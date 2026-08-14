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ЖЕРДЕВКА
ЖЕРДЕВКА - город в России, на юге Тамбовской области, центр Жердевского района.
Население 15,7 тысяч человек (2007). Расположен на реке Савала. Железнодорожная станция. Жердевка образована в 1954 году из посёлка при станции Жердевка (открыта в 1869 году, названа по близлежащей деревне), посёлка при сахарном заводе (1937; ныне одно из крупных предприятий города) и села Чибизовка. Краеведческий музей. Центр сельскохозяйственного района (посевы зерновых, подсолнечника, сахарной свёклы, молочно-мясное животноводство). Переработка сельскохозяйственной продукции, предприятия железнодорожного транспорта. (смотри Предпринимательская деятельность).
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