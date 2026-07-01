ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ 1949

ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ 1949 года - многосторонние международные соглашения, установившие гуманитарные правила ведения войны.

Под­пи­са­ны 12 августа 1949 года в Же­не­ве (Швей­ца­рия): 1) кон­вен­ция об улуч­ше­нии уча­сти ра­не­ных и боль­ных в дей­ст­вую­щих ар­ми­ях; 2) кон­вен­ция об улуч­ше­нии уча­сти ра­не­ных, боль­ных и лиц, по­тер­пев­ших ко­раб­ле­кру­ше­ние, из со­ста­ва воо­руженных сил на мо­ре; 3) кон­вен­ция об об­ра­ще­нии с во­ен­но­плен­ны­ми; 4) кон­вен­ция о за­щи­те гражданского на­се­ле­ния во вре­мя вой­ны. РФ - уча­ст­ни­ца Женевских конвенций (СССР ра­ти­фи­ци­ро­вал Женевские конвенции 17 апреля 1954 года с ого­вор­ка­ми). Женевские конвенции за­кре­пи­ли основной прин­цип современного ме­ж­ду­народного пра­ва: вой­ны ве­дут­ся про­тив воо­руженных сил про­тив­ни­ка; во­енные дей­ст­вия про­тив гражданского на­се­ле­ния, боль­ных, ра­не­ных, во­ен­но­плен­ных и т. д. за­пре­ща­ют­ся. Женевские конвенции раз­ви­ли ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вые нор­мы о за­щи­те жертв вой­ны, ра­нее за­кре­п­лён­ные в Га­аг­ских кон­вен­ци­ях 1899 года и 1907 года, в кон­вен­ци­ях, под­пи­сан­ных в Же­не­ве в 1864, 1906, 1929 годах. Женевские конвенции при­ме­ня­ют­ся в слу­чае объ­яв­лен­ной вой­ны или лю­бо­го воо­руженного кон­флик­та, да­же ес­ли од­на из воюю­щих сто­рон не при­зна­ёт со­стоя­ния вой­ны, и в слу­чае ок­ку­па­ции тер­ри­то­рии, да­же ес­ли эта ок­ку­па­ция не встре­тит воо­руженного со­про­тив­ле­ния. Уча­ст­ни­ки Женевских конвенций обя­за­ны со­блю­дать их по­ло­же­ния, ес­ли про­тив­ная сто­ро­на, не уча­ст­вую­щая в Женевских конвенциях, в сво­их дей­ст­ви­ях бу­дет так­же их со­блю­дать. По­ло­же­ния Женевских конвенций обя­за­тель­ны и для ней­траль­ных стран.

Женевские конвенции пре­ду­смат­ри­ва­ют обя­зан­ность стран-уча­ст­ниц ра­зы­ски­вать и на­ка­зы­вать лиц, со­вер­шив­ших или при­ка­зав­ших со­вер­шить какие-либо дей­ст­вия, на­ру­шаю­щие по­ло­же­ния этих кон­вен­ций. Та­кие ли­ца пре­да­ют­ся су­ду стра­ны, на тер­ри­то­рии ко­то­рой они со­вер­ши­ли пре­сту­п­ле­ния, или су­ду лю­бой стра­ны - уча­ст­ни­цы Женевских конвенций, ес­ли она име­ет до­ка­за­тель­ст­ва их ви­нов­но­сти. Серь­ёз­ным на­ру­ше­ни­ем Женевских конвенций счи­та­ют­ся пред­на­ме­рен­ное убий­ст­во ра­не­ных, боль­ных, во­ен­но­плен­ных и гражданского на­се­ле­ния, пыт­ки и бес­че­ло­веч­ное об­ра­ще­ние с ни­ми, вклю­чая био­ло­гические экс­пе­ри­мен­ты, на­не­се­ние ущер­ба здо­ро­вью, при­ну­ж­де­ние во­ен­но­плен­ных слу­жить в ар­мии не­при­яте­ля, взя­тие за­ложни­ков, серь­ёз­ное раз­ру­ше­ние иму­ще­ст­ва, не вы­зы­вае­мое во­енной не­об­хо­ди­мо­стью, и т. д. Ли­ца, ви­нов­ные в на­ру­ше­ни­ях Женевских конвенций, рас­смат­ри­ва­ют­ся как во­енные пре­ступ­ни­ки и долж­ны при­вле­кать­ся к уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти. В РФ ус­та­нов­ле­на уго­лов­ная от­вет­ст­вен­ность за при­ме­не­ние за­пре­щён­ных средств и ме­то­дов ве­де­ния вой­ны (статья 356 УК РФ и др.). (смотри Юридическая ответственность )

Исторические источники:

Же­нев­ские кон­вен­ции от 12 ав­гу­ста 1949 года и до­пол­ни­тель­ные про­то­ко­лы к ним. 4-е изд. М., 2005.

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