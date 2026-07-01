ЖИХАРЕВ Степан Петрович

Российский государственный дея­тель, тайный советник (1836), ме­муа­рист, пе­ре­во­дчик.

Дво­ря­нин. Учил­ся в Бла­го­род­ном пан­си­оне при Моск. ун-те (1805–06), за­тем по­се­щал лек­ции в ун-те. По­сле пе­ре­ез­да в С.-Пе­тер­бург слу­жил в Кол­ле­гии иностр. дел (1806–12), в кан­це­ля­ри­ях Ка­би­не­та ми­ни­ст­ров и статс-сек­ре­та­ря П. С. Мол­ча­но­ва (1812–18). Вый­дя в 1818 в от­став­ку, по­се­лил­ся в сво­ём име­нии. По хо­да­тай­ст­ву А. И. Тур­ге­не­ва в ию­не 1823 по­лу­чил долж­ность про­ку­ро­ра Моск. губ. Обер-про­ку­рор 8-го деп-та Се­на­та (1827–43), се­на­тор (1839/40). Чл. К-та гос. кон­но­за­вод­ст­ва (1843–47). В кон. 1850-х гг. пред. Те­атраль­но-лит. к-та при Ди­рек­ции имп. с.-пе­терб. те­ат­ров.

Лит. дея­тель­ность на­чал в 1804, ког­да пе­ре­вёл либ­рет­то опе­ры «Лю­бов­ные шут­ки» (не опубл.). Пе­ре­ве­дён­ные им пье­сы бы­ли по­став­ле­ны на сце­не: «Заи­ра» (тра­ге­дия Воль­те­ра, кол­лек­тив­ный пе­ре­вод совм. с А. А. Ша­хов­ским, Н. И. Гне­ди­чем и др.; пост. 1809), «Ат­рей и Ти­ест» (пе­ре­вод тра­ге­дии П. Ж. Кре­бий­о­на, пост. 1811). Все­го Ж. бы­ло пе­ре­ве­де­но св. 30 пьес. Ав­тор по­эмы «Ок­тябрь­ская ночь, или Бар­ды» (1808), сти­хо­тво­ре­ний «Сти­хи к рос­су» (1805), «Осень» (1808) и др. Был близ­ко зна­ком с боль­шин­ст­вом ли­те­ра­то­ров и ак­тё­ров 1-й пол. 19 в.: К. Н. Ба­тюшковым, Д. В. Даш­ко­вым , Г. Р. Дер­жа­ви­ным , В. А. Жу­ков­ским , А. С. Пуш­ки­ным, А. И. Тур­ге­не­вым, А. С. Яков­ле­вым и др. Уча­ст­во­вал в со­б­ра­ни­ях лит. об-ва «Бе­се­да лю­би­те­лей рус­ско­го сло­ва», чл. Воль­но­го об­ще­ст­ва лю­би­те­лей сло­вес­но­сти, на­ук и ху­до­жеств и «Ар­за­ма­са». По­сле воз­вра­ще­ния на гос. служ­бу в 1823 ото­шёл от лит. дея­тель­но­сти. Ув­ле­кал­ся охо­той и ло­шадь­ми, на­пи­сал неск. ста­тей о скач­ках: «Ле­бе­дян­ские скач­ки 1841 г.» (1841), «Зверь, бор­зой вол­ко­дав…» (1842) и др.

Ж. из­вес­тен гл. обр. свои­ми «За­пис­ка­ми со­вре­мен­ни­ка» (со­стоя­ли из «Днев­ни­ка сту­ден­та», «Днев­ни­ка чи­нов­ни­ка» и «Вос­по­ми­на­ний ста­ро­го те­ат­ра­ла»), имею­щи­ми важ­ное зна­че­ние бла­го­да­ря ха­рак­те­ри­сти­кам со­вре­мен­ни­ков и под­роб­ным опи­са­ни­ям те­ат­раль­ной и лит. жиз­ни 1-й пол. 19 в. Впер­вые они бы­ли час­тич­но опуб­ли­ко­ва­ны в жур­на­лах «Мо­ск­ви­тя­нин» (1853, № 3, 5–8; 1854, № 1, 18–19) и «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки» (1855, № 3–10), отд. из­да­ни­ем в 1890, впо­след­ст­вии не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ва­лись (в т. ч. в 1934 с ком­мен­та­рия­ми С. Я. Штрай­ха, в 1955 с ком­мен­та­рия­ми Б. М. Эй­хен­бау­ма).

Иллюстрации:

С. П. Жи­ха­рев. Ми­ниа­тю­ра К. К. Гам­пель­на. 1830-е гг. Му­зей В. А. Тро­пи­ни­на и мо­сков­ских ху­дож­ни­ков его вре­ме­ни (Москва). Архив БРЭ.