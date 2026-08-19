ЖЕСТОКАНОВ Сергей Михайлович

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древней Греции и Рима СПбГУ.

С.М.Жестоканов окончил Ленинградский государственный университет в 1985 г. Специализировался по античной истории. Дипломная работа его была посвящена коринфской тирании Кипселидов.

По окончании университета работал старшим воспитателем и преподавателем обществоведения в СПТУ №56 в Ленинграде (1985-1986 гг.), а затем ассистентом кафедры всеобщей истории Псковского педагогического института (1986-1988 гг.). Затем прошел аспирантуру при кафедре истории древней Греции и Рима ЛГУ (1988-1991 гг.), по окончании которой в 1991 г. защитил кандидатскую диссертацию "Архаический Коринф (проблемы социально-политической истории)". После этого снова работал ассистентом, а затем старшим преподавателем в Псковском педагогическом институте. С сентября 1995 г. перешел на работу в СПбГУ.