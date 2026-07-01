ЖИРОНДИСТЫ
ЖИРОНДИСТЫ - политическая группировка во время Французской революции XVIII века.
Начала складываться весной - летом 1791 года вокруг салона супругов Ж.М. и М.Ж. Ролан. Включала политиков и журналистов республиканской направленности (М.Ж. Кондорсе, К. Фоше, Ф.К. Лантена и др.). Лидер - Ж.П. Бриссо. Окончательно оформилась осенью 1791 года после объединения вокруг Бриссо свыше 100 депутатов Законодательного собрания, выступавших против королевской власти. Видную роль в этом объединении играли представители департамента Жиронда (П.В. Верньо, М.Э. Гаде, А. Жансоне и др.), из-за чего группировка позднее и получила название «жирондисты». Пользовалась поддержкой мэра Парижа Ж. Петиона и Якобинского клуба, издавала ряд газет. Зимой 1791-1792 годов жирондисты развернули пропагандистскую кампанию за начало «революционной войны» против европейских монархов, что вызвало острые противоречия между ними и сторонниками М. Робеспьера, будущими монтаньярами (смотри Гора). Конфликт углубился, когда в марте 1792 года несколько прожирондистских политиков (Ж.М. Ролан, Э. Клавьер, Ж. Серван) были назначены министрами и жирондисты стали сотрудничать с правительством. После отставки этих министров 10-13 июня 1792 года жирондисты вернулись к антиправительственной риторике и внесли заметный вклад в идеологическую подготовку восстания 10 августа 1792 года. С провозглашением республики жирондисты взяли курс на завершение революции и скорейший переход к конституционному правлению. В Конвенте, где к их группе тяготело от 140 до 170 депутатов, жирондисты составили его правое крыло и повели решительную борьбу против монтаньяров. После утраты осенью 1792 года контроля над столичным муниципалитетом и Якобинским клубом жирондисты искали поддержки преимущественно у провинциальных элит и резко критиковали доминирующую политическую роль Парижа. В ходе процесса над Людовиком XVI большинство жирондистов выступали за сохранение жизни королю. Изгнанные в результате восстания 31 мая - 2 июня 1793 года из Конвента, жирондисты пытались организовать сопротивление центральной власти в провинции (так называемый федералистский мятеж), но потерпели поражение. Многие из них были арестованы и казнены. Те, кому удалось выжить, вернулись в Конвент после Термидорианского переворота.