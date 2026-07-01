ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ 1949
ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ 1949 года - многосторонние международные соглашения, установившие гуманитарные правила ведения войны.
Подписаны 12 августа 1949 года в Женеве (Швейцария): 1) конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях; 2) конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; 3) конвенция об обращении с военнопленными; 4) конвенция о защите гражданского населения во время войны. РФ - участница Женевских конвенций (СССР ратифицировал Женевские конвенции 17 апреля 1954 года с оговорками). Женевские конвенции закрепили основной принцип современного международного права: войны ведутся против вооруженных сил противника; военные действия против гражданского населения, больных, раненых, военнопленных и т. д. запрещаются. Женевские конвенции развили международно-правовые нормы о защите жертв войны, ранее закреплённые в Гаагских конвенциях 1899 года и 1907 года, в конвенциях, подписанных в Женеве в 1864, 1906, 1929 годах. Женевские конвенции применяются в случае объявленной войны или любого вооруженного конфликта, даже если одна из воюющих сторон не признаёт состояния войны, и в случае оккупации территории, даже если эта оккупация не встретит вооруженного сопротивления. Участники Женевских конвенций обязаны соблюдать их положения, если противная сторона, не участвующая в Женевских конвенциях, в своих действиях будет также их соблюдать. Положения Женевских конвенций обязательны и для нейтральных стран.
Женевские конвенции предусматривают обязанность стран-участниц разыскивать и наказывать лиц, совершивших или приказавших совершить какие-либо действия, нарушающие положения этих конвенций. Такие лица предаются суду страны, на территории которой они совершили преступления, или суду любой страны - участницы Женевских конвенций, если она имеет доказательства их виновности. Серьёзным нарушением Женевских конвенций считаются преднамеренное убийство раненых, больных, военнопленных и гражданского населения, пытки и бесчеловечное обращение с ними, включая биологические эксперименты, нанесение ущерба здоровью, принуждение военнопленных служить в армии неприятеля, взятие заложников, серьёзное разрушение имущества, не вызываемое военной необходимостью, и т. д. Лица, виновные в нарушениях Женевских конвенций, рассматриваются как военные преступники и должны привлекаться к уголовной ответственности. В РФ установлена уголовная ответственность за применение запрещённых средств и методов ведения войны (статья 356 УК РФ и др.). (смотри Юридическая ответственность)
Исторические источники:
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные протоколы к ним. 4-е изд. М., 2005.