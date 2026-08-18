ЖИТИЕ ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ
ЖИТИЕ ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ - памятник древнерусской агиографии рубежа XV-XVI веков.
Описывает христианский подвиг святых Зосимы и Савватия, основателей Соловецкого монастыря. Является двучастным житием (первая часть - житие Савватия, вторая - Зосимы; завершается посмертными чудесами обоих). Известно около 360 списков. Составление жития было начато учеником Зосимы соловецким игуменом Досифеем. Первоначальная, дошедшая до нас редакция была составлена, вероятно, около 1503 года и является плодом совместного труда Досифея и бывшего митрополита Киевского Спиридона-Саввы; текст отличается сочетанием традиционных для житий «общих мест» и библейских цитат с предметной детализацией. Известно предисловие к житию, приписываемое Максиму Греку. В редактировании описания посмертных чудес, по-видимому, принимал участие соловецкий игумен, позднее митрополит Московский и всея Руси Филипп.
Издания:
Минеева С.В. Рукописная традиция Жития преп. Зосимы и Савватия Соловецких (XVI–XVIII вв.). М., 2001. Т. 2:
Тексты; Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2005. Т. 13: XVI век.