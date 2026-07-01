ЖЕНEВСКОЕ СОВЕЩAНИЕ МИНИСТРОВ ИНОСТРAННЫХ ДЕЛ ЧЕТЫРЁХ ДЕРЖAВ 1955

Женевское совещание министров иностранных дел четырёх держав 1955 — совещание министров иностранных дел СССР, США, Великобритании и Франции.

Созванное с 27 октября по 16 ноября во исполнение Директив Женевского совещания глав правительств четырех держав 1955 . Обсуждались вопросы создания системы коллективной безопасности в Европе с участием Германии, разоружения и развития контактов между Западом и Востоком. Главным предложением западных держав был вопрос объединения Германии по т. н. плану Идена, которому советская сторона противопоставляла предложение о временном общегерманском правительстве (Общегерманский совет), ориентированном на усиление роли самих немцев в деле объединения Германии, а также предложение о выводе оккупационных войск с территории ФРГ и ГДР до проведения выборов. Кроме этого, СССР предложил для обсуждения проект Общеевропейского договора о коллективной безопасности, проект договора европейских государств с США по вопросу безопасности, создание в Европе зоны ограничения и инспекции вооружений, предложения о сокращении на 50 % иностранных войск на территории ГДР и ФРГ и об ограничении вооруженных сил этих государств. Обсуждение этих вопросов не вылилось в принятие конкретных решений, по итогам работы конференции было принято Коммюнике о том, что результаты дискуссий будут представлены главам правительств четырех держав.

Публ.: Совещание министров иностр. дел четырех держав в Женеве // «Правда», 1955, 28—30 октября; 1—3 ноября; 5 ноября; 9—13 ноября; 15—17 ноября.

Лит.: Егорова Н. И. и др. Холодная война. 1945—1963 гг. Историческая ретроспектива. Сборник статей. М., 2003.