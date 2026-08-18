ЖИВАНШИ ЮБЕР ДЕ
ЖИВАНШИ ЮБЕР ДЕ - французский модельер.
Старшие члены семьи Живанши (по материнской линии) были художниками фабрики гобеленов в Бове. Под впечатлением от посещения «Павильона Элегантности» на Всемирной выставке 1937 года в Париже Живанши решил посвятить себя моде. Учился в Школе изящных искусств в Париже, был ассистентом парижских модельеров Живанши Фата (1945), Р. Пиге (1946), Л. Лелонга и Э. Скьяпарелли (1947-1951). Испытал сильное влияние К. Баленсиаги. В 1952 году основал в Париже Дом Живанши (в 1953 году открыты бутики Живанши в Риме, Цюрихе, Буэнос-Айресе). Уже первая его коллекция - «Беттина Грациани» - отличалась новизной, противопоставленной более консервативному стилю К. Диора. Утончённость и элегантность стиля Живанши демонстрируют модели одежды, создаваемые им на протяжении долгого времени для О. Хепбёрн (для фильма «Сабрина», 1954; премия «Оскар» за костюмы, 1955; для фильма «Завтрак у Тиффани», 1961, и др.), Г. Келли (княгини Монако), герцогини Виндзорской, Ж. Кеннеди. В 1957 году создал первые духи (линия «Parfums Givenchy»); в 1968 году обратился к созданию коллекций готовой одежды (прет-а-порте), с 1973 года - к мужской моде. Исполнял также театральные костюмы (в том числе для постановки балета «Жизель» А. Адана в ГАБТ, 1997). Награждён орденом Почётного легиона (1983). После того как Живанши отошёл от дел (1995), Дом Живанши возглавляли Дж. Гальяно (1995-1996), А. Маккуин (до 2001 года), Дж. Макдоналд (до 2004 года), с 2005 года - Р. Тиши.