ЖИРАР ЖАН БАТИСТ
ЖИРАР ЖАН БАТИСТ - швейцарский педагог.
В 1781 году окончил иезуитскую школу и вступил в орден францисканцев (принял имя Грегуар). В школах ордена в Швейцарии и Германии изучал латинский, греческий, немецкий языки, теологию и философию. Возвратившись в Швейцарию, преподавал, был архивариусом, кюре при правительстве в Берне. В 1799 году представил проект организации системы образования в Швейцарии, в котором предлагал ввести обязательное и бесплатное начальное школьное обучение. С 1804 года директор начальных школ с французским языком для мальчиков, в 1807-1823 годах возглавлял школьное дело во Фрибуре, где ввёл обязательное начальное обучение. Разработал учебные планы и программы, составил учебники арифметики и родного языка, книги для чтения. За книгу «Воспитательный курс обучения родному языку в школе и семье» («Cours éducatif de langue mаternelle: à l’usage des écoles et des familles», vol. 1-6, 1845-1848) Французская академия присудила Жирару специальную премию. В 1824-1834 годах преподавал философию в Люцерне, руководил там же женской школой, участвовал в разработке школьных законов ряда кантонов. По образцу школ Жерара организовывались школы («жирардины») в Италии, Испании и других странах.
Сочинения:
De l’enseigment régulier de la langue maternelle. P., 1844;
Éditions du centenaire / Éd. par E. Pfulg, E. Egger. Fribourg, 1948–1955. Vol. 1–7.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.