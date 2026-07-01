ЖЕНЕВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ЧЕТЫРЁХ ДЕРЖАВ 1955

ЖЕНЕВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ЧЕТЫРЁХ ДЕРЖАВ 1955 года - совещание по вопросам европейской безопасности глав правительств СССР, США, Великобритании и Франции.

В ра­бо­те со­ве­ща­ния уча­ст­во­ва­ли так­же ми­ни­ст­ры иностранных дел и другие государственные дея­те­ли пред­став­лен­ных на нём стран (в со­став советской де­ле­га­ции вхо­ди­ли Н.С. Хру­щёв , Г.К. Жу­ков , А.А. Гро­мы­ко и др.). Со­стоя­лось 18-23 ию­ля в Же­не­ве по ини­циа­ти­ве СССР с це­лью во­зоб­но­вить об­су­ж­де­ние пред­ло­жен­но­го советской де­ле­га­ци­ей на Бер­лин­ском со­веща­нии ми­ни­ст­ров ино­стран­ных дел че­ты­рёх дер­жав 1954 года про­ек­та «Об­ще­ев­ро­пей­ско­го до­го­во­ра о кол­лек­тив­ной безо­пас­но­сти в Ев­ро­пе». Про­ект пре­ду­смат­ри­вал ли­к­ви­да­цию лю­бых во­енных бло­ков, при­ня­тие на се­бя ев­ропейскими го­су­дар­ст­ва­ми обя­за­тельств о не­на­па­де­нии и об ока­за­нии вза­им­ной по­мо­щи в слу­чае аг­рес­сии . Учи­ты­вая от­ри­ца­тель­ное от­но­ше­ние к про­ек­ту до­го­во­ра, про­де­мон­ст­ри­ро­ван­ное уча­ст­ни­ка­ми Бер­лин­ско­го со­ве­ща­ния, советская де­ле­га­ция вы­не­сла на об­су­ж­де­ние план по­этап­но­го соз­да­ния сис­те­мы кол­лек­тив­ной безо­пас­но­сти, пред­ло­жив на пер­вом эта­пе со­хра­нить как Ор­га­ни­за­цию Се­ве­ро­ат­лан­ти­че­ско­го до­го­во­ра, так и Ор­га­ни­за­цию Вар­шав­ско­го до­го­во­ра . Кро­ме то­го, советская сто­ро­на вы­сту­пи­ла с ини­циа­ти­вой за­клю­че­ния со­гла­ше­ния (оно долж­но бы­ло дей­ст­во­вать до под­пи­са­ния до­го­во­ра о кол­лек­тив­ной безо­пас­но­сти) об от­ка­зе ев­ропейских стран от при­ме­не­ния во­енной си­лы друг про­тив дру­га. Де­ле­га­ция СССР вы­ска­за­лась про­тив вклю­че­ния ГДР в со­став ФРГ при со­хра­не­нии по­след­ней член­ст­ва в Ев­ро­пей­ском обо­ро­ни­тель­ном со­об­ще­ст­ве , ука­за­ла на не­об­хо­ди­мость нор­ма­ли­за­ции от­но­ше­ний ме­ж­ду дву­мя германскими го­су­дар­ст­ва­ми и их уча­стия в сис­те­ме кол­лек­тив­ной безо­пас­но­сти в Ев­ро­пе. Пред­ло­же­ния СССР не бы­ли при­ня­ты уча­ст­ни­ка­ми со­ве­ща­ния. В ито­го­вом до­ку­мен­те со­ве­ща­ния ми­ни­ст­рам иностранных дел бы­ло по­ру­че­но про­дол­жить рас­смот­ре­ние во­про­сов, об­су­ж­дав­ших­ся гла­ва­ми пра­ви­тельств. На со­сто­яв­шем­ся 27 октября - 16 ноября 1955 года в Же­не­ве Со­ве­ща­нии ми­ни­ст­ров иностранных дел че­ты­рёх дер­жав ини­циа­ти­вы СССР вновь не по­лу­чи­ли под­держ­ки.

Исторические источники:

Же­нев­ское со­ве­ща­ние глав пра­ви­тельств че­ты­рех дер­жав - СССР, США, Фран­ции и Ве­ли­ко­бри­та­нии. 1955. До­ку­мен­ты. М., 1955.

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