ЖИРАР ЖАН БАТИСТ

ЖИРАР ЖАН БАТИСТ - швейцарский педагог.

В 1781 году окон­чил иезу­ит­скую шко­лу и всту­пил в ор­ден фран­ци­скан­цев (при­нял имя Гре­гу­ар). В шко­лах ор­де­на в Швей­ца­рии и Гер­ма­нии изу­чал латинский, греческий, немецкий языки, тео­ло­гию и фи­ло­со­фию. Воз­вра­тив­шись в Швей­ца­рию, пре­по­да­вал, был ар­хи­ва­риу­сом, кю­ре при пра­ви­тель­ст­ве в Бер­не. В 1799 году пред­ста­вил про­ект ор­га­ни­за­ции сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния в Швей­ца­рии, в ко­то­ром пред­ла­гал вве­сти обя­зательное и бес­плат­ное на­чаль­ное школь­ное обу­че­ние. С 1804 года ди­рек­тор на­чаль­ных школ с французским язы­ком для маль­чи­ков, в 1807-1823 годах воз­глав­лял школь­ное де­ло во Фри­бу­ре, где ввёл обя­зательное на­чаль­ное обу­че­ние. Раз­ра­бо­тал учеб­ные пла­ны и про­грам­мы, со­ста­вил учеб­ни­ки ариф­ме­ти­ки и род­но­го язы­ка, кни­ги для чте­ния. За книгу «Вос­пи­та­тель­ный курс обу­че­ния род­но­му язы­ку в шко­ле и се­мье» («Cours éducatif de langue mаternelle: à l’usage des écoles et des familles», vol. 1-6, 1845-1848) Французская ака­де­мия при­су­ди­ла Жирару специальную пре­мию. В 1824-1834 годах пре­по­да­вал фи­ло­со­фию в Лю­цер­не, ру­ко­во­дил там же жен­ской шко­лой , уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке школь­ных за­ко­нов ря­да кан­то­нов. По об­раз­цу школ Жерара ор­га­ни­зо­вы­ва­лись шко­лы («жи­рар­ди­ны») в Ита­лии, Ис­па­нии и других стра­нах.

Сочинения:

De l’enseigment régulier de la langue ma­ternelle. P., 1844;

Éditions du centenaire / Éd. par E. Pfulg, E. Egger. Fribourg, 1948–1955. Vol. 1–7.

Иллюстрации:

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