ЖИЛЯРДИ

Швейцарский и российский архитекторы.

Джо­ван­ни Бат­ти­ста (Иван Де­мен­ть­е­вич) (18.12.1755, Мон­тань­о­ла, Швей­ца­рия – 13.2.1819, там же). Учил­ся в Венг­рии, со­вер­шен­ство­вал­ся в Ита­лии, Фран­ции, Поль­ше. В 1787 вме­сте с бр. Джо­зуэ и Вит­то­рио прие­хал в Рос­сию. С 1799 ар­хи­тек­тор моск. Вос­пи­тат. до­ма, для ко­то­ро­го воз­вёл вост. часть Ок­руж­но­го строе­ния (1801). При­ни­мал уча­стие в строи­тель­ст­ве Пав­лов­ской (1802–1807; про­ект арх. М. Ф. Ка­за­ко­ва ) и Ма­ри­ин­ской (1804–07; про­ект арх. Ан­д­рея А. Ми­хай­ло­ва) боль­ниц, Стран­но­при­им­но­го до­ма (1803; про­ект ар­хи­тек­то­ров Е. С. На­за­ро­ва, Дж. Ква­рен­ги). По­сле по­жа­ра Мо­ск­вы осу­ще­ст­в­лял ре­монт Вдовь­е­го до­ма. По не­ко­то­рым све­де­ни­ям, ис­пол­нял ра­бо­ты в моск. и под­мос­ков­ных име­ни­ях Н. Н. Де­ми­до­ва и С. С. Го­ли­цы­на. Наи­бо­лее зна­читель­ное со­ору­же­ние – зда­ние Алек­сан­д­ров­ско­го ин-та (1809–11). В 1817 вер­нул­ся на ро­ди­ну.

Джо­зуэ (Осип Де­мен­ть­е­вич) (1766–1835), брат Джо­ван­ни Бат­ти­сты. Ра­бо­тал ар­хит. по­мощ­ни­ком на строи­тель­ст­ве Ека­те­ри­нин­ско­го двор­ца в Ле­фор­то­ве (1789; позд­нее уча­ст­во­вал в пе­ре­строй­ке двор­ца под ка­зар­мы) и мау­эр­мей­сте­ром (мас­те­ром ка­мен­ных дел) в Моск. кон­то­ре гор. строе­ний (1803). Ав­тор зда­ния ка­зарм у По­кров­ских во­рот (1800; совм. с арх. Ф. К. Со­ко­ло­вым).

До­ме­ни­ко (Де­мен­тий Ива­но­вич) [4.6 (по др. све­де­ни­ям, 5.7).1785, Мон­тань­о­ла, Швей­ца­рия – 27.12 (по др. све­де­ни­ям, 27.2).1845, Ми­лан; по­хо­ро­нен в мон. Сан-Аб­бон­дио близ Мон­тань­о­лы], сын Джо­ван­ни Бат­ти­сты. С 1796 в Рос­сии (с пе­ре­ры­ва­ми). Учил­ся в С.-Пе­тер­бур­ге в мас­тер­ских итал. жи­во­пис­цев и в ми­лан­ской АХ (1803–06). Один из ве­ду­щих зод­чих по­сле­по­жар­ной Мо­ск­вы. Сре­ди ран­них про­ек­тов – па­мят­ник по­бе­ды в Отеч. вой­не 1812 (1813–14). Ре­кон­ст­руи­ро­вал в стро­гих фор­мах позд­не­го клас­си­циз­ма зда­ние Моск. ун-та (1817–19; по ри­сун­кам До­ме­ни­ко вы­пол­не­ны рос­пись гри­зай­лем ак­то­во­го за­ла и ба­рель­еф на фа­са­де, скульп­тор Г. Т. За­ма­ра­ев), за­ни­мал­ся рес­тав­ра­ци­ей и пе­ре­строй­кой Вдовь­е­го до­ма (1818–1823), Ека­те­ри­нин­ско­го ин-та (1818–27), зда­ния Ре­мес­лен­ных за­ве­де­ний Вос­пи­тат. до­ма (1827–32) и др. С 1818 ар­хи­тек­тор моск. Вос­пи­тат. до­ма, для ко­то­ро­го воз­вёл мо­ну­мен­таль­ное зда­ние Опе­кун­ско­го со­ве­та (1821–26). По­стро­ен­ные им до­ма П. М. Лу­ни­на (1818–23) и С. С. Га­га­ри­на (1820–24) ста­ли эта­ло­ном моск. жи­лищ­ной ар­хи­тек­ту­ры. В твор­че­ст­ве ар­хи­тек­то­ра важ­ное ме­сто за­ни­ма­ли про­ек­ты уса­деб­ных ан­самб­лей: «Вы­со­кие го­ры» Уса­чё­вых-Най­дё­но­вых в Мо­ск­ве (1829–32), Кузь­мин­ки; в усадь­бах Су­ха­но­во и Семёновское-От­ра­да им со­зда­ны ве­ли­че­ст­вен­ные ком­по­зи­ции усы­паль­ниц. Воль­ный общ­ник пе­терб. АХ (1830); чл.-корр. ми­лан­ской АХ (1833). В 1832 уе­хал из Рос­сии. По­стро­ил ча­сов­ню близ сво­его по­ме­стья в Мон­тань­о­ле.

Алек­сандр (Алек­сандр Оси­по­вич) (10.1.1808 или 1806 – 1871), сын Джо­зуэ. Учил­ся у от­ца и двою­род­но­го бра­та До­ме­ни­ко. В Мо­ск­ве с 14 лет. С 1827 ар­хит. по­мощ­ник Вос­пи­тательного до­ма (уча­ст­во­вал в ре­кон­ст­рук­ции его кор­пу­са Ре­мес­лен­ных за­ве­де­ний); в 1838–45 млад­ший ар­хи­тек­тор на строи­тель­ст­ве Хри­ста Спа­си­те­ля хра­ма. Воз­вёл ка­то­ли­ческие хра­мы Св. Лю­до­ви­ка (1833–35; совм. с До­ме­ни­ко) и апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла (1839–49). По­сле отъ­ез­да До­ме­ни­ко за­вер­шил на­ча­тые им по­строй­ки и про­дол­жил строи­тель­ст­во в усадь­бах Кузь­мин­ки (1832–47) и Семёнов­ское-От­ра­да (1832–34).

Иллюстрации:

До­ме­ни­ко Жи­ляр­ди. Опе­кун­ский со­вет Вос­пи­та­тель­но­го до­ма в Мо­ск­ве.1821–26. Архив БРЭ;

До­ме­ни­ко Жи­ляр­ди. Ин­терь­ер ак­то­во­го за­ла в зда­нии Мо­с­ков­ско­го уни­вер­си­те­та. 1817–19. Фо­то нач. 20 в. Архив БРЭ;

До­ме­ни­ко и Алек­сандр Жи­ляр­ди. Ка­то­ли­че­ский храм Свя­то­го Лю­до­ви­ка в Мо­ск­ве. 1833–35. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)