ЖИРОНДИСТЫ

ЖИРОНДИСТЫ - политическая группировка во время Французской революции XVIII века.

На­ча­ла скла­ды­вать­ся вес­ной - ле­том 1791 года во­круг са­ло­на суп­ру­гов Ж.М. и М.Ж. Ро­лан. Вклю­ча­ла по­ли­ти­ков и жур­на­ли­стов рес­пуб­ли­кан­ской на­прав­лен­но­сти ( М.Ж. Кон­дор­се , К. Фо­ше, Ф.К. Лан­те­на и др.). Ли­дер - Ж.П. Брис­со. Окон­ча­тель­но офор­ми­лась осе­нью 1791 года по­сле объ­е­ди­не­ния во­круг Брис­со свыше 100 де­пу­та­тов За­ко­но­дательного со­б­ра­ния, вы­сту­пав­ших про­тив ко­ро­лев­ской вла­сти. Вид­ную роль в этом объ­е­ди­не­нии иг­ра­ли пред­ста­ви­те­ли департамента Жи­рон­да (П.В. Вер­ньо, М.Э. Га­де, А. Жан­со­не и др.), из-за че­го груп­пи­ров­ка позд­нее и по­лу­чи­ла название «жирондисты». Поль­зо­ва­лась под­держ­кой мэ­ра Па­ри­жа Ж. Пе­тио­на и Яко­бин­ско­го клу­ба, из­да­ва­ла ряд га­зет. Зи­мой 1791-1792 годов жирондисты раз­вер­ну­ли про­па­ган­ди­ст­скую кам­па­нию за на­ча­ло «ре­во­лю­ци­он­ной вой­ны» про­тив ев­ропейских мо­нар­хов, что вы­зва­ло ост­рые про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду ни­ми и сто­рон­ни­ка­ми М. Ро­бес­пь­е­ра, бу­ду­щи­ми мон­тань­я­ра­ми (смотри Го­ра ). Кон­фликт уг­лу­бил­ся, ко­гда в мар­те 1792 года несколько про­жи­рон­ди­ст­ских по­ли­ти­ков (Ж.М. Ро­лан, Э. Клавь­ер, Ж. Сер­ван) бы­ли на­зна­че­ны ми­ни­ст­ра­ми и жирондисты ста­ли со­труд­ни­чать с пра­ви­тель­ст­вом. По­сле от­став­ки этих ми­ни­ст­ров 10-13 июня 1792 года жирондисты вер­ну­лись к ан­ти­пра­ви­тельственной ри­то­ри­ке и вне­сли за­мет­ный вклад в идео­ло­гическую под­го­тов­ку вос­ста­ния 10 августа 1792 года. С про­воз­гла­ше­ни­ем рес­пуб­ли­ки жирондисты взя­ли курс на за­вер­ше­ние ре­во­лю­ции и ско­рей­ший пе­ре­ход к кон­сти­туционному прав­ле­нию. В Кон­вен­те, где к их груп­пе тя­го­те­ло от 140 до 170 де­пу­та­тов, жирондисты со­ста­ви­ли его пра­вое кры­ло и по­ве­ли ре­ши­тель­ную борь­бу про­тив мон­тань­яров. По­сле ут­ра­ты осе­нью 1792 года кон­тро­ля над сто­лич­ным му­ни­ци­па­ли­те­том и Яко­бин­ским клу­бом жирондисты ис­ка­ли под­держ­ки пре­имущественно у про­винциальных элит и рез­ко кри­ти­ко­ва­ли до­ми­ни­рую­щую по­ли­тическую роль Па­ри­жа. В хо­де про­цес­са над Лю­до­ви­ком XVI боль­шин­ст­во жирондистов вы­сту­па­ли за со­хра­не­ние жиз­ни ко­ро­лю. Из­гнан­ные в ре­зуль­та­те вос­ста­ния 31 мая - 2 июня 1793 года из Кон­вен­та, жирондисты пы­та­лись ор­га­ни­зо­вать со­про­тив­ле­ние центральной вла­сти в про­вин­ции (так называемый фе­де­ра­ли­ст­ский мя­теж), но по­тер­пе­ли по­ра­же­ние. Мно­гие из них бы­ли аре­сто­ва­ны и каз­не­ны. Те, ко­му уда­лось вы­жить, вер­ну­лись в Кон­вент по­сле Тер­ми­до­ри­ан­ско­го пе­ре­во­ро­та.

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