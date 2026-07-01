ЖИЛЯРДИ
Швейцарский и российский архитекторы.
Джованни Баттиста (Иван Дементьевич) (18.12.1755, Монтаньола, Швейцария – 13.2.1819, там же). Учился в Венгрии, совершенствовался в Италии, Франции, Польше. В 1787 вместе с бр. Джозуэ и Витторио приехал в Россию. С 1799 архитектор моск. Воспитат. дома, для которого возвёл вост. часть Окружного строения (1801). Принимал участие в строительстве Павловской (1802–1807; проект арх. М. Ф. Казакова) и Мариинской (1804–07; проект арх. Андрея А. Михайлова) больниц, Странноприимного дома (1803; проект архитекторов Е. С. Назарова, Дж. Кваренги). После пожара Москвы осуществлял ремонт Вдовьего дома. По некоторым сведениям, исполнял работы в моск. и подмосковных имениях Н. Н. Демидова и С. С. Голицына. Наиболее значительное сооружение – здание Александровского ин-та (1809–11). В 1817 вернулся на родину.
Джозуэ (Осип Дементьевич) (1766–1835), брат Джованни Баттисты. Работал архит. помощником на строительстве Екатерининского дворца в Лефортове (1789; позднее участвовал в перестройке дворца под казармы) и мауэрмейстером (мастером каменных дел) в Моск. конторе гор. строений (1803). Автор здания казарм у Покровских ворот (1800; совм. с арх. Ф. К. Соколовым).
Доменико (Дементий Иванович) [4.6 (по др. сведениям, 5.7).1785, Монтаньола, Швейцария – 27.12 (по др. сведениям, 27.2).1845, Милан; похоронен в мон. Сан-Аббондио близ Монтаньолы], сын Джованни Баттисты. С 1796 в России (с перерывами). Учился в С.-Петербурге в мастерских итал. живописцев и в миланской АХ (1803–06). Один из ведущих зодчих послепожарной Москвы. Среди ранних проектов – памятник победы в Отеч. войне 1812 (1813–14). Реконструировал в строгих формах позднего классицизма здание Моск. ун-та (1817–19; по рисункам Доменико выполнены роспись гризайлем актового зала и барельеф на фасаде, скульптор Г. Т. Замараев), занимался реставрацией и перестройкой Вдовьего дома (1818–1823), Екатерининского ин-та (1818–27), здания Ремесленных заведений Воспитат. дома (1827–32) и др. С 1818 архитектор моск. Воспитат. дома, для которого возвёл монументальное здание Опекунского совета (1821–26). Построенные им дома П. М. Лунина (1818–23) и С. С. Гагарина (1820–24) стали эталоном моск. жилищной архитектуры. В творчестве архитектора важное место занимали проекты усадебных ансамблей: «Высокие горы» Усачёвых-Найдёновых в Москве (1829–32), Кузьминки; в усадьбах Суханово и Семёновское-Отрада им созданы величественные композиции усыпальниц. Вольный общник петерб. АХ (1830); чл.-корр. миланской АХ (1833). В 1832 уехал из России. Построил часовню близ своего поместья в Монтаньоле.
Александр (Александр Осипович) (10.1.1808 или 1806 – 1871), сын Джозуэ. Учился у отца и двоюродного брата Доменико. В Москве с 14 лет. С 1827 архит. помощник Воспитательного дома (участвовал в реконструкции его корпуса Ремесленных заведений); в 1838–45 младший архитектор на строительстве Христа Спасителя храма. Возвёл католические храмы Св. Людовика (1833–35; совм. с Доменико) и апостолов Петра и Павла (1839–49). После отъезда Доменико завершил начатые им постройки и продолжил строительство в усадьбах Кузьминки (1832–47) и Семёновское-Отрада (1832–34).
Иллюстрации:
Доменико Жилярди. Опекунский совет Воспитательного дома в Москве.1821–26. Архив БРЭ;
Доменико Жилярди. Интерьер актового зала в здании Московского университета. 1817–19. Фото нач. 20 в. Архив БРЭ;
Доменико и Александр Жилярди. Католический храм Святого Людовика в Москве. 1833–35. Архив БРЭ.