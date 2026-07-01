ЖИХАРЕВ Степан Петрович
Российский государственный деятель, тайный советник (1836), мемуарист, переводчик.
Дворянин. Учился в Благородном пансионе при Моск. ун-те (1805–06), затем посещал лекции в ун-те. После переезда в С.-Петербург служил в Коллегии иностр. дел (1806–12), в канцеляриях Кабинета министров и статс-секретаря П. С. Молчанова (1812–18). Выйдя в 1818 в отставку, поселился в своём имении. По ходатайству А. И. Тургенева в июне 1823 получил должность прокурора Моск. губ. Обер-прокурор 8-го деп-та Сената (1827–43), сенатор (1839/40). Чл. К-та гос. коннозаводства (1843–47). В кон. 1850-х гг. пред. Театрально-лит. к-та при Дирекции имп. с.-петерб. театров.
Лит. деятельность начал в 1804, когда перевёл либретто оперы «Любовные шутки» (не опубл.). Переведённые им пьесы были поставлены на сцене: «Заира» (трагедия Вольтера, коллективный перевод совм. с А. А. Шаховским, Н. И. Гнедичем и др.; пост. 1809), «Атрей и Тиест» (перевод трагедии П. Ж. Кребийона, пост. 1811). Всего Ж. было переведено св. 30 пьес. Автор поэмы «Октябрьская ночь, или Барды» (1808), стихотворений «Стихи к россу» (1805), «Осень» (1808) и др. Был близко знаком с большинством литераторов и актёров 1-й пол. 19 в.: К. Н. Батюшковым, Д. В. Дашковым, Г. Р. Державиным, В. А. Жуковским, А. С. Пушкиным, А. И. Тургеневым, А. С. Яковлевым и др. Участвовал в собраниях лит. об-ва «Беседа любителей русского слова», чл. Вольного общества любителей словесности, наук и художеств и «Арзамаса». После возвращения на гос. службу в 1823 отошёл от лит. деятельности. Увлекался охотой и лошадьми, написал неск. статей о скачках: «Лебедянские скачки 1841 г.» (1841), «Зверь, борзой волкодав…» (1842) и др.
Ж. известен гл. обр. своими «Записками современника» (состояли из «Дневника студента», «Дневника чиновника» и «Воспоминаний старого театрала»), имеющими важное значение благодаря характеристикам современников и подробным описаниям театральной и лит. жизни 1-й пол. 19 в. Впервые они были частично опубликованы в журналах «Москвитянин» (1853, № 3, 5–8; 1854, № 1, 18–19) и «Отечественные записки» (1855, № 3–10), отд. изданием в 1890, впоследствии неоднократно переиздавались (в т. ч. в 1934 с комментариями С. Я. Штрайха, в 1955 с комментариями Б. М. Эйхенбаума).
Иллюстрации:
С. П. Жихарев. Миниатюра К. К. Гампельна. 1830-е гг. Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени (Москва). Архив БРЭ.