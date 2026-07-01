ЖЕНЕВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ЧЕТЫРЁХ ДЕРЖАВ 1955
ЖЕНЕВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ЧЕТЫРЁХ ДЕРЖАВ 1955 года - совещание по вопросам европейской безопасности глав правительств СССР, США, Великобритании и Франции.
В работе совещания участвовали также министры иностранных дел и другие государственные деятели представленных на нём стран (в состав советской делегации входили Н.С. Хрущёв, Г.К. Жуков, А.А. Громыко и др.). Состоялось 18-23 июля в Женеве по инициативе СССР с целью возобновить обсуждение предложенного советской делегацией на Берлинском совещании министров иностранных дел четырёх держав 1954 года проекта «Общеевропейского договора о коллективной безопасности в Европе». Проект предусматривал ликвидацию любых военных блоков, принятие на себя европейскими государствами обязательств о ненападении и об оказании взаимной помощи в случае агрессии. Учитывая отрицательное отношение к проекту договора, продемонстрированное участниками Берлинского совещания, советская делегация вынесла на обсуждение план поэтапного создания системы коллективной безопасности, предложив на первом этапе сохранить как Организацию Североатлантического договора, так и Организацию Варшавского договора. Кроме того, советская сторона выступила с инициативой заключения соглашения (оно должно было действовать до подписания договора о коллективной безопасности) об отказе европейских стран от применения военной силы друг против друга. Делегация СССР высказалась против включения ГДР в состав ФРГ при сохранении последней членства в Европейском оборонительном сообществе, указала на необходимость нормализации отношений между двумя германскими государствами и их участия в системе коллективной безопасности в Европе. Предложения СССР не были приняты участниками совещания. В итоговом документе совещания министрам иностранных дел было поручено продолжить рассмотрение вопросов, обсуждавшихся главами правительств. На состоявшемся 27 октября - 16 ноября 1955 года в Женеве Совещании министров иностранных дел четырёх держав инициативы СССР вновь не получили поддержки.
Исторические источники:
Женевское совещание глав правительств четырех держав - СССР, США, Франции и Великобритании. 1955. Документы. М., 1955.