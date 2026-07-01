ЖЕНЕВСКОЕ СОВЕЩAНИЕ 1954

Женевское совещание 1954 — совещание министров иностранных дел СССР, США, Великобритании, Франции и КНР и представителей других заинтересованных сторон по вопросу мирного урегулирования в Корее и в Индокитае.

Проходило во исполнение решений Берлинского совещания министров иностранных дел четырех держав 1954 с 26 апреля по 21 июля 1954 в Женевe. Должно было урегулировать ситуацию, сложившуюся в регионе в результате Корейской войны 1950—1953 и 1-й Индокитайской войны 1946—1954.

В обсуждении корейского вопроса участвовали также представители Корейской народно-демократической республики (КНДР), Республики Корея и 12 других стран, участников конфликта (Австралия, Бельгия, Греция, Канада, Колумбия, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия. Таиланд, Турция, Филиппины и Эфиопия). КНДР, поддержанное СССР и КНР, внесло на обсуждение план мирного урегулирования, предусматривающий проведение общекорейских выборов в Национальное собрание Кореи; вывод из Кореи всех иностранных войск в определенный срок, принятие на себя государствами, заинтересованными в установлении мира, обязательств по дальнейшему мирному развитию Кореи. Непримиримость позиций КНДР и поддерживающих ее стран и блока западных государств в условиях эскалации «холодной войны» не позволили урегулировать корейский вопрос.

По вопросу об урегулировании в Индокитае, в обсуждении которого принимали участие также представители Демократической республики Вьетнам (ДРВ), Камбоджи, Лаоса и Южного Вьетнама, было достигнуто соглашение, положившее конец 8-летней войне Франции против народов Индокитая. Соглашение по Вьетнаму устанавливало временную демаркационную линию южнее 17 параллели, а также 300-дневный срок для отвода за нее войск противников. Соглашение по Лаосу и Камбодже предусматривало отвод с их территорий войск Французского союза, а также вьетнамских добровольцев, лаосские силы сопротивления Патет-Лао должны были быть отведены в северо-восточные районы страны. Вьетнам, Лаос и Камбоджа взяли на себя обязательства не входить в военные союзы, размещение на их территории иностранных военных баз запрещалось. Ответственность за выполнение решений совещания возлагалась на воюющие стороны, а наблюдение и контроль за их осуществлением — на международную комиссию из представителей Индии, Польши и Канады. В Заключительной декларации Ж. с. Франция заявила о своей готовности вывести войска с территории всех трех государств. В Лаосе и Камбодже в 1955, а во Вьетнаме в 1956 должны были быть проведены свободные выборы. США отказались присоединиться к Заключительной декларации и выпустило собственную, в которой заявили, что принимают к сведению достигнутые соглашения и будут воздерживаться от их нарушения. Особая позиция США в условиях «холодной войны» привела к многочисленным нарушениям Соглашения, достигнутого на Ж. с., и впоследствии к развязыванию Вьетнамской войны 1960—1975 .

Публ.: Женевское совещание министров иностранных дел. Документы // Новое время. 1954. № 19—22, 24—25, 30—31.

Лит.: Егорова Н. И. и др. Холодная война. 1945—1963 гг. Историческая ретроспектива. М., 2003; Cable J. The Geneva Conference of 1954 on Indochina, Basingstoke, 1986. Young Kenneth T. The 1954 Geneva Conference: Indo-China and Korea. Westport (Ct.), 1968.