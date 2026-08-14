ЖЕРДЕВКА

ЖЕРДЕВКА - город в России, на юге Тамбовской области, центр Жердевского района.

Население 15,7 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен на реке Са­ва­ла. Железнодорожная стан­ция. Жердевка об­ра­зо­ва­на в 1954 году из по­сёл­ка при станции Жер­дев­ка (от­кры­та в 1869 году, на­зва­на по близ­ле­жа­щей де­рев­не), по­сёл­ка при са­хар­ном за­во­де (1937; ны­не од­но из круп­ных пред­при­ятий го­ро­да) и села Чи­би­зов­ка. Крае­ведческий му­зей. Центр сельскохозяйственного рай­она (по­се­вы зер­но­вых, под­сол­неч­ни­ка, са­хар­ной свёк­лы, мо­лоч­но-мяс­ное жи­вот­но­вод­ст­во). Пе­ре­ра­бот­ка сельскохозяйственной про­дук­ции, пред­при­ятия железнодорожного транс­пор­та. (смотри Предпринимательская деятельность ).

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