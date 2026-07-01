ЖЕНЕВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1927
ЖЕНЕВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1927 года - конференция министров иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Италии, Бельгии и Японии.
Состоялась 14-16 июня в Женеве во время сессии Совета Лиги Наций. Была созвана по инициативе Дж.О. Чемберлена после разрыва правительством Великобритании дипломатических и торговых отношений с СССР в связи с его поддержкой Революции 1925-1927 годов в Китае. На конференции Чемберлен предложил опубликовать совместную декларацию «против пропаганды Коминтерна», надеясь тем самым добиться создания антисоветской коалиции. План Чемберлена потерпел неудачу из-за противоречий между участниками Женевской конвенции и стремления некоторых из них сохранить экономические связи с СССР. Штреземан и Бриан отказались подписывать декларацию, сдержанную позицию занял представитель Японии. Итогом Женевской конвенции стало коммюнике, подтверждающее намерение её участников следовать Локарнским договорам 1925 года.