ЖИРОДУ ЖАН

ЖИРОДУ ЖАН - французский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье фин­ин­спек­то­ра. С 1903 года изу­чал немецкую литературу в Выс­шей нор­маль­ной шко­ле в Па­ри­же, ста­жи­ро­вал­ся в университетах Мюн­хе­на (1905), Гар­варда (1907). В 1910 году по­сту­пил на служ­бу в Министерство иностранных дел. Уча­ст­во­вал в 1-й ми­ро­вой вой­не, по­лу­чил ра­не­ния. В 1939-1940 годах ко­мис­сар по де­лам ин­фор­ма­ции в пра­ви­тель­ст­ве Фран­ции. Пер­вые про­из­ве­де­ния Жироду по­строе­ны на ав­то­био­гра­фических мо­ти­вах: сборник рас­ска­зов «Про­вин­ци­ал­ки» («Provinciales», 1909), ро­ма­ны «Си­мон Па­те­ти­че­ский» («Simon le Pathé ­tique», 1918), «Эль­пе­нор» («El­pénor», 1919) и другие. В ро­ма­нах «Сю­зан­на и Ти­хий оке­ан» («Suzanne et le Pa­ci­fique», 1921, в русском переводе - «Сю­зан­на-Ост­ро­ви­тян­ка», 1928), «Зиг­фрид и Ли­му­зен» («Siegfred et le Limousin», 1922, русский перевод 1927 года), «Бел­ла» («Bella», 1926), «Эг­лан­ти­на» («Eglantine», 1927) и другие. Жироду от­стаи­вал идеи то­ле­рант­но­сти, тра­диционной цен­но­сти куль­ту­ры; наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ли пье­сы, в ко­то­рых ми­фо­ло­гические сю­же­ты не­ред­ко на­сы­ще­ны ак­ту­аль­ной современной про­бле­ма­ти­кой: «Зиг­фрид» («Siegfred», 1928), «Ам­фит­ри­он 38» («Amphitryon 38», 1929), «Ин­тер­мец­цо» («Intermezzo», 1933), «Тро­ян­ской вой­ны не бу­дет» («La guerre de Troie n’aura pas lieu», 1935), «Элек­тра» («Electre», 1937), «Бе­зум­ная из Шайо» («La folle de Chaillot», издана в 1946 году) и другие. На­граж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1915).

Сочинения:

Пье­сы. М., 1981;

Œuvres romanesques complètes. P., 1990–1993. Vol. 1–2;

Théâtre complet. P., 1991.