съезда был избран Красницкий. Однако, согласно сведениям ОГПУ, среди участников съезда возникли серьезные разногласия. В отношении планов переустройства церковной жизни часть делегатов (особенно из Москвы) стояла на более умеренных позициях и считала членов группы Красницкого слишком «левыми» (Политбюро и Церковь. Кн. 1. С. 316).

Съезд принял резолюции о закрытии городских мужских и женских монастырей и превращении их в приходские храмы. Сельские монастыри преобразовывались в трудовые братства «применительно к нормальному уставу сельскохозяйственных коммун», во врачебные пункты, дома призрения для инвалидов войны и труда, престарелого духовенства «и прочих граждан республики». Была принята резолюция о том, что на предстоящем обновленческом соборе «Живой церкви» должна настаивать на снятии сана с Патриарха Тихона. ВЦУ было предложено немедленно издать постановление о прекращении возношения имени свт. Тихона за богослужением. Съезд потребовал от центральных и местных обновленческих органов применения самых решительных мер к «контрреволюционно настроенному духовенству» - «вплоть до увольнения от должностей и высылки из пределов епархии (особенно архиереев)». Обновленческим епархиальным управлениям было предписано распустить приходские советы, настроенные против обновленцев, а на места настоятелей муж. и жен. монастырей назначить лиц из белого духовенства - членов «Живой Церкви» (Живая Церковь. № 8/9. С. 8). ВЦУ было предложено начать рукоположение белого епископата, не дожидаясь грядущего Поместного Собора. Съезд «Живой Церкви» постановил «приостановить» исполнение ряда решений Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годы (напр., Приходского устава).

Бурную дискуссию на съезде вызвало обсуждение вопроса о церковных денежных средствах, особенно в связи с предложениями части делегатов ввести единую епархиальную кассу. В принятой резолюции признавалась необходимость передать все «кружечные, кошельковые, свечные и другие сборы» в непосредственное распоряжение ВЦУ, где «Живая Церковь» занимала тогда господствующее положение. Делегаты съезда обратились к советским властям с просьбой передать «Живой Церкви» значительную часть финансовых средств, получаемых от существовавших свечных заводов, имущества закрывавшихся храмов, доходов от бывших монастырей и часовен. Для «воспитания верующих» предлагалось взимать с них в пользу «Живой Церкви» постоянный налог. Съезд выразил пожелание о снятии церковного отлучения с Л.Н. Толстого. 16 августа с разрешения советских властей в Успенском соборе Московского Кремля живоцерковниками был отслужен благодарственный молебен, после чего Красницкому поднесли титул протопресвитера. 17 августа делегация съезда во главе с Красницким была принята председателем ВЦИК М.И. Калининым.

Программные установки съезда «Живой Церкви» вызвали возмущение среди вовлеченных в обновленчество епископата, клира и мирян. С решительным протестом против постановлений съезда «Живой Церкви», принятых вместо основных требований церковной дисциплины, выступил признававший в то время ВЦУ Владимирский митр. Сергий (Страгородский; впосл. Патриарх Московский и всея Руси). Несогласие с доктриной «Живой Церкви» высказали и примкнувшие к обновленчеству архиепископы Евдоким (Мещерский) и Вениамин (Муратовский).

Резко критиковал живоцерковников их недавний союзник - глава ВЦУ еп. Антонин (Грановский), который покинул съезд «Живой Церкви» после 1-го заседания. 24 августа еп. Антонин встал во главе созданной им альтернативной «Живой Церкви» обновленческой группировки «Союз церковного возрождения» (СЦВ). В сентябре 1922 года о разрыве с «Живой Церковью» и переходе к СЦВ заявило обновленческое духовенство 12 епархий. Против Красницкого выступила даже петроградская организация во главе с Введенским, Боярским и Белковым. Они поддержали еп. Антонина, а впоследствии создали собственную обновленческую группировку «Союз общин древлеапостольской церкви» (СОДАЦ). Раскол произошел и в ЦК ЖЦ, где образовалось т. н. левое крыло во главе с А. Новиковым, вскоре исключенным из состава ЦК.

Причинами отделения различных групп от «Живой Церкви» была борьба за власть в ВЦУ между лидерами обновленцев и серьезные разногласия между ними по «тактическим вопросам». Важную роль играла и позиция советских государственных органов, которые не хотели излишнего укрепления обновленческого движения и готовились перейти к открытой антирелигиозной политике. Тем не менее власти не желали и преждевременного ослабления обновленчества, по-прежнему отводя ему роль важного оружия против православной Церкви, особенно в связи с подготовкой направленного против Патриарха Тихона обновленческого «Поместного собора». При этом государственные органы уже не рассматривали «Живую Церковь» как приоритетную для них обновленческую структуру. После того как в конце сентября 1922 года ГПУ отказало лидеру «Живой Церкви» в просьбе принять репрессивные меры против вышедшего из ВЦУ еп. Антонина, Красницкий вынужден был признать, что не претендует на «монополию власти и влияния», и пошел на некоторые уступки оппонентам.

Период полного господства «Живой Церкви» в обновленческом расколе окончился. 29 октября 1922 года состоялось 1-е заседание нового состава ВЦУ, в котором «Живая Церковь» была представлена наряду с обновленческими группировками СЦВ и СОДАЦ. Были разделены денежные кассы ВЦУ и «Живой Церкви». Осень 1922 - начало 1923 годов прошли под знаком подготовки «антитихоновского собора» и борьбы между собой обновленческих групп. Внутри «Живой Церкви» усиливалось недовольство Красницким, в частности, со стороны «сибирских белых архиереев» во главе с «митрополитом» Петром Блиновым. Именно ему, а не Красницкому, согласно решению гос. властей, было предоставлено право председательствовать на обновленческом соборе.

Обновленческий «Второй Поместный собор» проходил в Москве с 29 апреля по 9 мая 1923 года. На нем присутствовало около 500 делегатов из 72 обновленческих епархий. «Живая Церковь» была представлена 200 делегатами (СОДАЦ - 116, СЦВ - 10, остальные делегаты числились «беспартийными»). Однако 60 делегатов от «Живой Церкви» относились к группировке Блинова, не во всем согласного с Красницким. Собор принял решение об осуждении и лишении сана Патриарха Тихона, а также ряд постановлений, согласных с программой ЖЦ: о введении брачного епископата, о разрешении второбрачия священнослужителям, о закрытии монастырей. Однако предложение Красницкого о дальнейших радикальных реформах церковной жизни (переход к «материалистическому христианству» и т. п.) не нашло поддержки у собора. Тем не менее Красницкий был возведен в сан «протопресвитера Российской Православной Церкви» и избран заместителем председателя Высшего Церковного Совета (ВЦС), пришедшего на смену ВЦУ. Представители «Живой Церкви» получили в ВЦС 10 мест, СОДАЦ - 6, СЦВ - 2.

25 июня 1923 года Патриарх Тихон был освобожден из-под ареста, и это событие ослабило положение обновленческих группировок. В первых же обращениях к верующим свт. Тихон дал исчерпывающую оценку обновленчеству, отметил желание обновленцев устранить всех несогласных провести реформы, толкающие Церковь к сектантству, их жажду выгоды, чинов и наград. С помощью обмана и лжи, писал свт. Тихон, деятели «Живой Церкви» неканонично и самочинно захватили в мае 1922 года высшую церковную власть, «чтобы насаждать всюду так называемую «Живую Церковь»». Патриарх указал, что они внесли в Церковь раскол, с их помощью преследовали сохранивших верность долгу епископов и священников. Послания Патриарха положили начало массовому возвращению из обновленческого раскола в лоно правосл. Церкви епископов, клира и мирян.

Для спасения обновленческого движения ОГПУ и Антирелигиозная комиссия ЦК РКП(б) приняли решение создать новый обновленческий орган, удалить наиболее одиозных, дискредитировавших себя в глазах верующих деятелей ЖЦ и привлечь в его состав больше архиереев старого поставления. 8 августа 1923 года был образован «Священный Синод Российской Православной Церкви» во главе с Евдокимом (Мещерским), бывш. архиеп. Новгородским. Синод официально объявил о роспуске всех обновленческих групп и фракций, в т. ч. и «Живой Церкви». В руководство обновленческого синода вошло немало бывших живоцерковников, однако их лидер Красницкий был устранен из центрального обновленческого руководства.

В сентябре 1923 года в Петрограде Красницкий объявил о разрыве возглавляемой им «Живой Церкви» с обновленческим синодом. «Живая Церковь» превратилась в небольшую обновленческую группировку, пытавшуюся тем не менее бороться за контроль над обновленческими приходами в Петрограде. Однако в январе 1924 года Красницкий был выдворен сторонниками обновленческого синода из Казанского собора, после чего «Живая Церковь» практически лишилась серьезного влияния.

Весной 1924 году члены «Живой Церкви» в связи с попыткой ОГПУ и Антирелигиозной комиссии ЦК РКП(б) скомпрометировать Патриарха Тихона старались организовать его «примирение» с Красницким. По плану «разложения тихоновской церковной партии», изложенному Красницким в докладе ОГПУ, целью «Живой Церкви» было «возродить... группу со своими групповыми епархиальными уездными и благочинническими комитетами и противопоставить тихоновским архиереям и благочинным... восстановить ту тактику, которая была в 1922 году» (Следственное дело Патриарха Тихона. 2000. С. 753, 754).

Начавшиеся в марте переговоры представителей Патриарха с лидером «Живой Церкви», очевидно, были условием, которое поставило ОГПУ свт. Тихону в обмен на легализацию Высшего церковного управления и освобождение некоторых архиереев из-под стражи. 21 мая 1924 года Патриарх Тихон подписал постановление об образовании нового расширенного Синода и Высшего Церковного Совета (ВЦС), в который наряду со священнослужителями и мирянами, оставшимися верными Патриарху, вошли Красницкий и другие деятели ЖЦ, выразившие согласие принести покаяние. Допущение бывших активных обновленцев в общение с правосл. Церковью вызвало неоднозначные суждения среди клира и верующих, что усугублялось требованиями Красницкого предоставить ему должность зам. председателя ВЦС и сохранить полученное в обновленчестве протопресвитерское звание. 9 июля 1924 года Патриарх Тихон наложил резолюцию о признании недействительным ранее изданного акта об образовании Синода и ВЦС. После того как в сентябре 1924 года Красницкий открыто признал провал своих попыток достижения соглашения с Патриаршей Церковью, ЖЦ покинули практически все бывш. сторонники.

Поскольку живоцерковники своим тесным сотрудничеством с властями, доносительством и корыстолюбием скомпрометировали себя среди верующих, обновленческий синод и местные обновленческие органы в дальнейшем старались всячески отмежеваться от ЖЦ. Неоднократно делались заявления о том, что все утверждения, появившиеся в 1922-1923 годы на страницах ж. «Живая Церковь» и вызывавшие «у некоторых верующих недоумения и сомнения», были лишь мнением группы ЖЦ (Церковный вестник. Иркутск, 1927. № 8/9. С. 9). От живоцерковников отмежевывались обновленческие епископы. Руководивший обновленческим синодом «митрополит» Вениамин (Муратовский) писал: «Живцы - элемент самый гадкий, несмотря на их немногочисленность, они и доселе, где только появляются, делают исключительно только одну гадость. Они, воистину, диаволы во плоти!» (ГА Респ. Крым. Ф. 540. Оп. 1. Д. 10. Л. 168).

С 1924 года Красницкий служил по воскресеньям без диакона и псаломщика в Князь-Владимирском соборе Ленинграда. Всего в городе к ЖЦ относилось не более 2-3 храмов и часовен. Сохранение ЖЦ хотя бы и в качестве крайне незначительной орг-ции было выгодно властям, к-рые продолжали рассматривать эту группу обновленцев как угрозу для Церкви. В 1929 году у ЖЦ осталась лишь одна церковь на Серафимовском кладбище Ленинграда. Некоторую солидность ЖЦ придавал служивший в церкви по праздничным дням белый «архиепископ» Иоанн Альбинский. Однако в 1934 года он примкнул к обновленческому синоду. Лишившись со смертью Красницкого в марте 1936 года руководителя, последняя живоцерковная община на Серафимовском кладбище вскоре прекратила свое существование.

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